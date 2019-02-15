Эмери опять «тренеришка»: «Арсенал» проиграл БАТЭ

Источник: Спорт-Экспресс

Глеб победил свое прошлое

БАТЭ — «Арсенал» — 1:0 (Драгун, 45)

Перед матчем в Борисове англичане иронизировали, что белорусский чемпион проводит первую официальную игру за 63 дня. К перерыву поклонникам «канониров» было уже не до смеха, потому что еврокубковая идиллия Унаи Эмери закончилась. «Сухую» серию лондонцев длиной 495 минут классным ударом головой прервал бывший полузащитник «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Оренбурга» Драгун. Отдельно стоит отметить подачу со штрафного Стасевича: капитан БАТЭ с 7 передачами сейчас является лучшим ассистентом Лиги Европы.

Естественно, замененный в начале второго тайма Александр Глеб покидал поле с улыбкой. Для 37-летнего полузащитника это был особенный матч, ведь в «Арсенале» прошел один из самых ярких этапов его карьеры. В четверг ему рукоплескал весь стадион, включая гостей из Англии, где Глеба помнят и любят. Нетрудно представить, как встретят белоруса на «Эмирейтс» через неделю. Там Эмери придется бороться с комплексами «канониров», которые почти 9 лет не могут пройти в следующий круг еврокубков, уступив в первом матче. Задачу своему тренеру осложнил не совладавший с нервами Ляказетт, который ударил соперника локтем. После этого БАТЭ было проще сохранить победный счет и пополнить коллекцию новый скальпом европейского топ-клуба. Этот матч войдет в историю клуба наряду с победой над «Баварией», а также ничьими с «Ювентусом» и «Миланом».

Промес увез победу из Рима

«Лацио» — «Севилья» — 0:1 (Бен Йеддер, 21).

Одному из самых интригующих матчей дня предшествовали столкновения итальянских и испанских болельщиков с печальными последствиями в виде ножевых ранений. Игра же развивалась по сценарию Пабло Мачина. Андалусийцы сразу взяли мяч под контроль, а когда соперник раскрылся, поймали его на атаке с ходу. Сарабия отличным пасом вывел Бен Йеддера практически на пустые ворота, и тот второй сезон подряд перешагнул отметку в 20 забитых мячей.

Проигравшим же в текущем турнире третий раз подряд римлянам отчаянно не везло. Уже в первом тайме «Лацио» потерял из-за травм экс-защитника «Ростова» Баштуша и Луиса Альберто, который с особым настроем ждал встречи с родным для себя клубом. А самый опасный момент в исполнении «орлов» завершился выносом Кьера с линии пустых ворот. Промес на этот раз начал игру на скамейке запасных, и вступил в игру на 75-й минуте закрыв свой левый фланг. Голландец организовал отличную атаку незадолго до финального свистка, но усилия партнеров загубил Васкес.

Южноамериканские премьеры

«Рапид» — «Интер» — 0:1 (Лаутаро Мартинес, 39, с пенальти).

«Ренн» — «Бетис» — 3:3 (Юну, 2. Хави Гарсия, 9, в свои ворота — Ло Сельсо, 32. Сидней, 62. Лайнес, 90).

Без Икарди, лишенного капитанской повязки и отказавшегося после этого от поездки в Вену, миланская команда смотрелась довольно уверенно. А разыгравшийся в последнее время Лаутаро Мартинес благодаря настырности заработал пенальти и сам же его реализовал. У аргентинца шесть голов в семи последних матчах континентальных кубков. Пять из них пришлись на Кубок Либертадорес, а сегодняшний мяч стал первым европейским.

Запомнит свой первый европейский успех и мексиканский вундеркинд Лайнес. Его «Бетис» кошмарно начал матч в Ренне. К 9-й минуте пропустил дважды, причем бывший игрок «Зенита» Хави Гарсия поразил собственные ворота. Однако вышедший на замену Лайнес на последней минуте спас гостей классным ударом с полулета при розыгрыше углового. В этот момент он вошел в историю, как первый футболист 2000 года рождения, забивший за испанский клуб в еврокубках.

«Краснодар» — «Байер» — 0:0.

«Славия» П — «Генк» — 0:0.

«Ренн» — «Бетис» — 3:3 (Юну, 2. Хави Гарсия, 9, в свои ворота — Ло Сельсо, 32. Сидней, 62. Лайнес, 90).

«Олимпиакос» — «Динамо» К — 2:2 (Ахмед Хассан, 10. Хиль Диас, 40. Бен Арфа 45+3. — Буяльский, 27. Вербич, 89).

«Галатасарай» — «Бенфика» — 1:2 (Луйиндама, 54 — Сальвио, 27, с пенальти. Сеферович, 64).