Шкртел заявил, что ему будет приятно сыграть против «Зенита» в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Встреча «Зенит» — «Фенербахче» пройдет 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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Первая игра, прошедшая 12 февраля в Стамбуле, закончилась победой турецкого клуба со счетом 1:0.

«Неделю назад мы встречались с “Зенитом”, мы знаем своего соперника и верим, что мы достаточно хорошо к нему подготовились. Что касается моего возвращения, то мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург. Здесь я провел три с половиной года и этот клуб всегда вызывает у меня приятные воспоминания, поэтому мне будет приятно сыграть этот матч», — сказал Шкртел.

«Что касается завтрашнего матча, то нам нужно сделать лишь то, что мы делали в первой половине матча в Стамбуле. Нам надо закрепить положительный результат, проявив свои лучшие качества и выйти в 1/8 финала турнира», — добавил он.

Говоря о впечатлениях от нового стадиона «Зенита», словацкий футболист отметил, что потрясен ареной. «Я слышал о новом стадионе, но я потрясен тем, что увидел. Когда я играл за “Зенит”, то мы играли на “Петровском”, были другие условия. Полагаю, что на новом стадионе комфортно всем, начиная от футболистов и заканчивая болельщиками», — заключил Шкртел.