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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Стасевич: Победа БАТЭ над «Арсеналом» войдёт в историю

Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».

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«Если честно, матч получился очень энергозатратным. В основном мы оборонялись, что было предсказуемо. Конечно же, сейчас испытываем счастье от добытой победы. Она войдет в историю, ведь нечасто удаётся обыграть такие команды. Думаю, мы доставили удовольствие всем, кто пришёл на стадион и переживал за нас.

Чем ближе был конец второго тайма, тем сильнее старался «Арсенал» давить. Хотя не скажу, что после перерыва было так уж много опасных моментов у наших ворот. Да, было давление, но не более.

Можно ли сравнить эту победу с выигрышем у «Баварии» в Лиге чемпионов? Мне сложно сказать. С той поры утекло немало воды. Возможно, есть какое-то сходство. Однако сейчас всё же чуточку другая ситуация, потому что предстоит ответная игра, где будет намного сложнее, — цитирует Стасевича «Прессбол».

Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаУнаи Эмери
Голы
Станислав Драгун(Игорь Стасевич)45′
Составы команд
48Денис Щербицкий
1Петр Чех
4Александр Филипович
85′
6Лоран Косьельни
21Егор Филипенко
18Начо Монреаль
23Захар Волков
20Шкодран Мустафи
8Станислав Драгун
87′
7Генрих Мхитарян
17Алексей Риос
29Маттео Гендузи
22Игорь Стасевич
9Александр Ляказетт
85′
25Дмитрий Бага
17Алекс Ивоби
11Александр Глеб
58′
31Сеад Колашинац
74′
7Евгений Березкин
22Денис Суарес
15Максим Скавыш
80′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
94Эрвен Мукам
14Пьер-Эмерик Обамеянг
26Неманья Милич
69′
34Гранит Джака
9′69′
9Боян Дубаич
71′
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
7Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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