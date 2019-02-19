Черчесов: Приношу извинения фанатам «Фенербахче», но хочу, чтобы победил «Зенит»

«Победа в первом матче является преимуществом, но недостаточно большим, чтобы гарантировать выход в следующий раунд. “Фенербахче” выглядел слабо в конце обоих таймов в первой встрече. Возможно, они находятся не в лучшей форме и не готовы на сто процентов. “Зенит” провёл первый официальный матч и больше готовился. Игры важны для набора формы. Я работал с Вальбуэна в Москве. В последнее время он нечасто попадает в стартовый состав, но в игре с “Зенитом” он был одним из лучших на поле. Лидеры “Фенербахче” готовы лучше, но на высшем уровне невозможно предугадать результат. Конечно, я буду поддерживать “Зенит”. Приношу извинения болельщикам “Фенербахче”, но я хочу, чтобы победил “Зенит”», — цитирует Черчесова Milliyet.