Эрнесто Вальверде: Мне нравится стиль «Лиона». Они постоянно идут в атаку и стараются навязать давление
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».
«Лига чемпионов — турнир тяжелый и непростой, но мы готовы к борьбе. Мы ждали этого матча очень долго. “Лион” силен на своем поле, в составе этой команды великолепные игроки. Что мне нравится в “Лионе”, так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются навязать давление и сыграть подобным образом и против нас», — сказал Вальверде.
Матч «Лион» — «Барселона» состоится сегодня, 19 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.
Источник — официальный сайт УЕФА