Клопп играл по чужим правилам. «Бавария» выстояла в Ливерпуле
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» не смог взломать оборону «Баварии». Итог — 0:0.
В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» не смог взломать оборону «Баварии». Итог — 0:0.
Юрген Клопп и «Бавария» — это бесчисленное количество историй. Для одних это нарушенная монополия мюнхенцев на чемпионский титул и последующая скупка у Дортмунда лучших игроков. Для других — первый в карьере Клоппа финал Лиги чемпионов 2013 года. Та встреча на «Уэмбли» в канун 30-й по счету главы давнего противостояния вспоминалась чаще. Это ведь тот же турнир, и определенные параллели присутствовали, хотя бывшие подопечные немецкого тренера — Хуммельс и Левандовски — оказались во вторник по другую сторону баррикад.
Почти шесть лет назад Клопп не досчитался находившегося на пике своей карьеры Гетце. Теперь уже «Ливерпуль» остался без лучшего защитника ван Дейка, зато в последний момент чудесным образом выздоровел Фиримину, без которого атакующая линия «Ливерпуля» рисковала стать слишком легковесной и несбалансированной. Последнее определение, впрочем, в большей степени касалось перекроенной обороны. Там после очередного рейда самого яркого игрока гостей Гнабри устроил пожар пробивший по своим воротам и попавший в Алиссона Матип.
Впрочем, для системных угроз «Бавария» выглядела слишком прагматичной. Крайние хавы гостей опускались слишком глубоко, а защитники с флангов смещались в центр, возводя на пути «Ливерпуля» оборонительный частокол. Находить в нем бреши удавалось изредка получая оперативный простор, либо благодаря успешному отбору в момент перехода баварцев в атаку. Именно так был создан почти стопроцентный момент для задержавшегося у чужих ворот после «стандарта» Матипа, но тот не попал в уже потерянные Нойером ворота. Остальным ливерпульцам при достаточном количестве ударов наносить их приходилось с висевшими на плечах соперниками, либо, имея считанные мгновения на принятие решения.
Принципиально во втором тайме ничего не поменялось, и красное море с незавидным постоянством разбивалось о мюнхенские волнорезы. Салаха встречали втроем, да еще и с подстраховкой. Фирмину на все 90 минут не хватило, а энерджайзер Киммих, которого «Баварии» будет не хватать в ответном матче
По большому счету, это был самый сложный для вратаря момент за всю игру. В Мюнхене Мануэль проведет 100-й матч в Лиге чемпионов, и на него лучшая команда Германии выйдет отнюдь не обреченной, как
|Юрген Клопп
|Нико Ковач
|13
|Алиссон
|1
|Мануэль Нойер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|32
|Джошуа Киммих
28′
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Давид Алаба
|3
|Фабинью
|4
|Никлас Зюле
|32
|Жоэль Матип
|5
|Матс Хуммельс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
|14
|Джордан Хендерсон
55′
|8
|Хави Мартинес
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Садио Мане
|11
|Хамес Родригес
88′
|8
|Наби Кейта
76′
|35
|Ренату Санчеш
|7
|Джеймс Милнер
|22
|Серж Гнабри
90′
|9
|Роберту Фирмину
76′
|13
|Рафинья
|27
|Дивок Ориги
|29
|Кингсли Коман
81′
|7
|Франк Рибери
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)