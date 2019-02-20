Роналду трижды разбил сердце «Атлетико» в ЛЧ. Он сделает это снова?

Источник: AFP 2019

Атлетико — Ювентус

20 февраля. Мадрид. Стадион «Ваньда Метрополитано». 23.00 (Матч Футбол 2 — 22.45).

Потери: Эрнандез (травм.), Коке (под вопросом) — Куадрадо (травм.)

​Судья: Цвайер (Германия).

Радость и боль

«Атлетико» за последние пять сезонов подарил своим болельщикам больше поводов для радости, чем за предыдущие двадцать — тут и успех в национальном Кубке-2012/13, и испанское чемпионство-2013/14, и победа в Лиге Европы-2017/18. А еще прерванное проклятие мадридского дерби: в 2013 году, впервые за 14 лет, «Атлетико» смог победить «Реал» — как раз в кубковом финале (2:1).

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Вместе с тем, эта же пятилетка принесла поклонникам «матрасников» больше боли, чем вся предшествующая ей история клуба. И у этой боли есть главный источник — Криштиану Роналду.

Два финала, один полуфинал

Дважды за это время «атлеты» были на расстоянии вытянутой руки от исполнения мечты всей жизни — победы в ЛЧ. Клуб, который еще позавчера не воспринимался всерьез даже в домашнем чемпионате, с приходом Диего Симеоне обрел стиль, получил знак качества. И почти дотянулся до небес.

Но оба раза решающие матчи важнейшего клубного турнира Европы — в 2014 и 2016 годах — сводили «Атлетико» с «Реалом» и его главной ударной силой родом из Португалии. Сложно забыть празднование реализованного Роналду пенальти на 120-й минуте первого из двух финалов, после которого был установлен окончательный счет 4:1 — сорванная футболка, голый торс, ликующая улыбка; то, что до сих пор не могут простить ему многие фанаты «красно-белых».

Как и то, что через два года «атлеты» дотянули до серии одиннадцатиметровых (1:1 в основное и дополнительное время), где последнее слово вновь осталось за Криштиану: Хуанфран попал в штангу при счете 4:3 в пользу «Реала», и у «Королевского клуба» остался последний удар, который точно исполнил португалец.

Когда Роналду в третий раз крушил красно-белые надежды в Лиге чемпионов, на дворе стоял май 2017-го: в первом полуфинале «Реал» разгромил команду Симеоне со счетом 3:0, хет-трик на свой счет записал седьмой номер «сливочных». В ответном матче «Атлетико» победил 2:1, но этого оказалось недостаточно — злой гений мадридцев уже готовился поднимать над головой очередной «ушастый» кубок.

Очередной урон

Главный бомбардир в истории мадридских дерби (21 гол) теперь выступает в другом клубе и даже другой стране — за спиной половина сезона, а в активе у 34-летнего Криштиану 21 гол и 12 результативных передач за «Ювентус» (во всех турнирах), — но он вновь может нанести еврокубковый урон «матрасникам»: «Атлетико» на «Ваньда Метрополитано» принимает туринцев в первой игре 1/8 финала ЛЧ. К счастью для хозяев, в их составе есть несколько человек, которые могут помешать «бело-черным» пройти дальше.

Защита Облака, фактор Гризманна

Первый — голкипер «атлетов» Облак. Словенец на днях провел 140-й матч в воротах мадридской команды, 80 из которых закрыл на ноль. Почти 60 процентов «сухих» игр! Роналду не раз уходил с поля без гола после встреч с Облаком — и болельщики хозяев верят, что среда 20 февраля станет еще одним таким днем.

Второй — Гризманн. Показатели 27-летнего чемпиона мира в этом сезоне (18 голов, 10 передач) немногим уступают цифрам португальца — и на него в Мадриде, как и все последние годы, возлагаются главные надежды. Через несколько месяцев именно домашний стадион «Атлетико» примет лигочемпионский финал — и в красно-белой части испанской столицы ждут, что одним из соискателей титула станет их любимый клуб.

Поклонники статистики подсчитали, что связка Облак — Гризманн принесла Симеоне ровно 55 побед — в стольких матчах словенец оставлял свои ворота в неприкосновенности, а француз заставлял соперников доставать мяч из сетки. Далеко за примером ходить не надо — в последнем туре ла лиги так был обыгран «Райо Вальекано» (1:0). Показательная синхронизация.

«Ваньда» ждет Криштиану

К слову о стадионе. Роналду лишь раз довелось сыграть на новой арене «Атлетико», еще во время выступления в «Реале», и то дерби год назад закончилось нулевой ничьей. Сегодня ему представится отличный шанс впервые огорчить своих старых знакомых в их новом доме. Мадридская публика прекрасно помнит, сколько боли таят в себе эти португальские удары.