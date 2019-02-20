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15:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Клопп и Ковач объяснили заминку с рукопожатием. Конфликта между ними нет

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что между ним и коллегой из «Баварии» Нико Ковачем нет конфликта.

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Источник: Reuters

Журналистам показалось, что тренеры повздорили, когда после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0, они не сразу пожали друг другу руки и обменялись репликами.

— Нет, никакого конфликта, — цитирует A Bola Клоппа. — Я просто хотел сразу пожать руку Ковачу после финального свистка, а он сначала подошел к игрокам и поприветствовал их. Потом он вернулся ко мне. Я сказал, что жду его, он извинился, а я ответил: «Нет проблем».

Ковач подтвердил, что так и было, и нашел ситуацию курьезной.

— Это довольно забавный момент, — отметил Ковач. — В Германии обычно после игры приветствуют в первую очередь игроков. А в Англии сначала тренеры жмут друг другу руки. Я последовал своей привычке из Германии. Потом извинился.

Ливерпуль
0:0
Первый тайм: 0:0
Бавария
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала19.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Anfield, 52250 зрителей
Главные тренеры
Юрген КлоппНико Ковач
Составы команд
13Алиссон
1Мануэль Нойер
66Трент Александр-Арнолд
32Джошуа Киммих
28′
26Эндрю Робертсон
27Давид Алаба
3Фабинью
4Никлас Зюле
32Жоэль Матип
5Матс Хуммельс
5Джорджиньо Вайналдум
6Тиагу Алькантара
14Джордан Хендерсон
55′
8Хави Мартинес
11Мохамед Салах
9Роберт Левандовски
10Садио Мане
11Хамес Родригес
88′
8Наби Кейта
76′
35Ренату Санчеш
7Джеймс Милнер
22Серж Гнабри
90′
9Роберту Фирмину
76′
13Рафинья
27Дивок Ориги
29Кингсли Коман
81′
7Франк Рибери
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
16Удары (всего)9
2Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяДжанлука Рокки(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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