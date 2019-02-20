Клопп и Ковач объяснили заминку с рукопожатием. Конфликта между ними нет

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Журналистам показалось, что тренеры повздорили, когда после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0, они не сразу пожали друг другу руки и обменялись репликами.

— Нет, никакого конфликта, — цитирует A Bola Клоппа. — Я просто хотел сразу пожать руку Ковачу после финального свистка, а он сначала подошел к игрокам и поприветствовал их. Потом он вернулся ко мне. Я сказал, что жду его, он извинился, а я ответил: «Нет проблем».

Ковач подтвердил, что так и было, и нашел ситуацию курьезной.