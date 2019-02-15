Гол Черышева помог «Валенсии» обыграть «Селтик» в матче 1/16 финала ЛЕ
Ответный матч команд состоится 21 февраля в Валенсии.
Ответный матч команд состоится 21 февраля в Валенсии.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Футболисты испанской «Валенсии» в гостях победили шотландский «Селтик» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча, прошедшая в четверг в Глазго, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Валенсии» голом отметился российский полузащитник Денис Черышев (42-я минута) и Рубен Собрино (49).
Ответный матч команд состоится 21 февраля в Валенсии.
Все матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы на этой неделе начинаются с минуты молчания в память об аргентинском футболисте Эмилиано Сале, погибшем в авиакатастрофе.
|Брендан Роджерс
|Марселино Гарсия Тораль
|Денис Черышев(Рубен Собрино)
|42′
|Рубен Собрино(Денис Черышев)
|49′
|29
|Скотт Бэйн
|13
|Норберту Мурара Нету
|2
|Джереми Толян
88′
|12
|Муктар Диакаби
|3
|Эмилио Исагирре
|15
|Тони Лато
|5
|Йозо Шимунович
|24
|Эсекиэль Гарай
|20
|Дедрик Боята
|6
|Жоффре Кондогбья
82′
|8
|Скотт Браун
|8
|Карлос Солер
|42
|Каллум Макгрегор
|18
|Даниэль Васс
|49
|Джеймс Форрест
|23
|Рубен Собрино
|25
|Оливер Берк
82′
|21
|Кристиано Пиччини
78′
|17
|Райан Кристи
59′
|9
|Кевин Гамейро
|22
|Одсонн Эдуар
|10
|Даниэль Парехо
45′
|11
|Скотт Синклэйр
59′
|17
|Франсис Кокелен
|30
|Тимоти Веа
|11
|Денис Черышев
63′
|7
|Гонсалу Гедеш
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)