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15:22 (мск), источник: ТАСС

Фурсенко: Заявка Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов должна победить

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Заявка Российского футбольного союза на проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2020/21 в Санкт-Петербурге должна победить. Такое мнение ТАСС высказал президент «Зенита» Сергей Фурсенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион. Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два — это “Альянц-Арена” в Мюнхене и стадион “Санкт-Петербург”. Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее», — отметил Фурсенко.

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«На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70−75 тысяч зрителей. К тому же Санкт-Петербург привлекает огромную армию туристов. По этому набору параметров, мне кажется, мы должны выиграть», — добавил Фурсенко.

Процесс выбора места проведения финала Лиги чемпионов 2021 года был запущен 28 сентября. РФС 1 ноября выразил желание выдвинуть кандидатуру Санкт-Петербурга. Заявки на проведение финала должны были быть отправлены в УЕФА до 15 февраля. Место проведения будет названо на заседании исполкома УЕФА, которое пройдет 29 мая в Баку, также на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21 претендует немецкий Мюнхен («Альянц-Арена»).

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