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00:46 (мск), источник: Р-Спорт

Тренер «Байера» остался недоволен игрой с «Краснодаром»

КРАСНОДАР, 14 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Главный тренер немецкого футбольного клуба «Байер» Петер Бос заявил, что он не слишком доволен игрой своей команды в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

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Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между этими соперниками, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.

«Я не очень доволен игрой, конечно. Мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде, но нужно быть честным: у “Краснодара” тоже были отличные моменты. Особенно нам не удалась первая половина, мы много теряли мяч. Во втором тайме мы сыграли лучше, но этого не хватило для победы», — сказал журналистам Бос.

«Мы знали, что “Краснодар” — это хорошая команда. Они показали то, что мы предполагали от них увидеть. Нам не хватило забитого мяча на выезде. Теперь нам нужно выигрывать игру дома, чтобы выходить в следующий раунд. Кто фаворит серии? Фаворита нет. Сегодня встречались две хорошие команды. Лучшая из них победит на следующей неделе. Я надеюсь, это будем мы», — резюмировал главный тренер «Байера».

Ответный матч состоится в Леверкузене 21 февраля.

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34827 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПетер Бос
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Лукас Градецки
98Сергей Петров
23Митчелл Вайзер
89Дмитрий Стоцкий
18Насименту Боргес Венделл
4Александр Мартынович
4Джонатан Та
5Урош Спаич
29Кай Хаверц
7Вандерсон Масиэл
10Юлиан Брандт
16Виктор Классон
31Кевин Фолланд
85Иван Игнатьев
38Карим Беллараби
77Шарль Каборе
20Чарльз Арангис
14Кристоффер Олссон
70′
5Свен Бендер
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
79′
6Александр Драгович
33Маурисио Перейра
74′80′
9Леон Бэйли
80′
50Артем Голубев
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяАльберто Тегони(Италия)
Боковой судьяДжорджио Перетти(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
За воротамиМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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