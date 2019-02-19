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13:24 (мск), источник: ТАСС

Англичанин Оливер рассудит «Зенит» и «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

ТАСС, 19 февраля. Английский арбитр Майкл Оливер обслужит ответный матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между турецким «Фенербахче» и российским «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

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Помогать Оливеру будут соотечественники Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Встреча «Зенит» — «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

«Фенербахче» играет с российским клубом на стадии 1/16 финала Лиги Европы в третий раз подряд. В феврале 2016 года турецкий клуб встречался с «Локомотивом» и победил по сумме двух матчей (2:0, 1:1), в феврале 2017 года «Фенербахче» уступил в противостоянии «Краснодару» (0:1, 1:1).

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