Салах или Левандовски? Роналду или Гризманн?
Во вторник и в среду первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проведут еще восемь команд.
Во вторник и в среду первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов проведут еще восемь команд.
Лион — Барселона
Ливерпуль — Бавария
Перед выездом в Ливерпуль футболисты «Баварии» позабавились: опубликовали фотографию с тренировочной базы, на которой Левандовски, Нойер, Мюллер и Хуммельс идут так, как музыканты The Beatles на знаменитой обложке альбома Abbey Road. Таким образом мюнхенцы прорекламировали товары, выпущенные специально к играм с «Ливерпулем». Уже это говорит о значимости противостояния.
Матчи принципиальные для многих. Алиссон сказал, что будет счастлив встретиться с Нойером. Для Юргена Клоппа «Бавария» по умолчанию раздражитель, ведь в дортмундские времена он с ней боролся за чемпионство. А Роббен вообще назвал «Энфилд» «худшим стадионом». Голландец вспомнил, как в 2005-м и 2007-м его «Челси» проигрывал «Ливерпулю» в полуфиналах Лиги чемпионов.
Сегодня команда Роббена не вылетит — как минимум будет еще ответный матч в Мюнхене. Но без дисквалифицированного Мюллера «Баварии» все равно придется трудно. Впрочем, и у «Ливерпуля» есть весомая потеря —
Клопп оказал огромное влияние на мою карьеру. Благодарен ему за то, что мы сделали в Дортмунде. Великолепный тренер и прекрасный человек. Он раскрыл во мне инстинкт нападающего. Разглядел во мне
что-тотакое, чего я не мог увидеть сам.
У каталонцев убийственный календарь ближайших матчей: сегодня они поедут в гости к «Лиону», в субботу — к «Севилье», а на следующей неделе дважды пожалуют на «Сантьяго Бернабеу» (сперва класико в Кубке, а затем в чемпионате). Четыре сверхсложных выездных матча за дюжину дней — такие отрезки и испытывают на прочность суперклубы.
К счастью для Эрнесто Вальверде, к встрече со своим родным клубом восстановился Юмтити. Французский защитник
Вряд ли Юмтити сразу же вернется в основу, хотя лишняя стена «Барселоне» не помешает. Последний визит каталонцев во Францию завершился катастрофой: два года назад по
На днях в новостные ленты вернулся Ибрагимович. Шведу стало скучно без футбола (в США сезон стартует только в марте), так что он высказался о летнем трансфере Роналду. «Переход в один из лучших клубов мира — это не вызов, — сказал Златан. — Для меня вызов — это перейти в команду и многого добиться с ней».
Действительно, пока что Криштиану выиграл с «Ювентусом» только Суперкубок Италии, но едва ли это последний трофей туринцев в сезоне. Роналду жаждет продолжить серию побед в Лиге чемпионов уже без «Реала». Но Мадрид все равно не отпускает португальца — финал будет в столице Испании и там же начнется
У «Атлетико» — своя мотивация. Финал пройдет именно на его стадионе и хорошо бы к прошлогодним победам в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА прибавить трофей покруче. Гризманн заряжен: в последних 11 матчах он забил 10 мячей. У Роналду в 11 последних играх на один гол меньше.
Считается, что мы в состоянии победить «Баварию». Само по себе это уже здорово. Но нам еще предстоит доказать, что такие мнения обоснованы.
Встреча «Шальке» и «Манчестер Сити» — третья часть
«Шальке» бывает кусачим, но не в этом сезоне — от зоны стыковых матчей в чемпионате кобальтовых отделяют всего два места, а в
«Горожане» на подъеме: разжевали и выплюнули «Челси», а в выходные легко прошли «Ньюпорт» в кубковой встрече. «Мы можем выиграть все. Хочу, чтобы “Манчестер Сити” вошел в историю», — играет мускулами Агуэро. Имеет право.