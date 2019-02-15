Тренер «Байера» остался недоволен игрой с «Краснодаром»

Первая встреча 1/16 финала Лиги Европы между этими соперниками, прошедшая в четверг в Краснодаре, завершилась со счетом 0:0.

«Я не очень доволен игрой, конечно. Мне бы хотелось, чтобы мы забили гол на выезде, но нужно быть честным: у “Краснодара” тоже были отличные моменты. Особенно нам не удалась первая половина, мы много теряли мяч. Во втором тайме мы сыграли лучше, но этого не хватило для победы», — сказал журналистам Бос.

«Мы знали, что “Краснодар” — это хорошая команда. Они показали то, что мы предполагали от них увидеть. Нам не хватило забитого мяча на выезде. Теперь нам нужно выигрывать игру дома, чтобы выходить в следующий раунд. Кто фаворит серии? Фаворита нет. Сегодня встречались две хорошие команды. Лучшая из них победит на следующей неделе. Я надеюсь, это будем мы», — резюмировал главный тренер «Байера».