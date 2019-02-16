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19:32 (мск), источник: Р-Спорт

Колосков: Петербургу доверят финал ЛЧ, если активно работать над заявкой

С. -ПЕТЕРБУРГ, 16 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что активная работа над продвижением заявки Санкт-Петербурга на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21 должна стать залогом успеха.

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Источник: РИА "Новости"

РФС подал окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадиона в Санкт-Петербурге. Решение о месте проведения финала УЕФА примет в мае 2019 года. Стадион на Крестовском острове, на котором проходили матчи чемпионата мира-2018, будет конкурировать за возможность провести финал самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

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С 1993 года Мюнхен трижды принимал финальные матчи Лиги чемпионов.

«Тот факт, что Мюнхен уже неоднократно принимал финалы Лиги чемпионов, может сыграть на руку Петербургу. Но это дополнительные факторы. В обоих городах шикарные стадионы. И там, и там есть, что посмотреть. В Мюнхен ближе лететь из Европы, но и Петербург не далеко. Шансы равны. Все будет зависеть от того, как РФС и заявочный комитет, который наверняка создадут, будут работать над продвижением нашей заявки. Будем работать активно — конечно, победим», — сказал Колосков по телефону.

«22 февраля состоится конференция РФС, будет избран новый президент. Полагаю, к новому президенту будет пожелание создать команду, которая могла бы заниматься продвижением нашей заявки. Шансы у нас очень хорошие», — отметил собеседник агентства.

Колосков считает, что тот факт, что стадион «Санкт-Петербург» вмещает меньше 70 тысяч зрителей, не скажется на успехе заявки.

«Вместимость стадиона “Санкт-Петербург” никак не повлияет на успех заявки. Если упереться в это, хотя УЕФА этого делать не будет, то в Европе наберется считанное количество стадионов с вместимостью больше 70 тысяч. Это в значительной степени сузило бы выбор. Не надо обращать на это внимания — это не решающий фактор», — добавил Колосков.

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