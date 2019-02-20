«Севилья» стала первым участником 1/8 финала футбольной Лиги Европы
ТАСС, 20 февраля. Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Матч прошел в Испании.
ТАСС, 20 февраля. Испанская «Севилья» обыграла итальянский «Лацио» со счетом 2:0 в ответном матче 1/16 финала футбольной Лиги Европы. Матч прошел в Испании.
Голами отметились Виссам
В первом матче, прошедшем в Италии, «Севилья» одержала победу со счетом 1:0, по сумме двух матчей испанцы вышли в 1/8 финала.
Бывший футболист «Спартака», ныне выступающий за «Севилью» голландец Квинси Промес вышел на замену на шестой минуте встречи вместо получившего травму Серхио Эскудеро. Нападающий результативными действиями не отметился.
Игра была вынесена на вторник в соответствии с правилами Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), согласно которым два клуба из одного города не могут играть в один день. Таким образом, в четверг встречу в Севилье проведет «Бетис».
|Пабло Мачин
|Симоне Индзаги
|Виссам Бен Йеддер
|20′
|Пабло Сарабия
|78′
|1
|Томаш Вацлик
|1
|Томас Стракоша
|3
|Серхи Гомес
|26
|Штефан Раду
|4
|Симон Кьер
|33
|Франческо Ачерби
|25
|Габриэль Меркадо
|77
|Адам Марушич
71′
|22
|Франко Васкес
18′60′
|19
|Сенад Лулич
|9
|Виссам Бен Йеддер
|32
|Данило Катальди
|16
|Гонсалес Хесус Навас
|17
|Чиро Иммобиле
84′
|17
|Пабло Сарабия
|20
|Фелипе Кайседо
31′
|18
|Серхио Эскудеро
6′
|4
|Патрисио Габаррон
21′48′
|21
|Квинси Промес
|11
|Карлос Хоакин Корреа
|7
|Роке Меса
81′
|21
|Сергей Милинкович-Савич
56′
|20
|Марко Рог
|27
|Соуза Орестес Калдейра Ромулу
|12
|Андре Силва
63′
|25
|Милан Бадель
76′
|5
|Ибраим Амаду
|14
|Риса Дурмиси
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|13
|5
|Удары в створ
|3
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|6
|8
|Фолы
|15
|2
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Энтони Тэйлор(Англия)