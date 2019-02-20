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01:32 (мск), источник: ТАСС

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сыграл вничью с немецкой «Баварией» со счетом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

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Источник: Reuters
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«Ливерпуль» и «Бавария» провели седьмой очный официальный матч, четыре из которых завершились ничейным результатом. До этого клубы в последний раз встречались 22 апреля 1981 года в рамках полуфинала Кубка чемпионов (турнир-предшественник Лиги чемпионов). Матч завершился со счетом 1:1. «Бавария» не смогла отличиться на «Энфилде» в четвертом матче подряд.

«Ливерпуль» не проигрывает 20 матчей кряду в еврокубках на своем поле. Последний раз команда уступила мадридскому «Реалу» (0:3) в октябре 2014 года на групповом этапе Лиги чемпионов.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Мюнхене.

Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52250 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппНико Ковач
Составы команд
13Алиссон
1Мануэль Нойер
66Трент Александр-Арнолд
32Джошуа Киммих
28′
26Эндрю Робертсон
27Давид Алаба
3Фабинью
4Никлас Зюле
32Жоэль Матип
5Матс Хуммельс
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
14Джордан Хендерсон
55′
8Хави Мартинес
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
10Садио Мане
11Хамес Родригес
88′
8Наби Кейта
76′
35Ренату Санчеш
7Джеймс Милнер
22Серж Гнабри
90′
9Роберту Фирмину
76′
13Рафинья
27Дивок Ориги
29Кингсли Коман
81′
7Франк Рибери
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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