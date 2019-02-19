Защитник «Ливерпуля» передаст Красному Кресту 100 тысяч евро от имени УЕФА

Ван Дейк получит чек от вице-президента УЕФА Микеле Увы перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии» на «Энфилде». Затем он передаст чек заместителю регионального директора МККК по Европе и Центральной Азии Мартину Шюппу.
Ван Дейка выбрали для передачи чека как члена Команды года-2018 по версии читателей сайта УЕФА.
«Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки. Семья — самое важное в мире. Ты всегда хочешь быть вместе, хочешь быть с семьей. Дети хотят быть рядом с папами и мамами. Прекрасно, что МККК занимается этим. Мы обязательно должны призывать людей помогать», — сказал ван Дейк, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.
Партнерские отношения между организациями длятся более 20 лет. За это время УЕФА пожертвовал МККК более 3,5 миллиона евро. Деньги пошли на помощь людям со всего мира, оказавшимся в тяжелом положении.