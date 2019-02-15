Испания: Черышев казнил «Селтик»! Дениса назвали усилением для «Валенсии»
Российский футболист в победном матче Лиги Европы против «Селтика» (2:0) забил гол и отдал результативную передачу. Реакция испанских СМИ — восторг.
Российский футболист в победном матче Лиги Европы против «Селтика» (2:0) забил гол и отдал результативную передачу. Реакция испанских СМИ — восторг.
«Кто этот парень, которого недавно подписала «Валенсия»? Игра Дениса Черышева изменилась до неузнаваемости, сейчас футболист находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в клуб. Теперь он действительно стал важным футболистом. Уровень, которого достиг Черышев, не просто блестящий. Он дает результат на любой позиции, забивает голы и раздает результативные передачи. Сейчас просто невозможно оспаривать выход Черышева в стартовом составе вместо Гонсалу Гедеша.
В 2019 году Денис забил гол в чемпионате Испании бывшему клубу, второй в важной игре в Кубке Испании, третий — «Селтику» в Лиге Европы. Это уже хорошая статистика, и мы не учли голевые пасы футболиста. Но тут важнее всего впечатление, которое остается от выступлений Черышева. Он читает игру, обладает скоростью, которая позволяет цепляться за казалось бы потерянные мячи, у него есть мастерство, чтобы принимать правильные решения.
Теперь Черышев просто другой игрок, и если так продолжится, Марселино придется поломать голову, выбирая состав на каждый матч, — пишет журналист издания Тони Эрнандес.
«Марселино, который не мог рассчитывать на Мину и Родриго в этом матче, удалось создать отличную связку нападающих из Собрино и Черышева. Российский футболист находится в фантастической форме и в этой встрече выделялся особенно, тем более сыграл на непривычной для себя позиции».
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А вот что сказал сам Черышев после победы над «Селтиком»: «Мы должны продолжать работать в том же духе. Есть те, кто играет больше, и те, кто меньше. Но мы в одной лодке и все футболисты “Валенсии” важны».
Главный тренер «Валенсии» Марселино также остался доволен игрой российского полузащитника, заявил, что его команда была наголову сильнее «Селтика», а Черышев и дебютант Собрино сыграли ключевую роль.
«Мы провели отличный матч, великолепно отработали в обороне, создали сопернику немало проблем и опасно действовали в нападении. Первый гол стал важным моментом. Роль Черышева и Собрино? У нас командный вид спорта, но индивидуально игроки хорошо выступают именно когда есть единый коллектив. Оба нападающих пробежали огромную дистанцию за матч, очень старались, сыграли на высоком уровне и помогли нам всем», — приводит слова Марселино Marca.
|Брендан Роджерс
|Марселино Гарсия Тораль
|Денис Черышев(Рубен Собрино)
|42′
|Рубен Собрино(Денис Черышев)
|49′
|29
|Скотт Бэйн
|13
|Норберту Мурара Нету
|2
|Джереми Толян
88′
|12
|Муктар Диакаби
|3
|Эмилио Исагирре
|15
|Тони Лато
|5
|Йозо Шимунович
|24
|Эсекиэль Гарай
|20
|Дедрик Боята
|6
|Жоффре Кондогбья
83′
|8
|Скотт Браун
|8
|Карлос Солер
|42
|Каллум Макгрегор
|18
|Даниэль Васс
|49
|Джеймс Форрест
|23
|Рубен Собрино
|25
|Оливер Берк
82′
|21
|Кристиано Пиччини
78′
|17
|Райан Кристи
59′
|9
|Кевин Гамейро
|22
|Одсонн Эдуар
|10
|Даниэль Парехо
45′
|11
|Скотт Синклэйр
59′
|17
|Франсис Кокелен
|30
|Тимоти Веа
|11
|Денис Черышев
63′
|7
|Гонсалу Гедеш
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|7
|12
|Фолы
|5
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Овидиу Алин Хацеган(Румыния)