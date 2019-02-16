Глеб: Над «Баварией» тоже стебались за то, что проиграли трактористам
БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» (1:0) в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Спустя сутки после матча интервью «СЭ» дал самый знаменитый игрок чемпиона Белоруссии.
БАТЭ обыграл лондонский «Арсенал» (1:0) в первой встрече 1/16 финала Лиги Европы. Спустя сутки после матча интервью «СЭ» дал самый знаменитый игрок чемпиона Белоруссии.
37-летний Глеб вышел в стартовом составе БАТЭ и был заменен на 58-й минуте. Он играл против клуба, в котором провел, возможно, самые яркие годы карьеры. За «Арсенал» Глеб выступал с 2005-го по 2008-й, после чего перешел в «Барселону».
— Удалось победить «Арсенал» за счет большого желания и самоотдачи, — охарактеризовал матч Глеб.
— БАТЭ побеждал «Баварию», «Рому», «Арсенал». Как клубу это удается?
— Мне кажется, это было заложено еще Анатолием Анатольевичем Капским (бывшим председателем правления БАТЭ, ушедшим из жизни в сентябре 2018 года. — Прим. «СЭ»). Он с самого начала собирал такое ядро клуба — людей, которые верили в это. Футболисты всегда выходили и бились, несмотря ни на что. Иногда не везло, иногда — везло. В любом случае играли, выкладывались на 100 процентов. А дальше складывалось как складывалось.
— Вся Англия подшучивает, если не сказать больше, стебется над «Арсеналом». Есть за что?
— Знаете, когда мы обыграли «Баварию», над ней тоже стебались — проиграли трактористам. Но это футбол, он двигается. БАТЭ уже много лет выступает в еврокубках, играет против очень сильных соперников и, конечно, набирается опыта.
В принципе, все ребята понимали, с кем столкнулись, и знали, что шансы не слишком высокие. Просто вера в себя, самоотдача и везение. Не будем это сбрасывать со счетов.
— Против кого персонально было особенно трудно играть?
— Трудно выделить
— «Арсенал» без Венгера — не «Арсенал»?
— Я бы так не сказал. Тренеры приходят и уходят. Сейчас Эмери привносит
— В свое время Дзюба прозвал Эмери тренеришкой. Согласны с ним?
— Это сильный тренер. Кто бы что ни говорил, он с «Севильей» три раза подряд выиграл Лигу Европы. Всем иностранным тренерам в России приходится туго. Не понимают они менталитет российского футболиста. В Европе все
В любом случае, я считаю его сильным тренером. Это как с футболистами — играет в одной команде, все здорово. Переходит в другую — не ладится. Так и с тренерами.
— Вы сказали после матча, что очень устали. Это был для вас особенный матч?
— Не сказал бы, что особенный. Конечно, было здорово — не каждый день в Белоруссию приезжают такие команды как «Арсенал». Игру против таких соперников ждешь с нетерпением. А обыгрывать их вдвойне приятно.
Конечно, мы устали. Проделали большой объем работы, много играли без мяча. Как следствие, потратили очень много сил. Ну и, конечно, поле тяжелое было.
— В Англии на него жаловались. Это огород?
— В плохом состоянии. У нас погодные условия такие. Надо было новый газон стелить сразу, но сейчас зима — шел снег, морозы, никаких потеплений. Поле не было готово.
— Видел фотографии, как вы с товарищами по команде после победы над «Арсеналом» едите в ресторане быстрого питания. Так решили отметить победу?
— Это было в аэропорту. Только
— Чего ждать на «Эмирейтс»?
— Очень тяжелая игра будет, гораздо тяжелее, чем дома. Конечно, соперник будет гораздо больше прессинговать, создавать моменты. Но ничего, дома мы уже выиграли. Постараемся выжать максимум из того, что сможем, попробуем использовать свой шанс. А там уже как Бог даст.
— Выезд в Лондон лично для вас будет
— В любом случае да. Но там уже практически никого не осталось из тех людей, с кем я играл, кто был там. Два фотографа — и все. Вроде бы.
— Представим, что БАТЭ вышел в 1/8 финала. Хотели бы встретиться с «Зенитом» или «Краснодаром»?
— Честно говоря, не люблю фантазировать. Люблю двигаться шаг за шагом. Если у нас получится, будет здорово! Мы безумно порадуем и себя, и белорусских болельщиков. По крайней мере, мы в это верим. А после финального свистка будет видно. А до начала игры мы верим и будем готовиться.
— За российским чемпионатом следите?
— Честно говоря, я вообще за футболом мало слежу (усмехается).
— Какой тренер круче — Олег Кононов или Виктор Гончаренко?
— Не знаю. Оба тренера — хорошие. Я работал с Виктором Гончаренко — это целеустремленный тренер с огромными амбициями. Человек, который своими достижениями заслужил репутацию. Знаю его характер, знаю его самого. Думаю, у него очень хорошее будущее. Он уже добился очень многого и, уверен, добьется еще большего. С Кононовым мы друг друга знаем, но с ним я не работал. Это серьезный, хороший специалист. В любом случае, считаю, он внесет вклад в развитие и успехи «Спартака». Поэтому не хочу
Андрей Михайлов
|Алексей Бага
|Унаи Эмери
|Станислав Драгун(Игорь Стасевич)
|45′
|48
|Денис Щербицкий
|1
|Петр Чех
|4
|Александр Филипович
85′
|6
|Лоран Косьельни
|21
|Егор Филипенко
|18
|Начо Монреаль
|23
|Захар Волков
|20
|Шкодран Мустафи
|8
|Станислав Драгун
87′
|7
|Генрих Мхитарян
|17
|Алексей Риос
|29
|Маттео Гендузи
|22
|Игорь Стасевич
|9
|Александр Ляказетт
85′
|25
|Дмитрий Бага
|17
|Алекс Ивоби
|11
|Александр Глеб
58′
|31
|Сеад Колашинац
74′
|7
|Евгений Березкин
|22
|Денис Суарес
|15
|Максим Скавыш
80′
|15
|Эйнсли Мэйтланд-Найлс
68′
|94
|Эрвен Мукам
|14
|Пьер-Эмерик Обамеянг
|26
|Неманья Милич
69′
|34
|Гранит Джака
9′69′
|9
|Боян Дубаич
71′
|11
|Лукас Торрейра
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|14
|3
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|12
|11
|Фолы
|7
|4
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Срджан Йованович(Сербия)