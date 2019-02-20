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08:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Нужна ли Клоппу Лига чемпионов?

Безголевой матч между «Ливерпулем» и «Баварией» дал повод порассуждать о приоритетах в современном футболе.

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Источник: Спорт-Экспресс

Важный вопрос

Предматчевую пресс-конференцию уже объявили законченной, и Юрген Клопп собирался встать из-за стола, как вдруг глава пресс-службы «Ливерпуля» увидел взмах руки одной из журналисток в конце зала. Клопп не мог отказать девушке и выслушал ее. «На днях я общалась с одним болельщиком “Ливерпуля” о приоритетах, — начала она. — Фанат признался, что если чемпионский титул будет гарантирован, он с радостью перевернется и позволит “Баварии” пощекотать его живот».

Естественно, после такой формулировки зал засмеялся, а Клопп вместе с ним. Затем немец собрался с мыслями и ответил на так и не прозвучавший вопрос: «Мне сложно ответить вам. Если бы приходилось выбирать, все фанаты “Ливерпуля” указали бы на премьер-лигу, это точно. Но сейчас мы — в Лиге чемпионов. Слава Богу, нам не нужно делать выбор».

В прошлом марте перед очередным матчем премьер-лиги Пеп Гвардьола тоже намекнул на то, что считает чемпионат Англии важнее. «Мы продолжаем борьбу за самый важный трофей сезона, — сказал каталонец. — Сейчас он более значим, чем Лига чемпионов, Кубок Англии или Кубок лиги».

Через месяц «Манчестер Сити» с грохотом вылетел из еврокубков, а через два — досрочно стал чемпионом Англии.

Маурисио Покеттино в прошлом сезоне тоже говорил, что его «Тоттенхэму» важнее выступить удачно в премьер-лиге, а не в Лиге чемпионов. И в этом случае мысль тренера тоже оказалась материальна.

Большая жертва

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В головокружительном темпе современного футбола трудно угнаться за всеми кубковыми зайцами, и даже Лигой чемпионов порой приходится жертвовать. «Ливерпуль» в этом сезоне полуоткрыто расстался с обоими внутренними кубками. И, кажется, даже болельщики были рады избавиться от этой обузы — у «Ливерпуля» есть реальный шанс выиграть чемпионат Англии впервые за 29 лет и утихомирить фанатов чужих клубов, которые постоянно смеются над ними. Понять поклонников красных можно: даже «Блэкберн» и «Лестер» брали золото в эру премьер-лиги, а «Ливерпуль» — нет.

Но Лига чемпионов — не обуза, а престижнейший трофей. Однако «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов «недавно» — 14 лет назад, а не 29. И прямо сейчас выиграть в Европе сложнее: нужно не только устранить с пути «Баварию», но и перескочить через еще три барьера. Цель слишком далека, чтобы ради ее достижения ставить под угрозу выполнение другой задачи. В общем, классическая поговорка про двух зайцев наяву.

Матч с мюнхенцами не показал, что «Ливерпуль» готов пожертвовать Лигой чемпионов. Если так утверждать, то нужно заодно и обвинять Мане в умышленном транжирстве бесчисленных моментов в первом тайме. Но «Ливерпуль» был подозрительно осторожен и умудрился даже незначительно уступить «Баварии» во владении мячом. А во втором тайме хозяева вообще изменились в худшую сторону: в последние 15 минут первого тайма «Ливерпуль» пробил по воротам шесть раз, в после перерыва нанес первый удар лишь на 81-й минуте. Что это было? Клопп попросил команду вести себя спокойнее?

Крамольная мысль

«Бавария» же за всю игру вообще ни разу не попала в створ, так что и над ее приоритетами тоже стоит задуматься. «Боруссия» в бундеслиге внезапно захромала и подпустила мюнхенцев к себе на расстояние трех очков, так что спасение чемпионата более чем реально и, может быть, стоит переключить все внимание на него. Но говорить об этом можно только про себя, не вслух и даже не на кухне — настолько крамольны эти мысли.

Почему крамольны? Лига чемпионов священна. Все клубы по всей Европе ежесезонно стремятся в нее попасть, но иногда обстоятельства бывают сильнее желания блистать там. У «Ливерпуля» и «Баварии» сейчас такие ситуации в чемпионате, когда даже сакральное может стать второстепенным.

При этом, конечно, ответный матч не превратится в поддавки. Гимн Лиги чемпионов гипнотизирует и заставляет нестись вперед, а желание побеждать не отнять ни у одного мужчины. Но подсознательно кто-то (один или все) из игроков и тренеров все равно будет задаваться вопросом: «А так ли нужна Лига чемпионов прямо сейчас?».

Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52250 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппНико Ковач
Составы команд
13Алиссон
1Мануэль Нойер
66Трент Александр-Арнолд
32Джошуа Киммих
28′
26Эндрю Робертсон
27Давид Алаба
3Фабинью
4Никлас Зюле
32Жоэль Матип
5Матс Хуммельс
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
14Джордан Хендерсон
55′
8Хави Мартинес
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
10Садио Мане
11Хамес Родригес
88′
8Наби Кейта
76′
35Ренату Санчеш
7Джеймс Милнер
22Серж Гнабри
90′
9Роберту Фирмину
76′
13Рафинья
27Дивок Ориги
29Кингсли Коман
81′
7Франк Рибери
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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