В составе БАТЭ на выездной матч с «Арсеналом» отправились 22 футболиста

Тренерский штаб БАТЭ во главе с Алексеем Багой включил в выездной состав 22 футболиста:
вратари — Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.
защитники — Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;.
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Эрвейн Mукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
нападающие — Боян Дубайич, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен. Из-за травмы команде не сможет помочь форвард Владислав Мухамедов.
В домашнем матче 1/16 финала ЛЕ борисовчане одолели футболистов «Арсенала» с минимальным перевесом 1:0 — благодаря голу Станислава Драгуна в конце первого тайма.
Ответный поединок состоится 21 февраля на лондонском «Эмирейтс Стэдиум» (начало в 20.55). Футболисты БАТЭ еще ни разу не выходили в 1/8 финала континентальных турниров.