Защитник «Ливерпуля» передаст Красному Кресту 100 тысяч евро от имени УЕФА

«Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки. Семья — самое важное в мире. Ты всегда хочешь быть вместе, хочешь быть с семьей. Дети хотят быть рядом с папами и мамами. Прекрасно, что МККК занимается этим. Мы обязательно должны призывать людей помогать», — сказал ван Дейк, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.