Колосков: Петербургу доверят финал ЛЧ, если активно работать над заявкой

Источник: РИА "Новости"

РФС подал окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на стадиона в Санкт-Петербурге. Решение о месте проведения финала УЕФА примет в мае 2019 года. Стадион на Крестовском острове, на котором проходили матчи чемпионата мира-2018, будет конкурировать за возможность провести финал самого престижного еврокубкового турнира с домашней ареной мюнхенской «Баварии».

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С 1993 года Мюнхен трижды принимал финальные матчи Лиги чемпионов.

«Тот факт, что Мюнхен уже неоднократно принимал финалы Лиги чемпионов, может сыграть на руку Петербургу. Но это дополнительные факторы. В обоих городах шикарные стадионы. И там, и там есть, что посмотреть. В Мюнхен ближе лететь из Европы, но и Петербург не далеко. Шансы равны. Все будет зависеть от того, как РФС и заявочный комитет, который наверняка создадут, будут работать над продвижением нашей заявки. Будем работать активно — конечно, победим», — сказал Колосков по телефону.

«22 февраля состоится конференция РФС, будет избран новый президент. Полагаю, к новому президенту будет пожелание создать команду, которая могла бы заниматься продвижением нашей заявки. Шансы у нас очень хорошие», — отметил собеседник агентства.

Колосков считает, что тот факт, что стадион «Санкт-Петербург» вмещает меньше 70 тысяч зрителей, не скажется на успехе заявки.