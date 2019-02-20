Клопп и Ковач объяснили заминку с рукопожатием. Конфликта между ними нет
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что между ним и коллегой из «Баварии» Нико Ковачем нет конфликта.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что между ним и коллегой из «Баварии» Нико Ковачем нет конфликта.
Журналистам показалось, что тренеры повздорили, когда после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, завершившегося со счетом 0:0, они не сразу пожали друг другу руки и обменялись репликами.
— Нет, никакого конфликта, — цитирует A Bola Клоппа. — Я просто хотел сразу пожать руку Ковачу после финального свистка, а он сначала подошел к игрокам и поприветствовал их. Потом он вернулся ко мне. Я сказал, что жду его, он извинился, а я ответил: «Нет проблем».
Ковач подтвердил, что так и было, и нашел ситуацию курьезной.
— Это довольно забавный момент, — отметил Ковач. — В Германии обычно после игры приветствуют в первую очередь игроков. А в Англии сначала тренеры жмут друг другу руки. Я последовал своей привычке из Германии. Потом извинился.
|Юрген Клопп
|Нико Ковач
|13
|Алиссон
|1
|Мануэль Нойер
|66
|Трент Александр-Арнолд
|32
|Джошуа Киммих
28′
|26
|Эндрю Робертсон
|27
|Давид Алаба
|3
|Фабинью
|4
|Никлас Зюле
|32
|Жоэль Матип
|5
|Матс Хуммельс
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|6
|Тиагу Алькантара
|14
|Джордан Хендерсон
55′
|8
|Хави Мартинес
|11
|Мохамед Салах
|9
|Роберт Левандовски
|10
|Садио Мане
|11
|Хамес Родригес
88′
|8
|Наби Кейта
76′
|35
|Ренату Санчеш
|7
|Джеймс Милнер
|22
|Серж Гнабри
90′
|9
|Роберту Фирмину
76′
|13
|Рафинья
|27
|Дивок Ориги
|29
|Кингсли Коман
81′
|7
|Франк Рибери
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|16
|Удары (всего)
|9
|2
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Джанлука Рокки(Италия)