«Барселона» сыграла вничью с «Лионом» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

Матч стал седьмым официальным между клубами и вторым, который завершился вничью. До этого «Барселона» и «Лион» встречались в последний раз 11 марта 2009 года также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В том матче испанцы разгромили французов со счетом 5:2.