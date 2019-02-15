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01:02 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» одержал победу в первом матче с «Мальмё» в 1/16 финала Лиги Европы

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы шведский «Мальмё» принимал лондонский «Челси».

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Встреча прошла в Мальмё на стадионе «Сведбанк» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал полузащитник «Челси» Росс Баркли, отличившийся на 30-й минуте после передачи нападающего Педро Родригеса. В начале второго тайма преимущество лондонской команды удвоил форвард Оливье Жиру, голевой пас отдал нападающий Виллиан. На 80-й минуте полузащитник «Мальмё» Андерс Кристиансен отыграл один мяч, забив после передачи форварда Маркуса Розенберга.

Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Напомним, «Челси» финишировал первым в группе L Лиги Европы. «Мальмё» занял второе место в группе I.

Мальме
1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Swedbank Stadium (Malmo New Stadium)
Главные тренеры
Уве РеслерМаурицио Сарри
Голы
Андерс Кристиансен(Маркус Розенберг)80′
Росс Баркли(Родригес Педро)30′
Оливье Жиру(Виллиан)58′
Составы команд
27Юхан Далин
1Кепа Аррисабалага
4Беранг Сафари
27Андреас Кристенсен
17Расмус Бенгтссон
28Сесар Аспиликуэта
24Лассе Нильсен
30Давид Луиз
26Андреас Виндхейм
33Эмерсон
5Серен Рикс
8Росс Баркли
7Фуад Баширу
17Матео Ковачич
9Маркус Розенберг
18Оливье Жиру
8Арнор Траустасон
70′
5Жорже Луиз Фреллу Жоржинью
74′
6Оскар Левицки
7Н`Голо Канте
14Андерс Кристиансен
82′
11Родригес Педро
84′
18Ромен Галл
20Каллум Хадсон-Одои
23Маркус Антонссон
70′
22Виллиан
71′
10Карлуш Страндберг
10Эден Азар
Статистика
0Желтые карточки0
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
12Удары (всего)10
1Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
8Угловые6
19Фолы9
1Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяАлексей Кульбаков(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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