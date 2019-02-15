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14:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Сколько времени может пройти между триумфом и провалом? Иногда — одна неделя

Один небольшой пример очень красочно опишет сложность тренерской профессии.

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Источник: Reuters

Ещё неделю назад дортмундская «Боруссия» была в полном порядке. Первое место в Бундеслиге, уверенная игра лидеров, отличная атмосфера, созданная Люсьеном Фавром. Толпа яркой молодёжи. Качество футбола, которое неуклонно росло всю осеннюю часть сезона. Концепт игры, дающий результат и забирающий сердца болельщиков.

За эту неделю Дортмунду нужно было провести три матча в трёх разных турнирах: с «Вердером» в Кубке Германии, с «Хоффенхаймом» — в Бундеслиге, с «Тоттенхэмом» — в Лиге чемпионов. Сложное расписание, но не смертельное для тех, кто привык к еврокубкам.

Проблемы начались сразу. Вечнозелёный Клаудио Писарро помог «Вердеру» добраться до серии пенальти, где третий вратарь «Боруссии» не выручил, а полевые били отвратительно. Хуже вылета был тот факт, что Дортмунд 120 минут серьёзно напрягал свой основной, за исключением вратаря, состав. Хуже этого — только повреждение Марко Ройса. Капитан шварцгельбе, играющий очень убедительный сезон, вычеркнул себя из числа тех, кто сможет сыграть против «Тоттенхэма».

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Матч с «Хоффенхаймом» легче не был. Одна из главных авторских команд Германии имела 0:3 к середине второго тайма, но третировала «Боруссию» до конца, не давая спокойно разбегаться чёрно-жёлтым тинейджерам. Победа над «Хоффе» была (справедливо) упущена, но ещё хуже оказался тот факт, что команда потеряла ещё и правого защитника Лукаша Пищека, который тоже переживает при Фавре ренессанс.

Итак, перед важнейшим матчем в Лондоне диспозиция «Боруссии» была такой: минус капитан и важнейший в построении контратакующих действий футболист, минус мощный и ментально устойчивый правый фланг обороны, минус вариативность в защите (Ашраф Хакими был обречён выйти на правый фланг) и минус серьёзнейшие физические и психологические потери последних трёх неудачных часов игры в футбол. Уже в аэропорту неприятности усугубляются: Санчо и Диалло забыли паспорта, Топрак потерял билет.

Так за неделю общее состояние «Боруссии» из божественного превратилось в угли.

После отличного первого получаса в Лондоне Дортмунд получил настоящую катастрофу после перерыва. Что именно было плохо? Отсутствие Ройса заставило Фавра играть без десятки — в центр поля отправился Махмуд Дауд. У Дауда отличные выраженные качества игры с мячом — он очень хорошо принимает решения и видит поле из глубины. Но при этом: а) он теряется при прессинге, поэтому использовать десяткой его нельзя; б) без мяча он часто просто вырубается из игры, теряя связь с защитниками и помогая сопернику в поиске свободных зон. В итоге «Тоттенхэм» уже к концу первого тайма замечает это: Эриксен чаще смещается левее, где должен защищаться Дауд. Должен, но не защищается.

В итоге «Боруссия» не только потеряла в своём наступательном потенциале без Ройса (это было неизбежно), но и испытала сложности с балансом игры.

Что ещё было плохо? Хакими провёл худший тайм за всё время в Дортмунде. Три потери за пять минут второго тайма, частичная вина в двух пропущенных мячах и конвульсивная игра с постоянной потерей позиции после того, как счёт стал 0:1. Молодой крайний деф позволил Яну Вертонгену стать первой звездой матча.

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Самое же отвратительное заключалось в том, что две проблемных позиции были связаны. Учитывая, что на фланге Хакими играет Джейсон Санчо, помогать защитнику должен был правый центральный полузащитник, а им был как раз Дауд. Круг замкнулся. «Тоттенхэм» бил в эту точку.

