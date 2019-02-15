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09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Черышев зажег в Глазго! «Валенсия» поставила крест на «Селтике»

Сыграв на позиции нападающего, российский полузащитник забил и отдал голевую передачу.

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Источник: Спорт-Экспресс

Сюрприз от Марселино

«Валенсия», завершив выступление в Лиге чемпионов на третьем месте в группе с «Ювентусом», «МЮ» и «Янг Бойз», на первой же стадии плей-офф Лиги Европы получила далеко не самого простого соперника. Боевитый «Селтик» в группе ЛЕ финишировал вторым, пропустив вперед сенсационный «Зальцбург» и опередив «Лейпциг» с «Русенборгом».

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Санти Мина и Родриго травмированы, в итоге Денис Черышев был отправлен на позицию второго нападающего. В этом сезоне он иногда на ней уже играл. Ожидалось, что впереди у «Валенсии» также сыграет Кевин Гамейро, но главный тренер «летучих мышей» Марселино Гарсия Тораль удивил всех, бросив в бой купленного в последний день трансферного окна у «Алавеса» Рубена Собрино. Для 26-летнего новичка валенсийцев эта игра стала не только первой за новую команду, но и дебютом в еврокубках вообще. Гости действовали по схеме 4−4−2, в то время как «кельты» избрали более оборонительную тактику — 4−2−3−1.

Последнее слово — за Черышевым

Шотландцы сразу попытались поддавить гостей, и уже на второй минуте Джеймс Форрест рухнул в штрафной «Валенсии», выпрашивая пенальти. Рефери на Форреста внимания не обратил. Потом удар нанес Каллум Макгрегор. Получилось неплохо, но Нету мяч отбил.

До Черышева и Собрино мяч долгое время почти не доходил. До концовки первого тайма самым опасным моментом «Валенсии» был удар головой Даниэля Васса, с которым не без труда справился вратарь хозяев. При этом было видно, что поспевать за игроками «Валенсии» футболистам «Селтика» непросто. Шотландцам приходилось срывать перспективные атаки соперника фолами.

Поначалу казалось, что «Валенсии» также мешает несыгранность Черышева и Собрино. Однако гол смастерили именно они.

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Все начал Дани Парехо. Капитан «Валенсии» через пас выбрался из-под прессинга и бросил Собрино в прорыв. Тот, ворвавшись в штрафную, выкатил мяч на пустой угол Черышеву. Денис не промахнулся. Этот гол — третий для российского полузащитника в 2019 году.

Гола могло и не случиться, забей незадолго до этого «Селтик». У шотландского клуба был хороший момент: Оливер Берк вырвался один на один с Нету, но вратарь в подкате вынес мяч из-под ног форварда.

Денису хватило 63 минут

Выйдя на поле после перерыва, «Валенсия» активно пошла вперед и на 49-й минуте удвоила преимущество. И снова отличилась связка Черышева и Собрино. Испанской команде удалась контратака по левому флангу, откуда российский хавбек выполнил точную подачу на Собрино, который в касание расстрелял Бэйна.

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Черышев во второй раз в карьере отметился голом и результативной передачей в одном матче на клубном уровне. Впервые ему удалось оформить «гол + пас» в декабре 2014 года во встрече с «Реал Сосьедад». Тогда она играл за «Вильярреал».

На 63-й минуте Черышев был заменен — видимо, Марселино решил не рисковать, зная травматичность Дениса. Вместо нашего игрока на поле вышел Гонсалу Гедеш. Почти в это же время Брендан Роджерс провел двойную замену, выпустив Одсонна Эдуара и Тимоти Веа. Они освежили игру «Селтика», но оборону «Валенсии» все же не взломали. Испанская же команда окончательно перешла в режим игры на контратаках и была близка к тому, чтобы довести счет до разгромного. Особенно — Собрино. В добавленное время он едва не забил мяч, похожий на свой первый, только после подачи с правого фланга. Ему не хватило считанных сантиметров.

«Валенсия» победила уверенно, прервав беспроигрышную серию «Селтика» в плей-офф Кубка УЕФА и Лиги Европы, которая насчитывала 12 матчей. Ответный матч — через неделю. Шансы шотландцев на выход в 1/8 финала минимальны.

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Селтик
0:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Celtic Park
Главные тренеры
Брендан РоджерсМарселино Гарсия Тораль
Голы
Денис Черышев(Рубен Собрино)42′
Рубен Собрино(Денис Черышев)49′
Составы команд
29Скотт Бэйн
13Норберту Мурара Нету
2Джереми Толян
88′
12Муктар Диакаби
3Эмилио Исагирре
15Тони Лато
5Йозо Шимунович
24Эсекиэль Гарай
20Дедрик Боята
6Жоффре Кондогбья
82′
8Скотт Браун
8Карлос Солер
42Каллум Макгрегор
18Даниэль Васс
49Джеймс Форрест
23Рубен Собрино
25Оливер Берк
82′
21Кристиано Пиччини
78′
17Райан Кристи
59′
9Кевин Гамейро
22Одсонн Эдуар
10Даниэль Парехо
45′
11Скотт Синклэйр
59′
17Франсис Кокелен
30Тимоти Веа
11Денис Черышев
63′
7Гонсалу Гедеш
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)8
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
12Фолы5
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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