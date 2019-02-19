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22:40 (мск), источник: Р-Спорт

«Ливерпуль» и «Бавария» объявили стартовые составы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Нападающий Роберто Фирмино выйдет в стартовом составе английского футбольного клуба «Ливерпуль» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией», сообщается на официальном сайте УЕФА.

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Лига чемпионов 2018/20191/8 финала, 19.02.2019, 23:00

Ливерпуль0:Бавария0
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Первая встреча команд пройдет в Ливерпуле во вторник. Накануне сообщалось, что Фирмино пропустил предматчевую тренировку и может пропустить игру из-за вирусной инфекции. Защитник Деян Ловрен, который также не тренировался из-за травмы подколенного сухожилия, не попал в заявку на игру.

Полностью состав «Ливерпуля» на игру выглядит следующим образом: Алиссон (вратарь), Фабиньо, Джорджиньо Вейналдум, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Садио Мане, Джордан Хендерсон (капитан), Эндрю Робертсон, Жоэль Матип, Трент Александер-Арнольд.

Стартовый состав «Баварии»: Мануэль Нойер (вратарь, капитан), Никлас Зюле, Матс Хуммельс, Тиаго Алькантара, Хави Мартинес, Роберт Левандовский, Хамес Родригес, Серж Гнабри, Давид Алаба, Кингсли Коман, Йозуа Киммих.

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