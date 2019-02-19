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21:27 (мск), источник: БЕЛТА

Испанские арбитры во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужат ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рефери из Испании рассудят вторую встречу футболистов БАТЭ и «Арсенала» в 1/16 финала Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг, 21 февраля, главным арбитром матча в Лондоне будет 45-летний Альберто Ундиано Мальенко. Его ассистентами назначены Иньиго Прието Лопес и Рауль Кабанеро, дополнительные судьи за воротами — Хавьер Эстрада Фернандес, Хосе Луис Мунуэра, резервный рефери — Диего Барберо. Инспектор матча — португалец Нуну Каштру, делегат УЕФА — Торир Хаконарсон из Исландии.

Встреча на лондонском «Эмирейтс Стадиум» начнется в 20.55 по белорусскому времени. Первый матч, состоявшийся 14 февраля на поле «Борисов-Арены», завершился минимальной викторией футболистов БАТЭ — 1:0. Победный гол на счету Станислава Драгуна.

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