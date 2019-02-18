Роббен, Мюллер и Боатенг пропустят матч с «Ливерпулем» в ЛЧ
Ряд футболистов «Баварии» пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ливерпуля».
Ряд футболистов «Баварии» пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ливерпуля».
В матче на «Энфилде» не сыграют защитник Жером Боатенг, полузащитник Арьен Роббен и нападающий Томас Мюллер, сообщает официальный твиттер клуба.
Роббен пропустит встречу
Что касается Мюллера, то немец не сыграет
Франк Рибери
Матч пройдет 19 февраля. Ответная встреча будет сыграна в Мюнхене 13 марта.