Нужна ли Клоппу Лига чемпионов?

Источник: Спорт-Экспресс

Важный вопрос

Предматчевую пресс-конференцию уже объявили законченной, и Юрген Клопп собирался встать из-за стола, как вдруг глава пресс-службы «Ливерпуля» увидел взмах руки одной из журналисток в конце зала. Клопп не мог отказать девушке и выслушал ее. «На днях я общалась с одним болельщиком “Ливерпуля” о приоритетах, — начала она. — Фанат признался, что если чемпионский титул будет гарантирован, он с радостью перевернется и позволит “Баварии” пощекотать его живот».

Естественно, после такой формулировки зал засмеялся, а Клопп вместе с ним. Затем немец собрался с мыслями и ответил на так и не прозвучавший вопрос: «Мне сложно ответить вам. Если бы приходилось выбирать, все фанаты “Ливерпуля” указали бы на премьер-лигу, это точно. Но сейчас мы — в Лиге чемпионов. Слава Богу, нам не нужно делать выбор».

В прошлом марте перед очередным матчем премьер-лиги Пеп Гвардьола тоже намекнул на то, что считает чемпионат Англии важнее. «Мы продолжаем борьбу за самый важный трофей сезона, — сказал каталонец. — Сейчас он более значим, чем Лига чемпионов, Кубок Англии или Кубок лиги».

Через месяц «Манчестер Сити» с грохотом вылетел из еврокубков, а через два — досрочно стал чемпионом Англии.

Маурисио Покеттино в прошлом сезоне тоже говорил, что его «Тоттенхэму» важнее выступить удачно в премьер-лиге, а не в Лиге чемпионов. И в этом случае мысль тренера тоже оказалась материальна.

Большая жертва

В головокружительном темпе современного футбола трудно угнаться за всеми кубковыми зайцами, и даже Лигой чемпионов порой приходится жертвовать. «Ливерпуль» в этом сезоне полуоткрыто расстался с обоими внутренними кубками. И, кажется, даже болельщики были рады избавиться от этой обузы — у «Ливерпуля» есть реальный шанс выиграть чемпионат Англии впервые за 29 лет и утихомирить фанатов чужих клубов, которые постоянно смеются над ними. Понять поклонников красных можно: даже «Блэкберн» и «Лестер» брали золото в эру премьер-лиги, а «Ливерпуль» — нет.

Но Лига чемпионов — не обуза, а престижнейший трофей. Однако «Ливерпуль» побеждал в Лиге чемпионов «недавно» — 14 лет назад, а не 29. И прямо сейчас выиграть в Европе сложнее: нужно не только устранить с пути «Баварию», но и перескочить через еще три барьера. Цель слишком далека, чтобы ради ее достижения ставить под угрозу выполнение другой задачи. В общем, классическая поговорка про двух зайцев наяву.

Матч с мюнхенцами не показал, что «Ливерпуль» готов пожертвовать Лигой чемпионов. Если так утверждать, то нужно заодно и обвинять Мане в умышленном транжирстве бесчисленных моментов в первом тайме. Но «Ливерпуль» был подозрительно осторожен и умудрился даже незначительно уступить «Баварии» во владении мячом. А во втором тайме хозяева вообще изменились в худшую сторону: в последние 15 минут первого тайма «Ливерпуль» пробил по воротам шесть раз, в после перерыва нанес первый удар лишь на 81-й минуте. Что это было? Клопп попросил команду вести себя спокойнее?

Крамольная мысль

«Бавария» же за всю игру вообще ни разу не попала в створ, так что и над ее приоритетами тоже стоит задуматься. «Боруссия» в бундеслиге внезапно захромала и подпустила мюнхенцев к себе на расстояние трех очков, так что спасение чемпионата более чем реально и, может быть, стоит переключить все внимание на него. Но говорить об этом можно только про себя, не вслух и даже не на кухне — настолько крамольны эти мысли.

Почему крамольны? Лига чемпионов священна. Все клубы по всей Европе ежесезонно стремятся в нее попасть, но иногда обстоятельства бывают сильнее желания блистать там. У «Ливерпуля» и «Баварии» сейчас такие ситуации в чемпионате, когда даже сакральное может стать второстепенным.