Текущие события
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Бавария
Футбол. Зарубежный
18.02
Рома2
Болонья1
Футбол. Зарубежный
18.02
Нюрнберг0
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
18.02
Уэска0
Атлетик1
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья
Лацио
Все события
Фоторепортажи
13«Пеле в юбке»: лучшая футболистка мира празднует день рождения
14Еврофутбол: «Реал» победил «Атлетико», «Челси» проиграл 0:6
16:01 (мск), источник: Sports.Ru

Эрнесто Вальверде: Мне нравится стиль «Лиона». Они постоянно идут в атаку и стараются навязать давление

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом».

Наверх
Источник: AP 2019

«Лига чемпионов — турнир тяжелый и непростой, но мы готовы к борьбе. Мы ждали этого матча очень долго. “Лион” силен на своем поле, в составе этой команды великолепные игроки. Что мне нравится в “Лионе”, так это стиль, они постоянно идут в атаку. Они постараются навязать давление и сыграть подобным образом и против нас», — сказал Вальверде.

Матч «Лион» — «Барселона» состоится сегодня, 19 февраля. Начало — в 23:00 по московскому времени.

Источник — официальный сайт УЕФА

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 «Еще не понимаю, сколько нужно заниматься сексом для здоровья». Откровения Елизаветы Туктамышевой
Самая преданная фанатка Месси. Ради него она совершила неожиданный поступок
Дубль Овечкина помог «Вашингтону» победить «Лос-Анджелес»
Защитник хочет уйти из «Реала»
Реальные фавориты. Такой сборной России по лыжам у нас не было
Агент: Вряд ли Беларусь станет дающей паспорта страной-помойкой
Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду (фото)
«Пеле в юбке»: лучшей футболистке мира исполняется 32 (фото)
Винни Джонс: британский гопник, снявшийся в топ-фильмах Гая Ричи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь