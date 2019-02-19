Испанские арбитры во главе с Альберто Ундиано Мальенко обслужат ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — БАТЭ

В четверг, 21 февраля, главным арбитром матча в Лондоне будет 45-летний Альберто Ундиано Мальенко. Его ассистентами назначены Иньиго Прието Лопес и Рауль Кабанеро, дополнительные судьи за воротами — Хавьер Эстрада Фернандес, Хосе Луис Мунуэра, резервный рефери — Диего Барберо. Инспектор матча — португалец Нуну Каштру, делегат УЕФА — Торир Хаконарсон из Исландии.