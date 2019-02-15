Мусаев рассказал, сыграет ли Ари в ответном матче с «Байером»
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером», состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 0:0.
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером», состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 0:0.
КРАСНОДАР, 15 фев — РИА Новости, Дмитрий Кочергин. Нападающий футбольного клуба «Краснодар» Ари, восстанавливающийся после травмы, имеет шансы сыграть в ответном матче
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы между «Краснодаром» и «Байером», состоявшийся в четверг в Краснодаре, завершился со счетом 0:0. Ари пропустил эту встречу
«Меня порадовало, что 70 минут матча с “Байером” мы выглядели очень мощно для данного периода нашей формы. Мы играли в открытый футбол, в атаку, держали темп матча. Да, в концовке у соперника было небольшое преимущество, но физически мы отработали хорошо. Сыграет ли Ари в Леверкузене? Есть шансы, что он появится на поле, но все зависит от работников медицинского штаба», — сказал журналистам Мусаев.
«В Леверкузене мы постараемся так же смело сыграть в атаке. Если мы найдем, куда можно надавить сопернику, то обязательно сделаем это. Мы плохо играем в гостях? Я бы не сказал, что нам не даются матчи на выезде. Мы выиграли у “Акхисара” в Турции. В Бельгии со “Стандартом” мы провели один из лучших матчей в сезоне, создали много моментов, но пропустили две контратаки. С “Севильей” был провал, но там много кто проваливается. Если брать чемпионат России, то половину очков мы набрали в гостях», — отметил специалист.
|Мурад Мусаев
|Петер Бос
|1
|Станислав Крицюк
|1
|Лукас Градецки
|98
|Сергей Петров
|23
|Митчелл Вайзер
|89
|Дмитрий Стоцкий
|18
|Насименту Боргес Венделл
|4
|Александр Мартынович
|4
|Джонатан Та
|5
|Урош Спаич
|29
|Кай Хаверц
|7
|Вандерсон Масиэл
|10
|Юлиан Брандт
|16
|Виктор Классон
|31
|Кевин Фолланд
|85
|Иван Игнатьев
|38
|Карим Беллараби
|77
|Шарль Каборе
|20
|Чарльз Арангис
|14
|Кристоффер Олссон
70′
|5
|Свен Бендер
83′
|93
|Магомед-Шапи Сулейманов
79′
|6
|Александр Драгович
|33
|Маурисио Перейра
74′80′
|9
|Леон Бэйли
80′
|50
|Артем Голубев
|13
|Лукас Аларио
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|8
|Удары (всего)
|15
|4
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Давиде Масса(Италия)
|Боковой судья
|Альберто Тегони(Италия)
|Боковой судья
|Джорджио Перетти(Италия)
|За воротами
|Маурицио Мариани(Италия)
|За воротами
|Микаэль Фаббри(Италия)