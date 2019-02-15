Испания: Черышев казнил «Селтик»! Дениса назвали усилением для «Валенсии»

Источник: Спорт-Экспресс

Deporte Valenciano: «Черышев стал важным игроком для «Валенсии»

«Кто этот парень, которого недавно подписала «Валенсия»? Игра Дениса Черышева изменилась до неузнаваемости, сейчас футболист находится в лучшей форме с тех пор, как вернулся в клуб. Теперь он действительно стал важным футболистом. Уровень, которого достиг Черышев, не просто блестящий. Он дает результат на любой позиции, забивает голы и раздает результативные передачи. Сейчас просто невозможно оспаривать выход Черышева в стартовом составе вместо Гонсалу Гедеша.

В 2019 году Денис забил гол в чемпионате Испании бывшему клубу, второй в важной игре в Кубке Испании, третий — «Селтику» в Лиге Европы. Это уже хорошая статистика, и мы не учли голевые пасы футболиста. Но тут важнее всего впечатление, которое остается от выступлений Черышева. Он читает игру, обладает скоростью, которая позволяет цепляться за казалось бы потерянные мячи, у него есть мастерство, чтобы принимать правильные решения.

Теперь Черышев просто другой игрок, и если так продолжится, Марселино придется поломать голову, выбирая состав на каждый матч, — пишет журналист издания Тони Эрнандес.

El Pais: «Черышев и Собрино казнили «Селтик»

«Марселино, который не мог рассчитывать на Мину и Родриго в этом матче, удалось создать отличную связку нападающих из Собрино и Черышева. Российский футболист находится в фантастической форме и в этой встрече выделялся особенно, тем более сыграл на непривычной для себя позиции».

Las Provincias

«Тащить “Валенсию” в еврокубках Марселино доверил новичку Собрино и двум футболистам, которым из-за сложившихся обстоятельств пришлось выступить не на своих привычных позициях. Речь о Вассе, который вышел на позиции левого вингера, и Черышеве, главном герое матча, сыгравшим нападающего. Хотя изначально пара Собрино-Черышев казалась странным сочетанием. Российский футболист не раз ошибался, но воспользовался прекрасным пасом от Собрино и открыл счет в матче».

Черышев — лучший по версии болельщиков

Болельщики «Валенсии» выбрали Дениса лучшим игроком матча. Правда в голосовании почему-то не был указан второй футболсит с такой же статистикой (гол+пас) — Рубен Собрино.

А вот что сказал сам Черышев после победы над «Селтиком»: «Мы должны продолжать работать в том же духе. Есть те, кто играет больше, и те, кто меньше. Но мы в одной лодке и все футболисты “Валенсии” важны».

Главный тренер «Валенсии» Марселино также остался доволен игрой российского полузащитника, заявил, что его команда была наголову сильнее «Селтика», а Черышев и дебютант Собрино сыграли ключевую роль.