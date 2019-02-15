Черышев зажег в Глазго! «Валенсия» поставила крест на «Селтике»
Сыграв на позиции нападающего, российский полузащитник забил и отдал голевую передачу.
Сыграв на позиции нападающего, российский полузащитник забил и отдал голевую передачу.
«Валенсия», завершив выступление в Лиге чемпионов на третьем месте в группе с «Ювентусом», «МЮ» и «Янг Бойз», на первой же стадии
Санти Мина и Родриго травмированы, в итоге Денис Черышев был отправлен на позицию второго нападающего. В этом сезоне он иногда на ней уже играл. Ожидалось, что впереди у «Валенсии» также сыграет Кевин Гамейро, но главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль удивил всех, бросив в бой купленного в последний день трансферного окна у «Алавеса» Рубена Собрино. Для 26-летнего новичка валенсийцев эта игра стала не только первой за новую команду, но и дебютом в еврокубках вообще. Гости действовали по схеме 4−4−2, в то время как «кельты» избрали более оборонительную тактику — 4−2−3−1.
Шотландцы сразу попытались поддавить гостей, и уже на второй минуте Джеймс Форрест рухнул в штрафной «Валенсии», выпрашивая пенальти. Рефери на Форреста внимания не обратил. Потом удар нанес Каллум Макгрегор. Получилось неплохо, но Нету мяч отбил.
До Черышева и Собрино мяч долгое время почти не доходил. До концовки первого тайма самым опасным моментом «Валенсии» был удар головой Даниэля Васса, с которым не без труда справился вратарь хозяев. При этом было видно, что поспевать за игроками «Валенсии» футболистам «Селтика» непросто. Шотландцам приходилось срывать перспективные атаки соперника фолами.
Поначалу казалось, что «Валенсии» также мешает несыгранность Черышева и Собрино. Однако гол смастерили именно они.
Все начал Дани Парехо. Капитан «Валенсии» через пас выбрался
Гола могло и не случиться, забей незадолго до этого «Селтик». У шотландского клуба был хороший момент: Оливер Берк вырвался один на один с Нету, но вратарь в подкате вынес мяч
Выйдя на поле после перерыва, «Валенсия» активно пошла вперед и на 49-й минуте удвоила преимущество. И снова отличилась связка Черышева и Собрино. Испанской команде удалась контратака по левому флангу, откуда российский хавбек выполнил точную подачу на Собрино, который в касание расстрелял Бэйна.
Черышев во второй раз в карьере отметился голом и результативной передачей в одном матче на клубном уровне. Впервые ему удалось оформить «гол + пас» в декабре 2014 года во встрече с «Реал Сосьедад». Тогда она играл за «Вильярреал».
На 63-й минуте Черышев был заменен — видимо, Марселино решил не рисковать, зная травматичность Дениса. Вместо нашего игрока на поле вышел Гонсалу Гедеш. Почти в это же время Брендан Роджерс провел двойную замену, выпустив Одсонна Эдуара и Тимоти Веа. Они освежили игру «Селтика», но оборону «Валенсии» все же не взломали. Испанская же команда окончательно перешла в режим игры на контратаках и была близка к тому, чтобы довести счет до разгромного. Особенно — Собрино. В добавленное время он едва не забил мяч, похожий на свой первый, только после подачи с правого фланга. Ему не хватило считанных сантиметров.
«Валенсия» победила уверенно, прервав беспроигрышную серию «Селтика» в
|Брендан Роджерс
|Марселино Гарсия Тораль
|Денис Черышев(Рубен Собрино)
|42′
|Рубен Собрино(Денис Черышев)
|49′
|29
|Скотт Бэйн
|13
|Норберту Мурара Нету
|2
|Джереми Толян
88′
|12
|Муктар Диакаби
|3
|Эмилио Исагирре
|15
|Тони Лато
|5
|Йозо Шимунович
|24
|Эсекиэль Гарай
|20
|Дедрик Боята
|6
|Жоффре Кондогбья
82′
|8
|Скотт Браун
|8
|Карлос Солер
|42
|Каллум Макгрегор
|18
|Даниэль Васс
|49
|Джеймс Форрест
|23
|Рубен Собрино
|25
|Оливер Берк
82′
|21
|Кристиано Пиччини
78′
|17
|Райан Кристи
59′
|9
|Кевин Гамейро
|22
|Одсонн Эдуар
|10
|Даниэль Парехо
45′
|11
|Скотт Синклэйр
59′
|17
|Франсис Кокелен
|30
|Тимоти Веа
|11
|Денис Черышев
63′
|7
|Гонсалу Гедеш
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)