Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА благодаря победе «Бенфики»

ТАСС, 15 февраля. Победа «Бенфики» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы над турецким «Галатасараем» и ничья «Краснодара» с немецким «Байером» на этой же стадии турнира позволили Португалии сократить отставание от России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до 3,6 балла.

«Бенфика» выиграла в Стамбуле со счетом 2:1, а «Краснодар», имея ощутимое игровое преимущество, не сумел победить немецкий клуб (0:0). По итогам этой еврокубковой недели Россия в таблице коэффициентов УЕФА набрала 0,16 балла (общий показатель — 49,882). Португальцам после поражений «Спортинга» и «Порту» в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов помог успех «Бенфики», который принес 0,4 балла и итоговые 46,232. Благодаря этой победе и поражению «Зенита» во вторник от «Фенербахче» разрыв между странами в таблице сократился с 3,8 до 3,6 балла.

Шестое место дает стране право выставить в сезоне-2020/21 шесть клубов, из которых три смогут выступить в Лиге чемпионов. Чтобы опередить Россию, португальским командам нужно набрать за оставшиеся матчи текущего сезона 19 очков. Это станет возможным, если все три португальских клуба в Лиге чемпионов и Лиге Европы пройдут минимум две стадии плей-офф.

Лидирует в таблице Испания (98,855), на втором месте находится Англия (76,177), на третьем — Италия (73,011). Четвертую строчку занимает Германия (70,070), пятую — Франция (57,665).

Как вычисляются коэффициенты

Сезонный коэффициент УЕФА определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию еврокубков стране начисляют четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — пять баллов. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — одно очко.