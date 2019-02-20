Гризманн ведет себя как суперзвезда. Пора начинать играть как суперзвезда
Противостояние с «Ювентусом» — тот самый шанс, о котором так много говорит нападающий мадридского «Атлетико».
Противостояние с «Ювентусом» — тот самый шанс, о котором так много говорит нападающий мадридского «Атлетико».
В декабре прошлого года Антуан Гризманн во второй раз в карьере финишировал в тройке претендентов на «Золотой мяч» по версии издания France Football. Он не смог стать лучшим, даже когда Лео Месси и Криштиану Роналду освободили трон. Но чтобы завоевать желаемую награду, ему все равно придется поочередно побеждать их.
Когда Роналду покинул мадридский «Реал», шансы на их встречу с Гризманном резко понизились. Но судьба свела «Ювентус» и «Атлетико» в первом же раунде
В сентябрьском интервью изданию AS Гризманн сказал: «Думаю, что уже нахожусь на уровне Месси и Криштиану». Эта фраза вызвала бурную реакцию в соцсетях. Даже те, кто считает француза третьим в списке лучших игроков мира, признают, что между третьим и вторым местом — пропасть. Гризманн может претендовать на титул лучшего среди простых смертных, но Месси и Роналду давно уже переросли это соревнование.
«Порой невежество бывает наглым. Когда я услышал, что он сказал, я вспомнил Тотти, Рауля, Буффона, Касильяса, Мальдини, Хави и Иньесту. Все это игроки, завоевавшие множество командных титулов, но так и не получившие «Золотой мяч», — усмехнулся тогда Серхио Рамос.
Недавно Гризманн уточнил позицию по Месси и Роналду.
Мы говорим о двух игроках, которые станут легендами. Они в числе лучших за всю историю футбола, но в рамках одного сезона их реально обойти. Можно провести аналогию с Леброном в НБА. Я считаю Леброна лучшим игроком в истории НБА наряду с Майклом Джорданом. Но в один сезон MVP может стать Уэстбрук, а в другой — Харден.
В рамках нынешнего сезона у Гризманна нет шансов на виртуальную награду MVP. На его счету 18 забитых мячей и девять голевых передач. У Роналду 21+10, у Месси 30+14. Проблема баскетбольной аналогии Гризманна в том, что Роналду и Месси в европейском футболе одновременно и Леброн, и Харден. А он в лучшем случае Энтони Дэвис.
Все эти отсылки к НБА неслучайны. Форвард «Атлетико» — страстный фанат американских спортивных лиг. Звезд баскетбола в его твиттере и инстаграме больше, чем фотографий с собственными одноклубниками.
«Между просмотром футбола и игры НБА я точно выберу второе. Я бы хотел посетить все площадки НБА, неважно, где они находятся — в Мемфисе или Юте. У американских спортсменов другой настрой. Мне нравится, что НБА устроена как
Француз немного лукавит. Он так активно набивается в друзья звездам НБА, так выставляет в соцсетях дружбу с некоторыми из них, что становится очевидно: Гризманн желал бы, чтобы его узнавали там чаще. В конечном счете именно в MLS он хочет завершить карьеру.
Например, в клубе «Интер Майами». Команда, которой владеет Дэвид Бекхэм, в следующем году дебютирует в американской лиге соккера, а нынешний контракт Гризманна с «Атлетико» действует еще три года. Антуан видел, как расширили базу своих болельщиков Тьерри Анри и Давид Вилья, когда уехали в Штаты. Прямо сейчас Златан Ибрагимович вовсю работает на то, чтобы его имя в США знали даже домохозяйки.
«Приятно, что высококлассные футболисты хотят играть за нашу команду. Гризманн — потрясающий игрок. Я его поклонник, а он — мой, так что, возможно, ему понравится наш проект в Майами. Нам бы этого хотелось», — высказался Бекхэм про перспективу потенциального перехода форварда «Атлетико» в его клуб.
Выиграв чемпионат мира, Гризманн вместе с другим фанатом американского спорта Полем Погба заказали себе чемпионские перстни по аналогии с теми, что выдают победителям НБА или НФЛ, а также посетили парижский Диснейленд. Если бы во Франции была копия Белого дома, то нет сомнений, что эти двое приехали бы туда на встречу с двойником Дональда Трампа. Уж если заниматься косплеем, то идти до конца.
У кумира из НБА Гризманн позаимствовал идею создания документального фильма. В 2010 году Леброн Джеймс, будучи свободным агентом, выпустил фильм The Decision («Решение»), в котором рассказывал о выборе между несколькими командами. В концовке ленты он объявил о решении подписать контракт с «Майами Хит».
Спустя восемь лет Гризманн практически покадрово повторил этот трюк. Разве что его финалом стало объявление о том, что игрок останется в «Атлетико». Француз настолько был поглощен идеей копирования Леброна, что не обратил внимания на разницу в ситуациях. Гризманн не был свободным агентом, занимался этим не в межсезонье, а когда его сборная уже приехала на чемпионат мира, и вызывал колоссальную негативную реакцию от фанатов мадридского клуба.
В «Атлетико» он действительно получил роль, схожую с той, что Месси играет в «Барселоне», а Роналду — в каждой из своих команд. Игра в нападении мадридского клуба выстраивается вокруг Гризманна, это для него Симеоне переформатировал Диего Косту и выписал Альваро Морату. Но с большой ролью приходит и большая ответственность. Если Гризманн настраивается на статус лидера не только своей команды, но и вида спорта вообще, то он должен быть
«Я мечтаю выиграть “Золотой мяч”. Не боюсь об этом говорить. Я мечтаю о “Золотом мяче”, о победе в Лиге чемпионов, о победе на чемпионате мира», — заявлял 27-летний нападающий.
С самого детства, когда Антуан переехал в
Без триумфа на чемпионате мира заявка Гризманна на «Золотой мяч» была бы совсем наивной, даже несмотря на победу в Лиге Европы и 29 мячей во всех соревнованиях, многие из которых были забиты в важнейших матчах.
«Я знаю, что у меня ключевая роль в команде. У нас в составе игроки, которые участвовали в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и чемпионата мира», — сказал он перед игрой с «Ювентусом».
«Франция родила меня, а Испания усыновила», — эта фраза разошлась на заголовки в испанской прессе. Ну что же, родители много вложили в Антуана Гризманна. Величие футболиста достигается не только эффективной, но и эффектной игрой. Выбить из Лиги чемпионов фаворита вместе с обладателем пяти «Золотых мячей» — вот задача для MVP.
Станислав Рынкевич