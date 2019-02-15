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15:37 (мск), источник: Спорт-Экспресс

БАТЭ отпраздновал победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питания

Футболисты БАТЭ отпраздновали победу над «Арсеналом» в 1/16 финала Лиги Европы (1:0) в ресторане быстрого питания.

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Во время загрузки произошла ошибка.

Игроки команды были замечены в одном из заведений.

Напомним, что единственный мяч встречи провел бывший хавбек «Крыльев Советов», «Динамо» и «Оренбурга» Станислав Драгун с передачи экс-полузащитника «Волги» Игоря Стасевича. БАТЭ прервал сухую серию лондонцев в Лиге Европы, длившуюся 495 минут.

Ответная встреча состоится в Лондоне через неделю.

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаУнаи Эмери
Голы
Станислав Драгун(Игорь Стасевич)45′
Составы команд
48Денис Щербицкий
1Петр Чех
4Александр Филипович
85′
6Лоран Косьельни
21Егор Филипенко
18Начо Монреаль
23Захар Волков
20Шкодран Мустафи
8Станислав Драгун
87′
7Генрих Мхитарян
17Алексей Риос
29Маттео Гендузи
22Игорь Стасевич
9Александр Ляказетт
85′
25Дмитрий Бага
17Алекс Ивоби
11Александр Глеб
58′
31Сеад Колашинац
74′
7Евгений Березкин
22Денис Суарес
15Максим Скавыш
80′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
94Эрвен Мукам
14Пьер-Эмерик Обамеянг
26Неманья Милич
69′
34Гранит Джака
9′69′
9Боян Дубаич
71′
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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