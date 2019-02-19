Эрнесто Вальверде: Мне нравится стиль «Лиона». Они постоянно идут в атаку и стараются навязать давление

«Лига чемпионов — турнир тяжелый и непростой, но мы готовы к борьбе. Мы ждали этого матча очень долго. “Лион” силен на своем поле, в составе этой команды великолепные игроки. Что мне нравится в “Лионе”, так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются навязать давление и сыграть подобным образом и против нас», — сказал Вальверде.