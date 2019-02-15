«Тоттенхэм» хочет сыграть четвертьфинальный матч ЛЧ на новом стадионе
УЕФА может разрешить «Тоттенхэн Хотспур» провести на новом стадионе домашний матч в ¼ финала Лиги чемпионов.
УЕФА может разрешить «Тоттенхэн Хотспур» провести на новом стадионе домашний матч в ¼ финала Лиги чемпионов.
Как сообщает Evening Standard, английский клуб ведёт с УЕФА переговоры на эту тему. В то же время последние пять домашних матчей в этом сезоне в АПЛ «шпоры», скорее всего, сыграют на «Уэмбли».
После победы над дортмундской «Боруссией» (3:0) на «Уэмбли» подопечные Маурисио Почеттино стали ближе к четвертьфиналу Лиги чемпионов. Ответный матч пройдёт в в Дортмунде 5 марта.
7 февраля «Тоттенхэм» объявил о переносе домашнего матча