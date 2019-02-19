«Ливерпуль» и «Бавария» объявили стартовые составы

Первая встреча команд пройдет в Ливерпуле во вторник. Накануне сообщалось, что Фирмино пропустил предматчевую тренировку и может пропустить игру из-за вирусной инфекции. Защитник Деян Ловрен, который также не тренировался из-за травмы подколенного сухожилия, не попал в заявку на игру.