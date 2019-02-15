Мусаев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче с «Байером»

«Меня порадовало, что 70 минут матча с “Байером” мы выглядели очень мощно для данного периода нашей формы. Мы играли в открытый футбол, в атаку, держали темп матча. Да, в концовке у соперника было небольшое преимущество, но физически мы отработали хорошо. Сыграет ли Ари в Леверкузене? Есть шансы, что он появится на поле, но все зависит от работников медицинского штаба», — сказал журналистам Мусаев.

«В Леверкузене мы постараемся так же смело сыграть в атаке. Если мы найдем, куда можно надавить сопернику, то обязательно сделаем это. Мы плохо играем в гостях? Я бы не сказал, что нам не даются матчи на выезде. Мы выиграли у “Акхисара” в Турции. В Бельгии со “Стандартом” мы провели один из лучших матчей в сезоне, создали много моментов, но пропустили две контратаки. С “Севильей” был провал, но там много кто проваливается. Если брать чемпионат России, то половину очков мы набрали в гостях», — отметил специалист.