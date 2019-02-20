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08:25 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» не смог взломать оборону «Баварии». Итог — 0:0.

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Источник: Спорт-Экспресс

Юрген Клопп и «Бавария» — это бесчисленное количество историй. Для одних это нарушенная монополия мюнхенцев на чемпионский титул и последующая скупка у Дортмунда лучших игроков. Для других — первый в карьере Клоппа финал Лиги чемпионов 2013 года. Та встреча на «Уэмбли» в канун 30-й по счету главы давнего противостояния вспоминалась чаще. Это ведь тот же турнир, и определенные параллели присутствовали, хотя бывшие подопечные немецкого тренера — Хуммельс и Левандовски — оказались во вторник по другую сторону баррикад.

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Почти шесть лет назад Клопп не досчитался находившегося на пике своей карьеры Гетце. Теперь уже «Ливерпуль» остался без лучшего защитника ван Дейка, зато в последний момент чудесным образом выздоровел Фиримину, без которого атакующая линия «Ливерпуля» рисковала стать слишком легковесной и несбалансированной. Последнее определение, впрочем, в большей степени касалось перекроенной обороны. Там после очередного рейда самого яркого игрока гостей Гнабри устроил пожар пробивший по своим воротам и попавший в Алиссона Матип.

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Впрочем, для системных угроз «Бавария» выглядела слишком прагматичной. Крайние хавы гостей опускались слишком глубоко, а защитники с флангов смещались в центр, возводя на пути «Ливерпуля» оборонительный частокол. Находить в нем бреши удавалось изредка получая оперативный простор, либо благодаря успешному отбору в момент перехода баварцев в атаку. Именно так был создан почти стопроцентный момент для задержавшегося у чужих ворот после «стандарта» Матипа, но тот не попал в уже потерянные Нойером ворота. Остальным ливерпульцам при достаточном количестве ударов наносить их приходилось с висевшими на плечах соперниками, либо, имея считанные мгновения на принятие решения.

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Принципиально во втором тайме ничего не поменялось, и красное море с незавидным постоянством разбивалось о мюнхенские волнорезы. Салаха встречали втроем, да еще и с подстраховкой. Фирмину на все 90 минут не хватило, а энерджайзер Киммих, которого «Баварии» будет не хватать в ответном матче из-за перебора желтых карточек, не позволял разгуляться Мане. Когда же юркого сенегальца упустил Зюле, нули на табло «Энфилда» сохранил вытянувший мяч из ближнего угла Нойер.

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По большому счету, это был самый сложный для вратаря момент за всю игру. В Мюнхене Мануэль проведет 100-й матч в Лиге чемпионов, и на него лучшая команда Германии выйдет отнюдь не обреченной, как кому-то могло показаться перед первой частью этой дуэли. Однако менее опытный Ковач все же заставил Клоппа сыграть по своим правилам.

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Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52250 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппНико Ковач
Составы команд
13Алиссон
1Мануэль Нойер
66Трент Александр-Арнолд
32Джошуа Киммих
28′
26Эндрю Робертсон
27Давид Алаба
3Фабинью
4Никлас Зюле
32Жоэль Матип
5Матс Хуммельс
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
14Джордан Хендерсон
55′
8Хави Мартинес
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
10Садио Мане
11Хамес Родригес
88′
8Наби Кейта
76′
35Ренату Санчеш
7Джеймс Милнер
22Серж Гнабри
90′
9Роберту Фирмину
76′
13Рафинья
27Дивок Ориги
29Кингсли Коман
81′
7Франк Рибери
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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