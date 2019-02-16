Фурсенко: Заявка Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов должна победить
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заявка Российского футбольного союза на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заявка Российского футбольного союза на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в
«Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион. Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два — это “Альянц-Арена” в Мюнхене и стадион “Санкт-Петербург”. Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее», — отметил Фурсенко.
«На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70−75 тысяч зрителей. К тому же
Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. РФС 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру