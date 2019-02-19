Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн?

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Лион — Барселона

19 февраля. Лион. Стадион «Люмьер». 23.00 (Матч Футбол 1 — 22.45).

Ливерпуль — Бавария

19 февраля. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». 23.00 (Матч ТВ — 22.50).

Роббен и «худший стадион»

Перед выездом в Ливерпуль футболисты «Баварии» позабавились: опубликовали фотографию с тренировочной базы, на которой Левандовски, Нойер, Мюллер и Хуммельс идут так, как музыканты The Beatles на знаменитой обложке альбома Abbey Road. Таким образом мюнхенцы прорекламировали товары, выпущенные специально к играм с «Ливерпулем». Уже это говорит о значимости противостояния.

Матчи принципиальные для многих. Алиссон сказал, что будет счастлив встретиться с Нойером. Для Юргена Клоппа «Бавария» по умолчанию раздражитель, ведь в дортмундские времена он с ней боролся за чемпионство. А Роббен вообще назвал «Энфилд» «худшим стадионом». Голландец вспомнил, как в 2005-м и 2007-м его «Челси» проигрывал «Ливерпулю» в полуфиналах Лиги чемпионов.

Сегодня команда Роббена не вылетит — как минимум будет еще ответный матч в Мюнхене. Но без дисквалифицированного Мюллера «Баварии» все равно придется трудно. Впрочем, и у «Ливерпуля» есть весомая потеря — из-за перебора предупреждений не сыграет ван Дейк, который в этом сезоне выходил во всех матчах Лиги чемпионов и премьер-лиги.

Клопп оказал огромное влияние на мою карьеру. Благодарен ему за то, что мы сделали в Дортмунде. Великолепный тренер и прекрасный человек. Он раскрыл во мне инстинкт нападающего. Разглядел во мне что-то такое, чего я не мог увидеть сам. Роберт Левандовски, нападающий «Баварии»

«Барса» залезает в мясорубку

У каталонцев убийственный календарь ближайших матчей: сегодня они поедут в гости к «Лиону», в субботу — к «Севилье», а на следующей неделе дважды пожалуют на «Сантьяго Бернабеу» (сперва класико в Кубке, а затем в чемпионате). Четыре сверхсложных выездных матча за дюжину дней — такие отрезки и испытывают на прочность суперклубы.

К счастью для Эрнесто Вальверде, к встрече со своим родным клубом восстановился Юмтити. Французский защитник из-за травмы колена выбыл из строя в сентябре, а в ноябре после одного проведенного матча снова повредил колено.

Вряд ли Юмтити сразу же вернется в основу, хотя лишняя стена «Барселоне» не помешает. Последний визит каталонцев во Францию завершился катастрофой: два года назад по сине-гранатовым бесцеремонно прошелся «ПСЖ» (4:0). Правда, на «Камп Ноу» парижанам пришлось еще хуже, но «Барсе» лучше дуть на воду. И пусть ее не смущает, что «Лион» никогда не побеждал каталонцев — именно эта команда две недели назад стерла ноль из графы «поражения» у «ПСЖ».

Криштиану возвращается в Мадрид

На днях в новостные ленты вернулся Ибрагимович. Шведу стало скучно без футбола (в США сезон стартует только в марте), так что он высказался о летнем трансфере Роналду. «Переход в один из лучших клубов мира — это не вызов, — сказал Златан. — Для меня вызов — это перейти в команду и многого добиться с ней».

Действительно, пока что Криштиану выиграл с «Ювентусом» только Суперкубок Италии, но едва ли это последний трофей туринцев в сезоне. Роналду жаждет продолжить серию побед в Лиге чемпионов уже без «Реала». Но Мадрид все равно не отпускает португальца — финал будет в столице Испании и там же начнется плей-офф для «Юве».

У «Атлетико» — своя мотивация. Финал пройдет именно на его стадионе и хорошо бы к прошлогодним победам в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА прибавить трофей покруче. Гризманн заряжен: в последних 11 матчах он забил 10 мячей. У Роналду в 11 последних играх на один гол меньше.

Считается, что мы в состоянии победить «Баварию». Само по себе это уже здорово. Но нам еще предстоит доказать, что такие мнения обоснованы. Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

Гвардьола хочет осчастливить «Сити»

Встреча «Шальке» и «Манчестер Сити» — третья часть англо-германского противостояния на стадии 1/8 финала. И в матче действующего чемпиона Англии и 14-й команды бундеслиги трудно найти интригу. Особенно на фоне результата прошлой недели, когда «Тоттенхэм» разбил лидера чемпионата Германии «Боруссию».

«Шальке» бывает кусачим, но не в этом сезоне — от зоны стыковых матчей в чемпионате кобальтовых отделяют всего два места, а в плей-офф Лиги чемпионов немцы вышли из слабейшей группы с «Локомотивом», «Порту» и «Галатасараем».

«Горожане» на подъеме: разжевали и выплюнули «Челси», а в выходные легко прошли «Ньюпорт» в кубковой встрече. «Мы можем выиграть все. Хочу, чтобы “Манчестер Сити” вошел в историю», — играет мускулами Агуэро. Имеет право.

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