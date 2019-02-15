Эмери: «Арсенал» в ответном матче покажет другую игру

«В первом тайме прошедшего матча мы имели немало шансов, чтобы забить, но БАТЭ здорово защищался. Однако на следующей неделе будет ответный матч, в котором мы постараемся показать совершенно другую игру. В матче не принял участие Месут Озил, но и в премьер-лиге мы играли без этого полузащитника, у нас достаточно исполнителей, которые могут успешно играть в середине поля», — рассказал Унаи Эмери.