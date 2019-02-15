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09:19 (мск), источник: Sport24

«Здесь не было ЧМ? Вы серьезно?». Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара»

Но у арены есть один большой минус.

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Несколько лет назад многие справедливо возмущались тем, что Краснодар не включили в список городов, принимающих чемпионат мира. Это и правда было странно. Те, кто был здесь, уже не раз рассказывали о красивейшем парке, теплых трибунах и оригинальном медиатабло внутри стадиона. Даже зона для работы прессы напоминает большой кабинет какого-то бизнес центра, принадлежащего огромной глобальной корпорации. Все четко, стильно и современно.

Единственная большая проблема — логистика. В Краснодаре нет метро, в части города, где стоит стадион, не ходят трамваи, потому пара способов добраться до арены — идти пешком от ближайшей остановки, добираться на такси или на своей машине. 5-километровая дорога от отеля за два с половиной часа до начала матча занимает полчаса, многие выходили из автомобилей за пару километров и шли до стадиона уже на своих двоих. В дни матчей тут так всегда. Если бы Краснодару дали провести ЧМ, возможно, подъезд к арене сделали бы человеческим, но пока даже автобусу с футболистами «Краснодара» приходится толкаться в пробках.

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На вопрос о логистике Галицкий ответил еще два года назад.

Как сделаю логистику, попросят, чтобы сделал аэропорт, дороги, чтобы построил все на свете. Потребительское отношение ко мне должно иметь границы, я не могу сам отстроить весь Краснодар. Каждый житель города должен спросить себя, что он сделал для улучшения жизни здесь.
Президент «Краснодара»

Несмотря на трудности с подъездом, стадион заполнился спустя несколько минут после стартового свистка. На проходных не было очередей (разве что у пивных магазинов поблизости) — люди проходили без толкучек и абсолютно спокойно. Даже слишком спокойно, как будто шли не на футбол, а в театр.

На трибунах все было чуть более активно, но пока зарядам болельщиков недостает креативности. Активный движ был и вовсе сопоставим с гостевым сектором — примерно по 100 человек. Но зачатки фанатского движения уже видны.

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«Краснодар» меня не удивил. Мы знали, что это хорошая команда, они сегодня это и показали. А вот стадион меня просто поразил, арена и газон — суперкласс.
Петер Бос, главный тренер «Байера»

— Здесь не проходил чемпионат мира? Серьезно? — недоумевает болельщик «Байера» Ларс. — Это большая несправедливость. Даже у нас я не видел такой зоны вокруг стадиона. А проблемы с транспортом есть почти везде, поверьте.

Проблемы были и у Мурада Мусаева — в матче с «Байером» он не мог рассчитывать на трех ключевых игроков — Газинского, Рамиреса и Ари. В итоге на скамейке оказалось сразу четыре воспитанника. С одной стороны хорошо, с другой — возможности усилить игру кем-то кроме Сулейманова у тренера не было.

Помог заткнуть дыру в составе новичок Кристофер Олссон. Молодой швед номинально действовать под нападающим Игнатьевым в 4−2−3−1, но по факту вся троица атакующих полузащитников Классон — Ольссон — Вандерсон перемещалась по всему фронту атаки, организовывая высокий прессинг. Но основным оружием «Краснодара» стали забросы за спину защитникам «Байера». Несколько раз Игнатьев и Классон вырывались на открытые пространства, но реализация хромала. Самый опасный момент в первом тайме «Краснодар» упустил после заброса Каборе на Вандерсона и прострела на Игнатьева, но 20-летний форвард вновь не реализовал момент.

Мы и правда старались играть в более вертикальный футбол. Мы знали, что «Байер» играет в высокий прессинг с высоко поднятыми защитниками и знали, что им можно бросать мячи за спину. К сожалению, не всегда получалось. В Леверкузене мы продолжим играть в атаку.
Мурад Мусаев, тренер «Краснодара»

«Байер» же отказался от высоченного прессинга, главной фишки Петера Боса еще во времена дортмундской «Боруссии». Зная о том, что «Краснодар» здорово выходит из обороны через мелкий пас, леверкузенцы не выбрасывались вперед, также делая ставки на контратаки и забеги реактивных Брандта, Беллараби, Бэйли и Фолланда (первые трое набрали по 5 обводок за матч). Несколько раз у ворот Крицюка было очень горячо. Да и в целом «Байер» создал чуть больше опасных моментов за первый тайм.

В начале второго тайма у «Краснодара» было несколько крутейших моментов, чтобы забить, но Иван Игнатьев и его партнеры по атаке никак не могли реализовать свои моменты. Забитый до отказа стадион (был установлен клубный рекорд по посещаемости) оживлялся после каждого опасного момента. А самые высокие децибелы выдал, когда на поле появился воспитанник Магомед-Шапи Сулейманов, лучший джокер РПЛ.

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Воспитанников тут вообще ценят и относятся трепетно. В микст-зоне сразу несколько игроков «Краснодара» сказали, что поддержали упустившего ряд голевых моментов Ивана Игнатьева.

После 65-й минуты было очевидно, что «Краснодар» перестает выдерживать темп матча. Сказалось, что команда только возвращается в игровой ритм. «Байер» нарастил давление и имел несколько шикарных шансов, чтобы забить. В одних случаях спасал Крицюк, в другом гол из-за нарушения отменил арбитр. «Краснодар» не забил, но и не пропустил. При соотношении ударов 8:14 в пользу «Байера» это — неплохой результат.

В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед. На фоне подавляющего количества трусливых игр наших команд в еврокубках в последнее время «Краснодар» стоит любить хотя бы за это. А фан-движение с годами здесь разовьется. И его костяк наверняка составят мальчишки в зеленых куртках с клубной эмблемой, пришедшие на матч из находящейся в трех минутах ходьбы академии.

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Краснодар
0:0
Первый тайм: 0:0
Байер
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Арена Краснодар, 34827 зрителей
Главные тренеры
Мурад МусаевПетер Бос
Составы команд
1Станислав Крицюк
1Лукас Градецки
98Сергей Петров
23Митчелл Вайзер
89Дмитрий Стоцкий
18Насименту Боргес Венделл
4Александр Мартынович
4Джонатан Та
5Урош Спаич
29Кай Хаверц
7Вандерсон Масиэл
10Юлиан Брандт
16Виктор Классон
31Кевин Фолланд
85Иван Игнатьев
38Карим Беллараби
77Шарль Каборе
20Чарльз Арангис
14Кристоффер Олссон
70′
5Свен Бендер
83′
93Магомед-Шапи Сулейманов
79′
6Александр Драгович
33Маурисио Перейра
74′80′
9Леон Бэйли
80′
50Артем Голубев
13Лукас Аларио
Статистика
2Желтые карточки0
0Красные карточки0
3Голевые моменты1
8Удары (всего)15
4Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
1Угловые8
8Фолы9
2Офсайды4
Судейская бригада
Главный судьяДавиде Масса(Италия)
Боковой судьяАльберто Тегони(Италия)
Боковой судьяДжорджио Перетти(Италия)
За воротамиМаурицио Мариани(Италия)
За воротамиМикаэль Фаббри(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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