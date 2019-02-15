Стасевич: Победа БАТЭ над «Арсеналом» войдёт в историю

«Если честно, матч получился очень энергозатратным. В основном мы оборонялись, что было предсказуемо. Конечно же, сейчас испытываем счастье от добытой победы. Она войдет в историю, ведь нечасто удаётся обыграть такие команды. Думаю, мы доставили удовольствие всем, кто пришёл на стадион и переживал за нас.

Чем ближе был конец второго тайма, тем сильнее старался «Арсенал» давить. Хотя не скажу, что после перерыва было так уж много опасных моментов у наших ворот. Да, было давление, но не более.

Можно ли сравнить эту победу с выигрышем у «Баварии» в Лиге чемпионов? Мне сложно сказать. С той поры утекло немало воды. Возможно, есть какое-то сходство. Однако сейчас всё же чуточку другая ситуация, потому что предстоит ответная игра, где будет намного сложнее, — цитирует Стасевича «Прессбол».