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00:42 (мск), источник: БЕЛТА

Эмери: «Арсенал» в ответном матче покажет другую игру

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Арсенала» покажут совершенно другую игру в ответном матче в Лондоне. Об этом на пресс-конференции в «Борисов-Арене» после поражения от БАТЭ (0:1) заявил главный тренер английского клуба Унаи Эмери, передает корреспондент БЕЛТА.

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«В первом тайме прошедшего матча мы имели немало шансов, чтобы забить, но БАТЭ здорово защищался. Однако на следующей неделе будет ответный матч, в котором мы постараемся показать совершенно другую игру. В матче не принял участие Месут Озил, но и в премьер-лиге мы играли без этого полузащитника, у нас достаточно исполнителей, которые могут успешно играть в середине поля», — рассказал Унаи Эмери.

Наставник «Арсенала» прокомментировал также удаление Александра Ляказетта. «На следующей неделе он не сможет помочь клубу. Игроку необходимо быть намного сдержаннее, его заменит во встрече в Лондоне другой фтуболист, но это потеря для нас», — подчеркнул Унаи Эмери.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаУнаи Эмери
Голы
Станислав Драгун(Игорь Стасевич)45′
Составы команд
48Денис Щербицкий
1Петр Чех
4Александр Филипович
85′
6Лоран Косьельни
21Егор Филипенко
18Начо Монреаль
23Захар Волков
20Шкодран Мустафи
8Станислав Драгун
87′
7Генрих Мхитарян
17Алексей Риос
29Маттео Гендузи
22Игорь Стасевич
9Александр Ляказетт
85′
25Дмитрий Бага
17Алекс Ивоби
11Александр Глеб
58′
31Сеад Колашинац
74′
7Евгений Березкин
22Денис Суарес
15Максим Скавыш
80′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
94Эрвен Мукам
14Пьер-Эмерик Обамеянг
26Неманья Милич
69′
34Гранит Джака
9′69′
9Боян Дубаич
71′
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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