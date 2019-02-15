Бага: Гол Драгуна в конце первого тайма прибавил уверенности БАТЭ

Наставник белорусского клуба отметил, что в Борисове была лишь первая часть противостояния с «Арсеналом», и необходимо закрепить успех в ответной встрече. «Гол Станислава Драгуна в концовке первого тайма прибавил уверенности БАТЭ. На данный момент мы, может, уступаем соперникам физически, но психологически получили хорошее преимущество. Мы выдержали давление “Арсенала”, и мои подопечные доказали, что прогрессируют, сдержав натиск англичан. Теперь футболисты БАТЭ продолжат готовиться к сезону, к ответному матчу в Лондоне. У нас намечен небольшой сбор в Англии, который, надеюсь, позволит нам подойти к ответной игре с “Арсеналом” в хорошей форме», — отметил Алексей Бага.