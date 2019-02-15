В УЕФА довольны тем, как система VAR применялась в Лиге чемпионов

Первое использование системы VAR в истории Лиги чемпионов состоялось в матче 1/8 финала турнира между амстердамским «Аяксом» и мадридским «Реалом», который состоялся в среду в столице Нидерландов и завершился победой гостей со счетом 2:1. На 38-й минуте защитник хозяев Николас Тальяфико забил гол, который был отменен после просмотра VAR.

«Я очень доволен тем, как была внедрена система VAR. Технология отлично сработала, и судьи также выполнили свои обязанности на очень высоком уровне», — сказал Розетти, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

Эпизод с отменой гола Тальяфико вызвал разногласия. УЕФА после матча сообщил, что одноклубник Тальяфико Душан Тадич находился в положении «вне игры» и препятствовал вратарю, мешая тому сыграть в мяч в момент удара головой или лишая его возможности сделать это, поэтому решение было принято в соответствии с инструкцией VAR, а гол был отменен верно.

Комментируя количество времени, которое потратили арбитры на вынесение вердикта, Розетти заявил: «Главное, что рефери принял правильное решение».