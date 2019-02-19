«Ливерпуль» и «Бавария» объявили стартовые составы

Первая встреча команд пройдет в Ливерпуле во вторник. Накануне сообщалось, что Фирмино пропустил предматчевую тренировку и может пропустить игру из-за вирусной инфекции. Защитник Деян Ловрен, который также не тренировался из-за травмы подколенного сухожилия, не попал в заявку на игру.
Полностью состав «Ливерпуля» на игру выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Садио Мане, Джордан Хендерсон (капитан), Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд.
Стартовый состав «Баварии»: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Тиаго Алькантара, Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Хамес Родригес, Серж Гнабри, Давид Алаба, Кингсли Коман, Йозуа Киммих.