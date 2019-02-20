Выиграет ли Роналду «дерби неудачников»?
В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов.
В среду в Мадриде отношения в 1/8 финала начнут выяснять «Атлетико» и «Ювентус» — клубы, проигравшие за последние пять лет по два финала Лиги чемпионов.
Напомним, «Атлетико» уступал в решающих матчах главного еврокубка в 2014 и 2016 годах, «Юве» — в 2015-м и 2017-м. Туринцев оба раза обыгрывал «Реал», мадридцев — тот же «Реал» и «Барселона». А суммарно два клуба проиграли восемь (!) финалов, зарекомендовав себя главными неудачниками турнира.
Правда, есть одно «но» — по имени Криштиану Роналду. Во многом его блестящая игра за «Реал» не позволила «Атлетико» и «Юве» разжиться заветным трофеем в последние годы. Однако если для команды Диего Симеонепортугалец
«Атлетико» — один из любимых «клиентов» Криштиану. Чаще за карьеру он забивал только «Хетафе» (23 раза) и «Севилье» (27). Но именно с «матрасниками» португалец показал лучший результат по системе «гол плюс пас» — «22+8» в 29 матчах! Причем огорчал он их не только в основное время (вспомните
Относительно хорошая новость для «Атлетико» — то, что Роналду никогда еще не забивал на стадионе «Ванда Метрополитано», где команды сыграют в среду и где 1 июня состоится финал Лиги чемпионов, в который те и другие мечтают попасть. Визит «Реала» и Криштиану на новенькую «Ванду» в ноябре 2017-го обернулся безголевой ничьей…
Можно не сомневаться, португальца ждет горячий прием болельщиков «Атлетико», которые регулярно устраивали ему обструкции. Да и вообще с Мадридом у него сейчас не самые приятные взаимоотношения. «Реал» — «Реалом», но здесь Криштиану в прошлом году получил условный срок за неуплату налогов и был вынужден заплатить испанским властям гигантский штраф под 20 миллионов евро!
Последний (и единственный) раз пути «Атлетико» и «Ювентуса» пересекались в Лиге чемпионов на групповой стадии 2014 года. Тогда мадридцы победили дома 1:0 (еще на «Висенте Кальдероне») и увезли из Турина нулевую ничью. На острие атак мадридцев в том сезоне действовал Марио Манджукич — нынешний одноклубник Роналду. Зато за «Юве» выступал Альваро Мората, недавно арендованный «Атлетико» у «Челси»…
Мадридцы неизменно побеждали в последних восьми домашних еврокубковых матчах (в том числе — наш «Локомотив» в
Кто реализовал тот 11-метровый? Правильно — Роналду. Вот и посмотрим, забьет ли он в Мадриде опять. Только теперь за «Юве». Который приглашал португальца не ради титулов на внутренней арене (в итальянской Серии А Криштиану уже наколотил 19 мячей), а ради того, чтобы избавиться от ярлыка неудачника Лиги чемпионов. Объяснять свои поражения «мусорными баками» и прочей метафизикой туринцам надоело.
«Атлетико»: Облак, Ариас, Хименес, Годин, Филипе Луис, Корреа, Родри, Парти, Сауль, Мората, Гризманн.
«Ювентус»: Щенсны, Канселу, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Пьянич, Бентанкур, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.