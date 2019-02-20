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08:46 (мск), источник: Sport24

Суарес не забивает в гостевых матчах ЛЧ сутки игрового времени. Это ужасно, но дело не только в нем

0:0 с «Лионом».

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В первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Лионом» «Барселона» сыграла со счетом 0:0. По статистике «Барса» была намного лучше — 25 ударов против 5, 16 созданных голевых моментов против 4, процент владения 63−37%. Гости должны были забивать, но снова столкнулись со слабой реализацией моментов.

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Почти вся критика снова свалилась на Луиса Суареса, который довел свою сухую серию в гостевых матчах Лиги чемпионов до 24 часов.

  • Последний раз он отличался в гостях в ворота «Ромы» еще в 2015 году.
  • В ЛЧ статистика уругвайца вводит в ступор — всего 1 гол в сезоне 2017/18, и 3 — в сезоне 2016/17.
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Но вешать все беды «Барсы» на реализацию Суареса неправильно. Конечно, он упускает много голевых моментов, но у его слабой результативности есть и другие причины. Например, в матче с «Лионом» 39% игрового времени «Барселона» провела на половине поля соперника, но при этом Суарес почти всю игру провел в зоне перед штрафной соперника.

Прямой намек на то, что Луис — не просто страйкер, а важный футболист при розыгрыше мяча. В нынешней системе сине-гранатовых все завязано на Месси, потому, чтобы дать главному герою хоть какое-то пространство, Суаресу регулярно приходится опускаться чуть ниже, жертвуя своей главной фишкой — открываниями в штрафной.

Вторая причина спада уругвайца — изменение модели игры «Барселоны». Вальверде ставит команде более прямолинейный и вертикальный футбол, заточенный на контратаки и передачи из глубины на ход. Суарес никогда не был очень скоростным футболистом, а с возрастом делать мощные рывки на большие дистанции ему все сложнее.

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И третья, самая важная причина — слабая игра всей команды. Несмотря на превосходство над «Лионом», «Барселона» переживает сложный этап. Прогресса и свежих идей давно нет, все завязано на Месси. Ветераны постепенно сдают, а качественного молодняка остро не хватает. Суарес — зависимый нападающий, которому нужна поддержка, потому его игра — лакмусовая бумажка того, что происходит с «Барселоной» в глобальном масштабе. Если лучшие годы Луиса остались позади, то там же остались и лучшие времена всей команды. «Барсе» нужны существенные перемены, а не просто смена нападающего.

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Лион
0:0
Первый тайм: 0:0
Барселона
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 57889 зрителей
Главные тренеры
Брюно ЖенезьоЭрнесто Вальверде
Составы команд
1Антони Лопеш
1Марк-Андре тер Штеген
14Лео Дюбуа
33′
2Нелсон Семеду
88′
22Ферлан Менди
18Жорди Альба
5Джейсон Денайер
3Жерар Пике
6Антониу Марселу
15Клеман Лангле
11Мемфис Депай
4Иван Ракитич
9Мусса Дембеле
5Серхио Бускетс
8Уссем Ауар
3′
9Луис Суарес
10Бертран Траоре
69′
10Лионель Месси
29Люка Тузар
20Сержи Роберто
80′81′
7Мартен Террье
76′
22Артуро Видаль
27Максвел Гнали Корне
11Усман Дембеле
67′
28Танги Ндомбеле
84′
7Филиппе Коутинью
24Папе Шейх Диоп
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
5Удары (всего)24
2Удары в створ5
1Штанги, перекладины0
2Угловые5
13Фолы11
0Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяДжюнейт Чакыр(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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