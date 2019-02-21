«Байер» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы

Источник: РИА "Новости"

Матч пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 мск. Обслужит встречу литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой.

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Пока без Скопинцева, но с Газинским и Рамиресом

«Краснодар» едет в Леверкузен в качестве темной лошадки. Немецкий клуб на ходу, о чем говорят и его победы в последних играх, и то, что в бундеслиге сейчас разгар сезона. У «горожан» ситуация обратная: они недавно вышли из отпуска и только нащупывают игру. Тем не менее в первом матче, закончившемся нулевой ничьей, российский клуб не выглядел слабее.

«Быки» обошли немцев по ударам в створ (четыре против трех), много бежали в контратаки и не жались к воротам, лишая соперника численного превосходства в атаке. О смелости своей команды после матча говорил и главный тренер «горожан» Мурад Мусаев.

В Германии к российской команде присоединятся защитник Кристиан Рамирес и хавбек Юрий Газинский, пропускавшие первую игру из-за перебора карточек. Точно не примет участие в матче нападающий Ари, восстанавливающийся после травмы. Не сыграет в Леверкузене и новичок «Краснодара» Дмитрий Скопинцев, который в среду подписал с «быками» контракт на 4,5 года и сможет появиться на поле только в следующей стадии турнира. Пока под вопросом остается и участие в игре голкипера Станислава Крицюка, который испытывает мышечные проблемы.

«Байер» не делит турниры по важности

В чемпионате Германии «Байер» вовсю наверстывает упущенное в первом круге. Обыграв на минувших выходных «Фортуну» (2:0), они закрепились на пятом месте в чемпионате Германии. В матче с клубом из Дюссельдорфа футболисты «Байера» нанесли семь ударов в створ и превзошли соперника по проценту владения мячом больше чем в три раза.

«Мы хотели всё решить в Краснодаре, но, к сожалению, нам не удалось. Теперь завтрашняя игра может быть рискованной, но мы не собираемся менять наш стиль игры из-за этого», — сказал главный тренер «Байера» Петер Бош, чьи слова приводятся в официальном микроблоге немецкой команды в Twitter.

Несмотря на отставание в пять очков от «Лейпцига», идущего в бундеслиге на четвертой строчке, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, «Байер» не собирается делить турниры по важности. «Это особенный турнир для нас, потому что мы больше не участвуем в Кубке Германии. Мы хотим пройти как можно дальше, поэтому приложим все усилия, чтобы добиться успеха. В первой половине сезона часто говорили, что у нас большой потенциал, но мы не использовали его», — заявил защитника клуба Джонатан Та.