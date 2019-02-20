Суарес не забивает в гостевых матчах ЛЧ сутки игрового времени. Это ужасно, но дело не только в нем
0:0 с «Лионом».
0:0 с «Лионом».
В первом матче 1/8 Лиги чемпионов с «Лионом» «Барселона» сыграла со счетом 0:0. По статистике «Барса» была намного лучше — 25 ударов против 5, 16 созданных голевых моментов против 4, процент владения 63−37%. Гости должны были забивать, но снова столкнулись со слабой реализацией моментов.
Почти вся критика снова свалилась на Луиса Суареса, который довел свою сухую серию в гостевых матчах Лиги чемпионов до 24 часов.
Но вешать все беды «Барсы» на реализацию Суареса неправильно. Конечно, он упускает много голевых моментов, но у его слабой результативности есть и другие причины. Например, в матче с «Лионом» 39% игрового времени «Барселона» провела на половине поля соперника, но при этом Суарес почти всю игру провел в зоне перед штрафной соперника.
Прямой намек на то, что Луис — не просто страйкер, а важный футболист при розыгрыше мяча. В нынешней системе
Вторая причина спада уругвайца — изменение модели игры «Барселоны». Вальверде ставит команде более прямолинейный и вертикальный футбол, заточенный на контратаки и передачи из глубины на ход. Суарес никогда не был очень скоростным футболистом, а с возрастом делать мощные рывки на большие дистанции ему все сложнее.
И третья, самая важная причина — слабая игра всей команды. Несмотря на превосходство над «Лионом», «Барселона» переживает сложный этап. Прогресса и свежих идей давно нет, все завязано на Месси. Ветераны постепенно сдают, а качественного молодняка остро не хватает. Суарес — зависимый нападающий, которому нужна поддержка, потому его игра — лакмусовая бумажка того, что происходит с «Барселоной» в глобальном масштабе. Если лучшие годы Луиса остались позади, то там же остались и лучшие времена всей команды. «Барсе» нужны существенные перемены, а не просто смена нападающего.
|Брюно Женезьо
|Эрнесто Вальверде
|1
|Антони Лопеш
|1
|Марк-Андре тер Штеген
|14
|Лео Дюбуа
33′
|2
|Нелсон Семеду
88′
|22
|Ферлан Менди
|18
|Жорди Альба
|5
|Джейсон Денайер
|3
|Жерар Пике
|6
|Антониу Марселу
|15
|Клеман Лангле
|11
|Мемфис Депай
|4
|Иван Ракитич
|9
|Мусса Дембеле
|5
|Серхио Бускетс
|8
|Уссем Ауар
3′
|9
|Луис Суарес
|10
|Бертран Траоре
69′
|10
|Лионель Месси
|29
|Люка Тузар
|20
|Сержи Роберто
80′81′
|7
|Мартен Террье
76′
|22
|Артуро Видаль
|27
|Максвел Гнали Корне
|11
|Усман Дембеле
67′
|28
|Танги Ндомбеле
84′
|7
|Филиппе Коутинью
|24
|Папе Шейх Диоп
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|5
|Удары (всего)
|24
|2
|Удары в створ
|5
|1
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|5
|13
|Фолы
|11
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Джюнейт Чакыр(Турция)