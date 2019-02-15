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11:49 (мск), источник: БЕЛТА

В составе БАТЭ на выездной матч с «Арсеналом» отправились 22 футболиста

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ сегодня отправились в Лондон, где будут готовиться с ответному матчу 1/16 финала Лиги Европы с «Арсеналом», сообщили БЕЛТА в пресс-службе 15-кратных чемпионов Беларуси.

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Источник: Reuters

Тренерский штаб БАТЭ во главе с Алексеем Багой включил в выездной состав 22 футболиста:

вратари — Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.

защитники — Дмитрий Бессмертный, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александр Филипович;.

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Эрвейн Mукам, Александр Немирко, Андрей Потапенко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.

нападающие — Боян Дубайич, Неманья Милич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен. Из-за травмы команде не сможет помочь форвард Владислав Мухамедов.

В домашнем матче 1/16 финала ЛЕ борисовчане одолели футболистов «Арсенала» с минимальным перевесом 1:0 — благодаря голу Станислава Драгуна в конце первого тайма.

Ответный поединок состоится 21 февраля на лондонском «Эмирейтс Стэдиум» (начало в 20.55). Футболисты БАТЭ еще ни разу не выходили в 1/8 финала континентальных турниров.

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