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11:52 (мск), источник: Р-Спорт

В УЕФА довольны тем, как система VAR применялась в Лиге чемпионов

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти удовлетворен тем, как функционировала система видеопомощи арбитрам (VAR) в матчах футбольной Лиги чемпионов на текущей неделе.

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Первое использование системы VAR в истории Лиги чемпионов состоялось в матче 1/8 финала турнира между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом», который состоялся в среду в столице Нидерландов и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 38-й минуте защитник хозяев Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR.

«Я очень доволен тем, как была внедрена система VAR. Технология отлично сработала, и судьи также выполнили свои обязанности на очень высоком уровне», — сказал Розетти, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Эпизод с отменой гола Тальяфико вызвал разногласия. УЕФА после матча сообщил, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это, поэтому решение было принято в соответствии с инструкцией VAR, а гол был отменен верно.

Комментируя количество времени, которое потратили арбитры на вынесение вердикта, Розетти заявил: «Главное, что рефери принял правильное решение».

«Точность важнее скорости (принятия решения). Тем не менее, мы хотим быть максимально эффективными, и мы постараемся улучшить этот компонент в будущем. Но мы должны понимать, что это была очень сложная ситуация: нужно было проверить две ситуации с возможным положением “вне игры”, и рефери также должен был дать оценку действиям атакующего игрока», — добавил Розетти.

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