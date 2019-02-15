«Здесь не было ЧМ? Вы серьезно?». Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»

Несколько лет назад многие справедливо возмущались тем, что Краснодар не включили в список городов, принимающих чемпионат мира. Это и правда было странно. Те, кто был здесь, уже не раз рассказывали о красивейшем парке, теплых трибунах и оригинальном медиатабло внутри стадиона. Даже зона для работы прессы напоминает большой кабинет какого-то бизнес центра, принадлежащего огромной глобальной корпорации. Все четко, стильно и современно.

Единственная большая проблема — логистика. В Краснодаре нет метро, в части города, где стоит стадион, не ходят трамваи, потому пара способов добраться до арены — идти пешком от ближайшей остановки, добираться на такси или на своей машине. 5-километровая дорога от отеля за два с половиной часа до начала матча занимает полчаса, многие выходили из автомобилей за пару километров и шли до стадиона уже на своих двоих. В дни матчей тут так всегда. Если бы Краснодару дали провести ЧМ, возможно, подъезд к арене сделали бы человеческим, но пока даже автобусу с футболистами «Краснодара» приходится толкаться в пробках.

На вопрос о логистике Галицкий ответил еще два года назад.

Как сделаю логистику, попросят, чтобы сделал аэропорт, дороги, чтобы построил все на свете. Потребительское отношение ко мне должно иметь границы, я не могу сам отстроить весь Краснодар. Каждый житель города должен спросить себя, что он сделал для улучшения жизни здесь. Президент «Краснодара»

Несмотря на трудности с подъездом, стадион заполнился спустя несколько минут после стартового свистка. На проходных не было очередей (разве что у пивных магазинов поблизости) — люди проходили без толкучек и абсолютно спокойно. Даже слишком спокойно, как будто шли не на футбол, а в театр.

На трибунах все было чуть более активно, но пока зарядам болельщиков недостает креативности. Активный движ был и вовсе сопоставим с гостевым сектором — примерно по 100 человек. Но зачатки фанатского движения уже видны.

«Краснодар» меня не удивил. Мы знали, что это хорошая команда, они сегодня это и показали. А вот стадион меня просто поразил, арена и газон — суперкласс. Петер Бос, главный тренер «Байера»

— Здесь не проходил чемпионат мира? Серьезно? — недоумевает болельщик «Байера» Ларс. — Это большая несправедливость. Даже у нас я не видел такой зоны вокруг стадиона. А проблемы с транспортом есть почти везде, поверьте.

Проблемы были и у Мурада Мусаева — в матче с «Байером» он не мог рассчитывать на трех ключевых игроков — Газинского, Рамиреса и Ари. В итоге на скамейке оказалось сразу четыре воспитанника. С одной стороны хорошо, с другой — возможности усилить игру кем-то кроме Сулейманова у тренера не было.

Помог заткнуть дыру в составе новичок Кристофер Олссон. Молодой швед номинально действовать под нападающим Игнатьевым в 4−2−3−1, но по факту вся троица атакующих полузащитников Классон — Ольссон — Вандерсон перемещалась по всему фронту атаки, организовывая высокий прессинг. Но основным оружием «Краснодара» стали забросы за спину защитникам «Байера». Несколько раз Игнатьев и Классон вырывались на открытые пространства, но реализация хромала. Самый опасный момент в первом тайме «Краснодар» упустил после заброса Каборе на Вандерсона и прострела на Игнатьева, но 20-летний форвард вновь не реализовал момент.

Мы и правда старались играть в более вертикальный футбол. Мы знали, что «Байер» играет в высокий прессинг с высоко поднятыми защитниками и знали, что им можно бросать мячи за спину. К сожалению, не всегда получалось. В Леверкузене мы продолжим играть в атаку. Мурад Мусаев, тренер «Краснодара»

«Байер» же отказался от высоченного прессинга, главной фишки Петера Боса еще во времена дортмундской «Боруссии». Зная о том, что «Краснодар» здорово выходит из обороны через мелкий пас, леверкузенцы не выбрасывались вперед, также делая ставки на контратаки и забеги реактивных Брандта, Беллараби, Бэйли и Фолланда (первые трое набрали по 5 обводок за матч). Несколько раз у ворот Крицюка было очень горячо. Да и в целом «Байер» создал чуть больше опасных моментов за первый тайм.

В начале второго тайма у «Краснодара» было несколько крутейших моментов, чтобы забить, но Иван Игнатьев и его партнеры по атаке никак не могли реализовать свои моменты. Забитый до отказа стадион (был установлен клубный рекорд по посещаемости) оживлялся после каждого опасного момента. А самые высокие децибелы выдал, когда на поле появился воспитанник Магомед-Шапи Сулейманов, лучший джокер РПЛ.

Воспитанников тут вообще ценят и относятся трепетно. В микст-зоне сразу несколько игроков «Краснодара» сказали, что поддержали упустившего ряд голевых моментов Ивана Игнатьева.

После 65-й минуты было очевидно, что «Краснодар» перестает выдерживать темп матча. Сказалось, что команда только возвращается в игровой ритм. «Байер» нарастил давление и имел несколько шикарных шансов, чтобы забить. В одних случаях спасал Крицюк, в другом гол из-за нарушения отменил арбитр. «Краснодар» не забил, но и не пропустил. При соотношении ударов 8:14 в пользу «Байера» это — неплохой результат.

В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед. На фоне подавляющего количества трусливых игр наших команд в еврокубках в последнее время «Краснодар» стоит любить хотя бы за это. А фан-движение с годами здесь разовьется. И его костяк наверняка составят мальчишки в зеленых куртках с клубной эмблемой, пришедшие на матч из находящейся в трех минутах ходьбы академии.