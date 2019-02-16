Фурсенко: Заявка Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов должна победить

Источник: РИА "Новости"

«Лига чемпионов является одним из крупнейших и популярнейших соревнований в мире. УЕФА [Союз европейских футбольных ассоциаций] рассматривает варианты, чтобы такого рода соревнования смог принять большой комфортный стадион. Насколько мне известно, претендентов на проведение финала Лиги чемпионов сейчас два — это “Альянц-Арена” в Мюнхене и стадион “Санкт-Петербург”. Мне кажется, что наш стадион предпочтительнее», — отметил Фурсенко.

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«На Кубке конфедераций, во время чемпионата мира, да и в европейских соревнованиях мы уже доказали, что наш стадион приспособлен к проведению самых высокорейтинговых турниров. Наша арена не только уникальная, но и универсальная, мы можем принять до 70−75 тысяч зрителей. К тому же Санкт-Петербург привлекает огромную армию туристов. По этому набору параметров, мне кажется, мы должны выиграть», — добавил Фурсенко.