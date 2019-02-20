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01:36 (мск), источник: ТАСС

«Барселона» сыграла вничью с «Лионом» в 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 20 февраля. Испанский футбольный клуб «Барселона» сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 0:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе Parc Olympique Lyonnais.

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Источник: Reuters
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Матч стал седьмым официальным между клубами и вторым, который завершился вничью. До этого «Барселона» и «Лион» встречались в последний раз 11 марта 2009 года также на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. В том матче испанцы разгромили французов со счетом 5:2.

Нападающий каталонской команды Луис Суарес продлил безголевую серию в выездных встречах Лиги чемпионов, которая длится с 16 сентября 2015 года. В игре с «Лионом» уругваец преодолел отметку в 24 часа без забитых голов в гостевых матчах турнира.

Ответная встреча пройдет 13 марта в Испании.

Лион
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 57889 зрителей
Главные тренеры
Брюно ЖенезьоЭрнесто Вальверде
Составы команд
1Антони Лопеш
1Марк-Андре тер Штеген
14Лео Дюбуа
33′
2Нелсон Семеду
88′
22Ферлан Менди
18Жорди Альба
5Джейсон Денайер
3Жерар Пике
6Антониу Марселу
15Клеман Лангле
11Мемфис Депай
4Иван Ракитич
9Мусса Дембеле
5Серхио Бускетс
8Уссем Ауар
3′
9Луис Суарес
10Бертран Траоре
69′
10Лионель Месси
29Люка Тузар
20Сержи Роберто
80′81′
7Мартен Террье
76′
22Артуро Видаль
27Максвел Гнали Корне
11Усман Дембеле
67′
28Танги Ндомбеле
84′
7Филиппе Коутинью
24Папе Шейх Диоп
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)24
2Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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