Нужна ли Клоппу Лига чемпионов?
Безголевой матч между «Ливерпулем» и «Баварией» дал повод порассуждать о приоритетах в современном футболе.
Безголевой матч между «Ливерпулем» и «Баварией» дал повод порассуждать о приоритетах в современном футболе.
Предматчевую
Естественно, после такой формулировки зал засмеялся, а Клопп вместе с ним. Затем немец собрался с мыслями и ответил на так и не прозвучавший вопрос: «Мне сложно ответить вам. Если бы приходилось выбирать, все фанаты “Ливерпуля” указали бы на
В прошлом марте перед очередным матчем
Через месяц «Манчестер Сити» с грохотом вылетел из еврокубков, а через два — досрочно стал чемпионом Англии.
Маурисио Покеттино в прошлом сезоне тоже говорил, что его «Тоттенхэму» важнее выступить удачно в
В головокружительном темпе современного футбола трудно угнаться за всеми кубковыми зайцами, и даже Лигой чемпионов порой приходится жертвовать. «Ливерпуль» в этом сезоне полуоткрыто расстался с обоими внутренними кубками. И, кажется, даже болельщики были рады избавиться от этой обузы — у «Ливерпуля» есть реальный шанс выиграть чемпионат Англии впервые за 29 лет и утихомирить фанатов чужих клубов, которые постоянно смеются над ними. Понять поклонников красных можно: даже «Блэкберн» и «Лестер» брали золото в эру
Но Лига чемпионов — не обуза, а престижнейший трофей. Однако «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов «недавно» — 14 лет назад, а не 29. И прямо сейчас выиграть в Европе сложнее: нужно не только устранить с пути «Баварию», но и перескочить через еще три барьера. Цель слишком далека, чтобы ради ее достижения ставить под угрозу выполнение другой задачи. В общем, классическая поговорка про двух зайцев наяву.
Матч с мюнхенцами не показал, что «Ливерпуль» готов пожертвовать Лигой чемпионов. Если так утверждать, то нужно заодно и обвинять Мане в умышленном транжирстве бесчисленных моментов в первом тайме. Но «Ливерпуль» был подозрительно осторожен и умудрился даже незначительно уступить «Баварии» во владении мячом. А во втором тайме хозяева вообще изменились в худшую сторону: в последние 15 минут первого тайма «Ливерпуль» пробил по воротам шесть раз, в после перерыва нанес первый удар лишь на 81-й минуте. Что это было? Клопп попросил команду вести себя спокойнее?
«Бавария» же за всю игру вообще ни разу не попала в створ, так что и над ее приоритетами тоже стоит задуматься. «Боруссия» в бундеслиге внезапно захромала и подпустила мюнхенцев к себе на расстояние трех очков, так что спасение чемпионата более чем реально и, может быть, стоит переключить все внимание на него. Но говорить об этом можно только про себя, не вслух и даже не на кухне — настолько крамольны эти мысли.
Почему крамольны? Лига чемпионов священна. Все клубы по всей Европе ежесезонно стремятся в нее попасть, но иногда обстоятельства бывают сильнее желания блистать там. У «Ливерпуля» и «Баварии» сейчас такие ситуации в чемпионате, когда даже сакральное может стать второстепенным.
При этом, конечно, ответный матч не превратится в поддавки. Гимн Лиги чемпионов гипнотизирует и заставляет нестись вперед, а желание побеждать не отнять ни у одного мужчины. Но подсознательно
|Юрген Клопп
|Нико Ковач
|13
|Алиссон
|1
|Мануэль Нойер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|32
|Джошуа Киммих
28′
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Давид Алаба
|3
|Фабинью
|4
|Никлас Зюле
|32
|Жоэль Матип
|5
|Матс Хуммельс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
|14
|Джордан Хендерсон
55′
|8
|Хави Мартинес
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Садио Мане
|11
|Хамес Родригес
88′
|8
|Наби Кейта
76′
|35
|Ренату Санчеш
|7
|Джеймс Милнер
|22
|Серж Гнабри
90′
|9
|Роберту Фирмину
76′
|13
|Рафинья
|27
|Дивок Ориги
|29
|Кингсли Коман
81′
|7
|Франк Рибери
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)