«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» и «Бавария» провели седьмой очный официальный матч, четыре из которых завершились ничейным результатом. До этого клубы в последний раз встречались 22 апреля 1981 года в рамках полуфинала Кубка чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов). Матч завершился со счетом 1:1. «Бавария» не смогла отличиться на «Энфилде» в четвертом матче подряд.
«Ливерпуль» не проигрывает 20 матчей кряду в еврокубках на своем поле. Последний раз команда уступила мадридскому «Реалу» (0:3) в октябре 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов.
Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене.