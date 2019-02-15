Текущие события
Футбол. Еврокубки
14.02
Виктория Пл2
Динамо З1
Футбол. Еврокубки
14.02
Брюгге2
Зальцбург1
Футбол. Еврокубки
14.02
Цюрих1
Наполи3
Футбол. Еврокубки
14.02
Мальме1
Челси2
Футбол. Еврокубки
14.02
Шахтер Д2
Айнтрахт Ф2
Футбол. Еврокубки
14.02
Селтик0
Валенсия2
Футбол. Еврокубки
14.02
Спортинг0
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
14.02
Рапид В0
Интер1
Футбол. Еврокубки
14.02
Славия Пр0
Генк0
Футбол. Еврокубки
14.02
Краснодар0
Байер0
Футбол. Еврокубки
14.02
Ренн3
Бетис3
Футбол. Еврокубки
14.02
Олимпиакос П2
Динамо К2
Футбол. Еврокубки
14.02
Лацио0
Севилья1
Футбол. Еврокубки
14.02
БАТЭ1
Арсенал0
Футбол. Еврокубки
14.02
Галатасарай1
Бенфика2
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
15Чем занимался «Локо» в День всех влюбленных семь лет назад
01:04 (мск), источник: Р-Спорт

Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Селтик» в матче 1/16 финала ЛЕ

Ответный матч команд состоится 21 февраля в Валенсии.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Футболисты испанской «Валенсии» в гостях победили шотландский «Селтик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча, прошедшая в четверг в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Валенсии» голом отметился российский полузащитник Денис Черышев (42-я минута) и Рубен Собрино (49).

Ответный матч команд состоится 21 февраля в Валенсии.

Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начинаются с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе.

Селтик
0:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Celtic Park
Главные тренеры
Брендан РоджерсМарселино Гарсия Тораль
Голы
Денис Черышев(Рубен Собрино)42′
Рубен Собрино(Денис Черышев)49′
Составы команд
29Скотт Бэйн
13Норберту Мурара Нету
2Джереми Толян
88′
12Муктар Диакаби
3Эмилио Исагирре
15Тони Лато
5Йозо Шимунович
24Эсекиэль Гарай
20Дедрик Боята
6Жоффре Кондогбья
82′
8Скотт Браун
8Карлос Солер
42Каллум Макгрегор
18Даниэль Васс
49Джеймс Форрест
23Рубен Собрино
25Оливер Берк
82′
21Кристиано Пиччини
78′
17Райан Кристи
59′
9Кевин Гамейро
22Одсонн Эдуар
10Даниэль Парехо
45′
11Скотт Синклэйр
59′
17Франсис Кокелен
30Тимоти Веа
11Денис Черышев
63′
7Гонсалу Гедеш
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)8
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
12Фолы5
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Селтик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Валенсия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 В Европе назвали лучшего вратаря в истории. Им оказался русский
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России
Эмери опять «тренеришка»: «Арсенал» проиграл БАТЭ
Мимо диванов. У женской сборной России по биатлону проблемы
«Это нечто». Самый невероятный гол в истории российского хоккея
«Челси» одержал победу в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В команде Головина Рыболовлев уволил Васильева. Что происходит
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь