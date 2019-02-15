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14:41 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Испания: Черышев казнил «Селтик»! Дениса назвали усилением для «Валенсии»

Российский футболист в победном матче Лиги Европы против «Селтика» (2:0) забил гол и отдал результативную передачу. Реакция испанских СМИ — восторг.

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Источник: Спорт-Экспресс

Deporte Valenciano: «Черышев стал важным игроком для «Валенсии»

«Кто этот парень, которого недавно подписала «Валенсия»? Игра Дениса Черышева изменилась до неузнаваемости, сейчас футболист находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в клуб. Теперь он действительно стал важным футболистом. Уровень, которого достиг Черышев, не просто блестящий. Он дает результат на любой позиции, забивает голы и раздает результативные передачи. Сейчас просто невозможно оспаривать выход Черышева в стартовом составе вместо Гонсалу Гедеша.

В 2019 году Денис забил гол в чемпионате Испании бывшему клубу, второй в важной игре в Кубке Испании, третий — «Селтику» в Лиге Европы. Это уже хорошая статистика, и мы не учли голевые пасы футболиста. Но тут важнее всего впечатление, которое остается от выступлений Черышева. Он читает игру, обладает скоростью, которая позволяет цепляться за казалось бы потерянные мячи, у него есть мастерство, чтобы принимать правильные решения.

Теперь Черышев просто другой игрок, и если так продолжится, Марселино придется поломать голову, выбирая состав на каждый матч, — пишет журналист издания Тони Эрнандес.

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El Pais: «Черышев и Собрино казнили «Селтик»

«Марселино, который не мог рассчитывать на Мину и Родриго в этом матче, удалось создать отличную связку нападающих из Собрино и Черышева. Российский футболист находится в фантастической форме и в этой встрече выделялся особенно, тем более сыграл на непривычной для себя позиции».

Las Provincias

«Тащить “Валенсию” в еврокубках Марселино доверил новичку Собрино и двум футболистам, которым из-за сложившихся обстоятельств пришлось выступить не на своих привычных позициях. Речь о Вассе, который вышел на позиции левого вингера, и Черышеве, главном герое матча, сыгравшим нападающего. Хотя изначально пара Собрино-Черышев казалась странным сочетанием. Российский футболист не раз ошибался, но воспользовался прекрасным пасом от Собрино и открыл счет в матче».

Черышев — лучший по версии болельщиков

Болельщики «Валенсии» выбрали Дениса лучшим игроком матча. Правда в голосовании почему-то не был указан второй футболсит с такой же статистикой (гол+пас) — Рубен Собрино.

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А вот что сказал сам Черышев после победы над «Селтиком»: «Мы должны продолжать работать в том же духе. Есть те, кто играет больше, и те, кто меньше. Но мы в одной лодке и все футболисты “Валенсии” важны».

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Главный тренер «Валенсии» Марселино также остался доволен игрой российского полузащитника, заявил, что его команда была наголову сильнее «Селтика», а Черышев и дебютант Собрино сыграли ключевую роль.

«Мы провели отличный матч, великолепно отработали в обороне, создали сопернику немало проблем и опасно действовали в нападении. Первый гол стал важным моментом. Роль Черышева и Собрино? У нас командный вид спорта, но индивидуально игроки хорошо выступают именно когда есть единый коллектив. Оба нападающих пробежали огромную дистанцию за матч, очень старались, сыграли на высоком уровне и помогли нам всем», — приводит слова Марселино Marca.

Селтик
0:2
Первый тайм: 0:1
Валенсия
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Celtic Park
Главные тренеры
Брендан РоджерсМарселино Гарсия Тораль
Голы
Денис Черышев(Рубен Собрино)42′
Рубен Собрино(Денис Черышев)49′
Составы команд
29Скотт Бэйн
13Норберту Мурара Нету
2Джереми Толян
88′
12Муктар Диакаби
3Эмилио Исагирре
15Тони Лато
5Йозо Шимунович
24Эсекиэль Гарай
20Дедрик Боята
6Жоффре Кондогбья
83′
8Скотт Браун
8Карлос Солер
42Каллум Макгрегор
18Даниэль Васс
49Джеймс Форрест
23Рубен Собрино
25Оливер Берк
82′
21Кристиано Пиччини
78′
17Райан Кристи
59′
9Кевин Гамейро
22Одсонн Эдуар
10Даниэль Парехо
45′
11Скотт Синклэйр
59′
17Франсис Кокелен
30Тимоти Веа
11Денис Черышев
63′
7Гонсалу Гедеш
Статистика
2Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)8
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые7
12Фолы5
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяОвидиу Алин Хацеган(Румыния)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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