Теперь попытайтесь поставить себя на место Люсьена Фавра. Вы теряете двух ключевых для построения игры и ментальной устойчивости команды футболистов. Вам приходится на ходу перекраивать схему, которая работала весь сезон до этого. Вы проигрываете. Но можно ли обвинить вас?

Основные претензии от болельщиков к Фавру после лондонской игры формулируются так: а) он слишком поздно сделал замены; б) он не попытался перестроить игру, хотя было понятно, что соперник приспособился к слабости «Боруссии»; в) он зря поставил основной состав на кубковый матч, который затянулся до пенальти.

Как только вы произносите эти претензии вслух и сразу все, их субъективность становится очевидной. Припоминать замены тренеру, который осенью в каждом матче делал результативные изменения, глупо. Требовать перестройки по ходу матча именно от Фавра тоже нельзя — он много раз подчёркивал, что всегда верит в свой план А: «Тренер должен в любом случае демонстрировать уверенность в выбранном варианте». Да, в конкретном случае это не принесло результат, но с другой стороны — Фавр не стал бы тренером большого уровня и не получил бы работу в Дортмунде, если бы не имел своих принципов. То же самое касается кубковой игры: он принципиально не делит соревнования на важные и второстепенные.

Неделя «Боруссии» показывает сложность, трагичность и иногда даже бессмысленность тренерской профессии в футболе.

Нужны принципы и воля, чтобы добиться результатов в долгосрочной перспективе, но в краткосрочной обстоятельства могут убить тебя. Какова была вероятность того, что почти одновременно вылетят два ментальных лидера команды? Какова была вероятность того, что вратарь в домашнем овертайме допустит ошибку, и почти выигранная кубковая встреча перейдёт к лотерее? Какова была вероятность того, что имеющая в домашних матчах разницу мячей 34:12 и всего два потерянных очка упустит победу с 3:0 за 25 минут до конца?

Каждое из этих событий было маловероятным, даже с поправкой на травматичность Ройса и Пищека, а также имя третьего вратаря Дортмунда, которое никто до этого никогда не слышал. Но с «Боруссией» случилось сразу всё. За неделю.

Вернитесь на место Фавра. Уже по ходу второго тайма в Лондоне вы видите, как игра валится, и у вас только один выбор: или следовать своим принципам, или сменить модель игры, уйти от плана А. Фавр решил, что солдатская верность принципам будет честнее. И проиграл.

Всего неделя от триумфального шествия по сезону до провала. Футбол безжалостен даже к тем, кто верит в идеалы.

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Тоттенхэм Хотспур
3:0
Первый тайм: 0:0
Боруссия Д
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала13.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wembley, 71214 зрителей
Главные тренеры
Маурисио ПокеттиноЛюсьен Фавр
Голы
Сон Хын Мин(Ян Фертонген)47′
Ян Фертонген(Серж Орье)83′
Фернандо Льоренте(Кристиан Эриксен)86′
Составы команд
1Юго Ллорис
1Роман Бюрки
4Тоби Алдервейрелд
4Абду Диалло
5Ян Фертонген
5Ашраф Хакими
6Давинсон Санчес
36Емер Топрак
21Хуан Фойт
6Томас Дилэйни
53′
24Серж Орье
12′
10Марио Гетце
8Харри Уинкс
19Махмуд Дахуд
23Кристиан Эриксен
28Аксель Витсель
17Мусса Сиссоко
90′
2Дан-Аксель Загаду
77′
12Виктор Ваньяма
29Марсель Шмельцер
7Сон Хын Мин
90′
7Джейдон Санчо
88′
11Эрик Ламела
13Рафаэл Геррейру
27Лукас Моура
84′
22Кристиан Пулишич
87′
18Фернандо Льоренте
34Якоб Брун Ларсен
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)7
6Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
6Угловые1
13Фолы5
3Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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Боруссия Д
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