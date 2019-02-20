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20 февраля, источник: ТАСС

«Севилья» стала первым участником 1/8 финала футбольной Лиги Европы

ТАСС, 20 февраля. Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Матч прошел в Испании.

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Источник: Reuters

Голами отметились Виссам Бен-Йеддер (20-я минута) и Пабло Сарабия (78). На 60-й минуте полузащитник «Севильи» Франко Васкес получил вторую желтую карточку и был удален с поля, на 71-й минуте полузащитник «Лацио» Адам Марушич получил прямую красную карточку за грубую игру.

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В первом матче, прошедшем в Италии, «Севилья» одержала победу со счетом 1:0, по сумме двух матчей испанцы вышли в 1/8 финала.

Бывший футболист «Спартака», ныне выступающий за «Севилью» голландец Квинси Промес вышел на замену на шестой минуте встречи вместо получившего травму Серхио Эскудеро. Нападающий результативными действиями не отметился.

Игра была вынесена на вторник в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым два клуба из одного города не могут играть в один день. Таким образом, в четверг встречу в Севилье проведет «Бетис».

Севилья
2:0
Первый тайм: 1:0
Лацио
Футбол, Лига Европы, 1/16 финала20.02.2019, 20:00 (МСК UTC+3)Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
Пабло МачинСимоне Индзаги
Голы
Виссам Бен Йеддер20′
Пабло Сарабия78′
Составы команд
1Томаш Вацлик
1Томас Стракоша
3Серхи Гомес
26Штефан Раду
4Симон Кьер
33Франческо Ачерби
25Габриэль Меркадо
77Адам Марушич
71′
22Франко Васкес
18′60′
19Сенад Лулич
9Виссам Бен Йеддер
32Данило Катальди
16Гонсалес Хесус Навас
17Чиро Иммобиле
84′
17Пабло Сарабия
20Фелипе Кайседо
31′
18Серхио Эскудеро
6′
4Патрисио Габаррон
21′48′
21Квинси Промес
11Карлос Хоакин Корреа
7Роке Меса
81′
21Сергей Милинкович-Савич
56′
20Марко Рог
27Соуза Орестес Калдейра Ромулу
12Андре Силва
63′
25Милан Бадель
76′
5Ибраим Амаду
14Риса Дурмиси
Статистика
2Желтые карточки3
0Красные карточки1
0Голевые моменты0
10Удары (всего)13
5Удары в створ3
0Штанги, перекладины0
6Угловые6
8Фолы15
2Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяЭнтони Тэйлор(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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