Англичанин Оливер рассудит «Зенит» и «Фенербахче» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Помогать Оливеру будут соотечественники Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер. Встреча «Зенит» — «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге. Первая игра, прошедшая в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0 .

«Фенербахче» играет с российским клубом на стадии 1/16 финала Лиги Европы в третий раз подряд. В феврале 2016 года турецкий клуб встречался с «Локомотивом» и победил по сумме двух матчей (2:0, 1:1), в феврале 2017 года «Фенербахче» уступил в противостоянии «Краснодару» (0:1, 1:1).