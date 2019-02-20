Суарес не забивает в гостевых матчах ЛЧ сутки игрового времени. Это ужасно, но дело не только в нем

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Лионом» «Барселона» сыграла со счетом 0:0. По статистике «Барса» была намного лучше — 25 ударов против 5, 16 созданных голевых моментов против 4, процент владения 63−37%. Гости должны были забивать, но снова столкнулись со слабой реализацией моментов.

Почти вся критика снова свалилась на Луиса Суареса, который довел свою сухую серию в гостевых матчах Лиги чемпионов до 24 часов.

Последний раз он отличался в гостях в ворота «Ромы» еще в 2015 году.

В ЛЧ статистика уругвайца вводит в ступор — всего 1 гол в сезоне 2017/18, и 3 — в сезоне 2016/17.

Но вешать все беды «Барсы» на реализацию Суареса неправильно. Конечно, он упускает много голевых моментов, но у его слабой результативности есть и другие причины. Например, в матче с «Лионом» 39% игрового времени «Барселона» провела на половине поля соперника, но при этом Суарес почти всю игру провел в зоне перед штрафной соперника.

Прямой намек на то, что Луис — не просто страйкер, а важный футболист при розыгрыше мяча. В нынешней системе сине-гранатовых все завязано на Месси, потому, чтобы дать главному герою хоть какое-то пространство, Суаресу регулярно приходится опускаться чуть ниже, жертвуя своей главной фишкой — открываниями в штрафной.

Вторая причина спада уругвайца — изменение модели игры «Барселоны». Вальверде ставит команде более прямолинейный и вертикальный футбол, заточенный на контратаки и передачи из глубины на ход. Суарес никогда не был очень скоростным футболистом, а с возрастом делать мощные рывки на большие дистанции ему все сложнее.

И третья, самая важная причина — слабая игра всей команды. Несмотря на превосходство над «Лионом», «Барселона» переживает сложный этап. Прогресса и свежих идей давно нет, все завязано на Месси. Ветераны постепенно сдают, а качественного молодняка остро не хватает. Суарес — зависимый нападающий, которому нужна поддержка, потому его игра — лакмусовая бумажка того, что происходит с «Барселоной» в глобальном масштабе. Если лучшие годы Луиса остались позади, то там же остались и лучшие времена всей команды. «Барсе» нужны существенные перемены, а не просто смена нападающего.