«Челси» одержал победу в первом матче с «Мальмё» в 1/16 финала Лиги Европы
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шведский «Мальмё» принимал лондонский «Челси».
В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шведский «Мальмё» принимал лондонский «Челси».
Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал полузащитник «Челси» Росс Баркли, отличившийся на 30-й минуте после передачи нападающего Педро Родригеса. В начале второго тайма преимущество лондонской команды удвоил форвард Оливье Жиру, голевой пас отдал нападающий Виллиан. На 80-й минуте полузащитник «Мальмё» Андерс Кристиансен отыграл один мяч, забив после передачи форварда Маркуса Розенберга.
Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.
Напомним, «Челси» финишировал первым в группе L Лиги Европы. «Мальмё» занял второе место в группе I.
|Уве Реслер
|Маурицио Сарри
|Андерс Кристиансен(Маркус Розенберг)
|80′
|Росс Баркли(Родригес Педро)
|30′
|Оливье Жиру(Виллиан)
|58′
|27
|Юхан Далин
|1
|Кепа Аррисабалага
|4
|Беранг Сафари
|27
|Андреас Кристенсен
|17
|Расмус Бенгтссон
|28
|Сесар Аспиликуэта
|24
|Лассе Нильсен
|30
|Давид Луиз
|26
|Андреас Виндхейм
|33
|Эмерсон
|5
|Серен Рикс
|8
|Росс Баркли
|7
|Фуад Баширу
|17
|Матео Ковачич
|9
|Маркус Розенберг
|18
|Оливье Жиру
|8
|Арнор Траустасон
70′
|5
|Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
74′
|6
|Оскар Левицки
|7
|Н`Голо Канте
|14
|Андерс Кристиансен
82′
|11
|Родригес Педро
84′
|18
|Ромен Галл
|20
|Каллум Хадсон-Одои
|23
|Маркус Антонссон
70′
|22
|Виллиан
71′
|10
|Карлуш Страндберг
|10
|Эден Азар
|0
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|1
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|8
|Угловые
|6
|19
|Фолы
|9
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Алексей Кульбаков(Беларусь)