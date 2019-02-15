Бага: Гол Драгуна в конце первого тайма прибавил уверенности БАТЭ

Наставник белорусского клуба отметил, что в Борисове была лишь первая часть противостояния с «Арсеналом», и необходимо закрепить успех в ответной встрече. «Гол Станислава Драгуна в концовке первого тайма прибавил уверенности БАТЭ. На данный момент мы, может, уступаем соперникам физически, но психологически получили хорошее преимущество. Мы выдержали давление “Арсенала”, и мои подопечные доказали, что прогрессируют, сдержав натиск англичан. Теперь футболисты БАТЭ продолжат готовиться к сезону, к ответному матчу в Лондоне. У нас намечен небольшой сбор в Англии, который, надеюсь, позволит нам подойти к ответной игре с “Арсеналом” в хорошей форме», — отметил Алексей Бага.
Полузащитник БАТЭ Александр Глеб, с 2005 по 2008 года защищавший цвета «Арсенала», также прокомментировал прошедшую успешную игру. «Вначале первого тайма попытались прессинговать против соперников, но поняли, что футболисты английского клуба двумя-тремя пасами разрывают наши оборонительные порядки. Решили сыграть строже в центре поля, что и принесло успех», — отметил Александр Глеб. Он также отметил, что «Арсенал» середины 2000-х серьезно отличается от нынешнего, но лондонский клуб по-прежнему является одним из лидеров премьер-лиги.
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ состоится в Лондоне 21 февраля.