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14:44 (мск), источник: Газета.Ру

Роббен, Мюллер и Боатенг пропустят матч с «Ливерпулем» в ЛЧ

Ряд футболистов «Баварии» пропустят первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против английского «Ливерпуля».

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Источник: Reuters

В матче на «Энфилде» не сыграют защитник Жером Боатенг, полузащитник Арьен Роббен и нападающий Томас Мюллер, сообщает официальный твиттер клуба.

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Роббен пропустит встречу из-за повреждения, Боатенг — из-за гастроэнтерита.

Что касается Мюллера, то немец не сыграет из-за дисквалификации.

Франк Рибери из-за рождения ребенка присоединится к команде позже.

Матч пройдет 19 февраля. Ответная встреча будет сыграна в Мюнхене 13 марта.

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