Тренер БАТЭ предпочел победу над «Арсеналом» сексу

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Бага заявил, что в ответном матче, который состоится в Лондоне, его подопечным будет непросто. «Сегодня сделали маленький шажок для выхода в следующий раунд. Ждем тяжелую игру», — сказал он.

Тренер отметил, что даже оставшись в меньшинстве (на 87-й минуте был удален нападающий лондонской команды Александр Ляказетт — прим. «Ленты.ру»), «Арсенал» продолжал атаковать и бороться. Покидая зал для пресс-конференций, Бага добавил: «Это было лучше, чем секс».