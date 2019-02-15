Наши в Лиге Европы: без голов, но с шансами

Источник: РИА "Новости"

Петербуржцы встречались с «Фенербахче», который проводит худший сезон в турецкой Суперлиге за последние несколько десятков лет. «Канарейкам», несмотря на звездный состав, реально угрожает вылет и, глядя на результаты команд, можно было решить, что «Зенит» не испытает особых проблем. Однако хозяева, как и подобает любой турецкой команде в еврокубках, очень активно и агрессивно начали встречу, отличившись уже на 21-й минуте.

«Зенит» мог сравнять счет еще до перерыва, но Роберт Мак не реализовал пенальти в самой концовке первого тайма. Для всех болельщиков так и осталось загадкой, почему одиннадцатиметровый исполнял не Артем Дзюба.

Перед ответным матчем настораживает тот факт, что российский коллектив так и не создал с игры ни одного по-настоящему голевого момента, а «Фенербахче» легко справлялся с любыми потугами гостей. Да, на выезде стамбульцы будут действовать в совершенно иной манере, а многие специалисты считают, что шансы по-прежнему равны. Однако БК «Лига Ставок» оценивает вероятность выхода «Зенита» в 1/8 финала Лиги Европы коэффициентом 3,05, в то время как шансы «Фенера» — 1,35.

Немного выше шансы продолжить свою еврокубковую кампанию у «Краснодара» (2,65), хоть и он тоже не смог забить в своем первом матче. Не сделал этого и его соперник — леверкузенский «Байер», которому через неделю нужно непременно побеждать в Германии.

Перед матчем специалисты прогнозировали результативный футбол, в первую очередь за счет того, что «аспириновые» набрали отличную форму, забив в предыдущих четырех матчах 13 голов. Однако «быки» грамотно оборонялись, построив свою игру от обороны, и довольно опасно контратаковали. Все могло закончить для них плохо, но в самой концовке судьи отменили гол «Байера», забитый с нарушением правил.