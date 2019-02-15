Стасевич: Победа БАТЭ над «Арсеналом» войдёт в историю
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
Полузащитник БАТЭ Игорь Стасевич прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы с лондонским «Арсеналом».
«Если честно, матч получился очень энергозатратным. В основном мы оборонялись, что было предсказуемо. Конечно же, сейчас испытываем счастье от добытой победы. Она войдет в историю, ведь нечасто удаётся обыграть такие команды. Думаю, мы доставили удовольствие всем, кто пришёл на стадион и переживал за нас.
Чем ближе был конец второго тайма, тем сильнее старался «Арсенал» давить. Хотя не скажу, что после перерыва было так уж много опасных моментов у наших ворот. Да, было давление, но не более.
Можно ли сравнить эту победу с выигрышем у «Баварии» в Лиге чемпионов? Мне сложно сказать. С той поры утекло немало воды. Возможно, есть
Ответный матч пройдёт в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» 21 февраля. Начало встречи запланировано на 20:55 мск.
|Алексей Бага
|Унаи Эмери
|Станислав Драгун(Игорь Стасевич)
|45′
|48
|Денис Щербицкий
|1
|Петр Чех
|4
|Александр Филипович
85′
|6
|Лоран Косьельни
|21
|Егор Филипенко
|18
|Начо Монреаль
|23
|Захар Волков
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Станислав Драгун
87′
|7
|Генрих Мхитарян
|17
|Алексей Риос
|29
|Маттео Гендузи
|22
|Игорь Стасевич
|9
|Александр Ляказетт
85′
|25
|Дмитрий Бага
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Александр Глеб
58′
|31
|Сеад Колашинац
74′
|7
|Евгений Березкин
|22
|Денис Суарес
|15
|Максим Скавыш
80′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
|94
|Эрвен Мукам
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|26
|Неманья Милич
69′
|34
|Гранит Джака
9′69′
|9
|Боян Дубаич
71′
|11
|Лукас Торрейра
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)