Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Бавария
Футбол. Зарубежный
18.02
Рома2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.02
Нюрнберг0
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
18.02
Уэска0
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья
Лацио
Все события
Фоторепортажи
10Мамаев сыграл в футбол в СИЗО
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
14:21 (мск), источник: Р-Спорт

Защитник «Ливерпуля» передаст Красному Кресту 100 тысяч евро от имени УЕФА

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Футболист сборной Нидерландов и «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк передаст чек на 100 тысяч евро проекту Международного Комитета Красного Креста (МККК) по воссоединению семей от имени УЕФА, сообщается на официальном сайте УЕФА.

Наверх
Источник: AP 2019

Ван Дейк получит чек от вице-президента УЕФА Микеле Увы перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Баварии» на «Энфилде». Затем он передаст чек заместителю регионального директора МККК по Европе и Центральной Азии Мартину Шюппу.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Ван Дейка выбрали для передачи чека как члена Команды года-2018 по версии читателей сайта УЕФА.

«Это по-настоящему важно. В мире не так много других организаций или проектов, которые занимаются этим. Я верю, этот проект достоин поддержки. Семья — самое важное в мире. Ты всегда хочешь быть вместе, хочешь быть с семьей. Дети хотят быть рядом с папами и мамами. Прекрасно, что МККК занимается этим. Мы обязательно должны призывать людей помогать», — сказал ван Дейк, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

Партнерские отношения между организациями длятся более 20 лет. За это время УЕФА пожертвовал МККК более 3,5 миллиона евро. Деньги пошли на помощь людям со всего мира, оказавшимся в тяжелом положении.

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Бавария
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Папа может: сногсшибательная дочь чемпиона мира, которая вас очарует
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
Защитник хочет уйти из «Реала»
Реальные фавориты. Такой сборной России по лыжам у нас не было
Орсер рассказал о трудностях «переходного периода» у Медведевой
Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду (фото)
Первый матч Ягра после возвращения: почти 18 минут на льду
Черчесов: Извиняюсь перед «Фенербахче», но хочу победы «Зенита»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь