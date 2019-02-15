Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.02
Виктория Пл2
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
14.02
Брюгге2
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.02
Цюрих1
Наполи3
Футбол. Еврокубки
14.02
Мальме1
Челси2
Футбол. Еврокубки
14.02
Шахтер Д2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
14.02
Селтик0
Валенсия2
Футбол. Еврокубки
14.02
Спортинг0
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В0
Интер1
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр0
Генк0
Футбол. Еврокубки
14.02
Краснодар0
Байер0
Футбол. Еврокубки
14.02
Ренн3
Бетис3
Футбол. Еврокубки
14.02
Олимпиакос П2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио0
Севилья1
Футбол. Еврокубки
14.02
БАТЭ1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
14.02
Галатасарай1
Бенфика2
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
00:49 (мск), источник: Р-Спорт

Мусаев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче с «Байером»

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером», состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 0:0.

Наверх

КРАСНОДАР, 15 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари, восстанавливающийся после травмы, имеет шансы сыграть в ответном матче плей-офф Лиги Европы с немецким «Байером», заявил старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером», состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 0:0. Ари пропустил эту встречу из-за повреждения. Ответная игра пройдет в Леверкузене 21 февраля.

«Меня порадовало, что 70 минут матча с “Байером” мы выглядели очень мощно для данного периода нашей формы. Мы играли в открытый футбол, в атаку, держали темп матча. Да, в концовке у соперника было небольшое преимущество, но физически мы отработали хорошо. Сыграет ли Ари в Леверкузене? Есть шансы, что он появится на поле, но все зависит от работников медицинского штаба», — сказал журналистам Мусаев.

«В Леверкузене мы постараемся так же смело сыграть в атаке. Если мы найдем, куда можно надавить сопернику, то обязательно сделаем это. Мы плохо играем в гостях? Я бы не сказал, что нам не даются матчи на выезде. Мы выиграли у “Акхисара” в Турции. В Бельгии со “Стандартом” мы провели один из лучших матчей в сезоне, создали много моментов, но пропустили две контратаки. С “Севильей” был провал, но там много кто проваливается. Если брать чемпионат России, то половину очков мы набрали в гостях», — отметил специалист.

Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34827 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПетер Бос
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Лукас Градецки
98Сергей Петров
23Митчелл Вайзер
89Дмитрий Стоцкий
18Насименту Боргес Венделл
4Александр Мартынович
4Джонатан Та
5Урош Спаич
29Кай Хаверц
7Вандерсон Масиэл
10Юлиан Брандт
16Виктор Классон
31Кевин Фолланд
85Иван Игнатьев
38Карим Беллараби
77Шарль Каборе
20Чарльз Арангис
14Кристоффер Олссон
70′
5Свен Бендер
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
79′
6Александр Драгович
33Маурисио Перейра
74′80′
9Леон Бэйли
80′
50Артем Голубев
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяАльберто Тегони(Италия)
Боковой судьяДжорджио Перетти(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
За воротамиМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Байер
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России
Эмери опять «тренеришка»: «Арсенал» проиграл БАТЭ
Мимо диванов. У женской сборной России по биатлону проблемы
Гол Черышева помог «Валенсии» победить в матче 1/16 финала ЛЕ
«Это нечто». Самый невероятный гол в истории российского хоккея
«Челси» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В команде Головина Рыболовлев уволил Васильева. Что происходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь