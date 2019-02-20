«Севилья» стала первым участником 1/8 финала футбольной Лиги Европы

Источник: Reuters

Голами отметились Виссам Бен-Йеддер (20-я минута) и Пабло Сарабия (78). На 60-й минуте полузащитник «Севильи» Франко Васкес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 71-й минуте полузащитник «Лацио» Адам Марушич получил прямую красную карточку за грубую игру.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В первом матче, прошедшем в Италии, «Севилья» одержала победу со счетом 1:0, по сумме двух матчей испанцы вышли в 1/8 финала.

Бывший футболист «Спартака», ныне выступающий за «Севилью» голландец Квинси Промес вышел на замену на шестой минуте встречи вместо получившего травму Серхио Эскудеро. Нападающий результативными действиями не отметился.