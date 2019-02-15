Эмери: «Арсенал» в ответном матче покажет другую игру
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Арсенала» покажут совершенно другую игру в ответном матче в Лондоне. Об этом на
14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты «Арсенала» покажут совершенно другую игру в ответном матче в Лондоне. Об этом на
«В первом тайме прошедшего матча мы имели немало шансов, чтобы забить, но БАТЭ здорово защищался. Однако на следующей неделе будет ответный матч, в котором мы постараемся показать совершенно другую игру. В матче не принял участие Месут Озил, но и в
Наставник «Арсенала» прокомментировал также удаление Александра Ляказетта. «На следующей неделе он не сможет помочь клубу. Игроку необходимо быть намного сдержаннее, его заменит во встрече в Лондоне другой фтуболист, но это потеря для нас», — подчеркнул Унаи Эмери.
|Алексей Бага
|Унаи Эмери
|Станислав Драгун(Игорь Стасевич)
|45′
|48
|Денис Щербицкий
|1
|Петр Чех
|4
|Александр Филипович
85′
|6
|Лоран Косьельни
|21
|Егор Филипенко
|18
|Начо Монреаль
|23
|Захар Волков
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Станислав Драгун
87′
|7
|Генрих Мхитарян
|17
|Алексей Риос
|29
|Маттео Гендузи
|22
|Игорь Стасевич
|9
|Александр Ляказетт
85′
|25
|Дмитрий Бага
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Александр Глеб
58′
|31
|Сеад Колашинац
74′
|7
|Евгений Березкин
|22
|Денис Суарес
|15
|Максим Скавыш
80′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
|94
|Эрвен Мукам
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|26
|Неманья Милич
69′
|34
|Гранит Джака
9′69′
|9
|Боян Дубаич
71′
|11
|Лукас Торрейра
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)