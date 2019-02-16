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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глеб: Над «Баварией» тоже стебались за то, что проиграли трактористам

БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» (1:0) в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Спустя сутки после матча интервью «СЭ» дал самый знаменитый игрок чемпиона Белоруссии.

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Источник: Reuters

37-летний Глеб вышел в стартовом составе БАТЭ и был заменен на 58-й минуте. Он играл против клуба, в котором провел, возможно, самые яркие годы карьеры. За «Арсенал» Глеб выступал с 2005-го по 2008-й, после чего перешел в «Барселону».

О победах над грандами

— Удалось победить «Арсенал» за счет большого желания и самоотдачи, — охарактеризовал матч Глеб.

— БАТЭ побеждал «Баварию», «Рому», «Арсенал». Как клубу это удается?

— Мне кажется, это было заложено еще Анатолием Анатольевичем Капским (бывшим председателем правления БАТЭ, ушедшим из жизни в сентябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Он с самого начала собирал такое ядро клуба — людей, которые верили в это. Футболисты всегда выходили и бились, несмотря ни на что. Иногда не везло, иногда — везло. В любом случае играли, выкладывались на 100 процентов. А дальше складывалось как складывалось. Все-таки футбол — это спорт.

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— Вся Англия подшучивает, если не сказать больше, стебется над «Арсеналом». Есть за что?

— Знаете, когда мы обыграли «Баварию», над ней тоже стебались — проиграли трактористам. Но это футбол, он двигается. БАТЭ уже много лет выступает в еврокубках, играет против очень сильных соперников и, конечно, набирается опыта.

В принципе, все ребята понимали, с кем столкнулись, и знали, что шансы не слишком высокие. Просто вера в себя, самоотдача и везение. Не будем это сбрасывать со счетов.

— Против кого персонально было особенно трудно играть?

— Трудно выделить кого-то индивидуально. Сперва мы думали встречать их высоко, но поняли, что они очень быстро, двумя-тремя пасами, отсекают наших игроков и создают опасные моменты. Мы стали играть компактно, начали давать им меньше пространства. Это сработало. До игры, конечно, опирались на контратаки и стандарты. Навязать равную игру против такого клуба, конечно же, очень трудно.

Об Эмери и Венгере

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— «Арсенал» без Венгера — не «Арсенал»?

— Я бы так не сказал. Тренеры приходят и уходят. Сейчас Эмери привносит что-то свое. Ну, что сказать. Мне больше нравилось, когда был Венгер. Это мое субъективное мнение.

— В свое время Дзюба прозвал Эмери тренеришкой. Согласны с ним?

— Это сильный тренер. Кто бы что ни говорил, он с «Севильей» три раза подряд выиграл Лигу Европы. Всем иностранным тренерам в России приходится туго. Не понимают они менталитет российского футболиста. В Европе все по-другому.

В любом случае, я считаю его сильным тренером. Это как с футболистами — играет в одной команде, все здорово. Переходит в другую — не ладится. Так и с тренерами.

— Вы сказали после матча, что очень устали. Это был для вас особенный матч?

— Не сказал бы, что особенный. Конечно, было здорово — не каждый день в Белоруссию приезжают такие команды как «Арсенал». Игру против таких соперников ждешь с нетерпением. А обыгрывать их вдвойне приятно.

Конечно, мы устали. Проделали большой объем работы, много играли без мяча. Как следствие, потратили очень много сил. Ну и, конечно, поле тяжелое было.

— В Англии на него жаловались. Это огород?

— В плохом состоянии. У нас погодные условия такие. Надо было новый газон стелить сразу, но сейчас зима — шел снег, морозы, никаких потеплений. Поле не было готово.

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БАТЭ отпраздновал победу над «Арсеналом» в ресторане быстрого питания

— Видел фотографии, как вы с товарищами по команде после победы над «Арсеналом» едите в ресторане быстрого питания. Так решили отметить победу?

— Это было в аэропорту. Только фаст-фуд был открыт, а мы не успели позавтракать и хотели покушать. Все остальное было закрыто. А в СМИ это преподнесли так, будто мы праздновали.

— Чего ждать на «Эмирейтс»?

— Очень тяжелая игра будет, гораздо тяжелее, чем дома. Конечно, соперник будет гораздо больше прессинговать, создавать моменты. Но ничего, дома мы уже выиграли. Постараемся выжать максимум из того, что сможем, попробуем использовать свой шанс. А там уже как Бог даст.

— Выезд в Лондон лично для вас будет чем-то исключительным?

— В любом случае да. Но там уже практически никого не осталось из тех людей, с кем я играл, кто был там. Два фотографа — и все. Вроде бы.

О Кононове и Гончаренко

— Представим, что БАТЭ вышел в 1/8 финала. Хотели бы встретиться с «Зенитом» или «Краснодаром»?

— Честно говоря, не люблю фантазировать. Люблю двигаться шаг за шагом. Если у нас получится, будет здорово! Мы безумно порадуем и себя, и белорусских болельщиков. По крайней мере, мы в это верим. А после финального свистка будет видно. А до начала игры мы верим и будем готовиться.

— За российским чемпионатом следите?

— Честно говоря, я вообще за футболом мало слежу (усмехается).

— Какой тренер круче — Олег Кононов или Виктор Гончаренко?

— Не знаю. Оба тренера — хорошие. Я работал с Виктором Гончаренко — это целеустремленный тренер с огромными амбициями. Человек, который своими достижениями заслужил репутацию. Знаю его характер, знаю его самого. Думаю, у него очень хорошее будущее. Он уже добился очень многого и, уверен, добьется еще большего. С Кононовым мы друг друга знаем, но с ним я не работал. Это серьезный, хороший специалист. В любом случае, считаю, он внесет вклад в развитие и успехи «Спартака». Поэтому не хочу кого-то выделять. Это мои земляки, и я очень рад за них. Хочу пожелать им успеха и новых высот.

Андрей Михайлов

БАТЭ
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала14.02.2019, 20:55 (МСК UTC+3)Борисов-Арена
Главные тренеры
Алексей БагаУнаи Эмери
Голы
Станислав Драгун(Игорь Стасевич)45′
Составы команд
48Денис Щербицкий
1Петр Чех
4Александр Филипович
85′
6Лоран Косьельни
21Егор Филипенко
18Начо Монреаль
23Захар Волков
20Шкодран Мустафи
8Станислав Драгун
87′
7Генрих Мхитарян
17Алексей Риос
29Маттео Гендузи
22Игорь Стасевич
9Александр Ляказетт
85′
25Дмитрий Бага
17Алекс Ивоби
11Александр Глеб
58′
31Сеад Колашинац
74′
7Евгений Березкин
22Денис Суарес
15Максим Скавыш
80′
15Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
94Эрвен Мукам
14Пьер-Эмерик Обамеянг
26Неманья Милич
69′
34Гранит Джака
9′69′
9Боян Дубаич
71′
11Лукас Торрейра
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
6Удары (всего)14
3Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
3Угловые12
11Фолы7
4Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяСрджан Йованович(Сербия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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