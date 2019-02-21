«Байер» примет «Краснодар» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы
КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» в четверг сыграют с немецким «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
КРАСНОДАР, 21 фев — РИА Новости. Футболисты «Краснодара» в четверг сыграют с немецким «Байером» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.
Матч пройдет в Леверкузене и начнется в 23:00 мск. Обслужит встречу литовская бригада арбитров во главе с Гедиминасом Мажейкой.
«Краснодар» едет в Леверкузен в качестве темной лошадки. Немецкий клуб на ходу, о чем говорят и его победы в последних играх, и то, что в бундеслиге сейчас разгар сезона. У «горожан» ситуация обратная: они недавно вышли из отпуска и только нащупывают игру. Тем не менее в первом матче, закончившемся нулевой ничьей, российский клуб не выглядел слабее.
«Быки» обошли немцев по ударам в створ (четыре против трех), много бежали в контратаки и не жались к воротам, лишая соперника численного превосходства в атаке. О смелости своей команды после матча говорил и главный тренер «горожан» Мурад Мусаев.
В Германии к российской команде присоединятся защитник Кристиан Рамирес и хавбек Юрий Газинский, пропускавшие первую игру
В чемпионате Германии «Байер» вовсю наверстывает упущенное в первом круге. Обыграв на минувших выходных «Фортуну» (2:0), они закрепились на пятом месте в чемпионате Германии. В матче с клубом из Дюссельдорфа футболисты «Байера» нанесли семь ударов в створ и превзошли соперника по проценту владения мячом больше чем в три раза.
«Мы хотели всё решить в Краснодаре, но, к сожалению, нам не удалось. Теперь завтрашняя игра может быть рискованной, но мы не собираемся менять наш стиль игры
Несмотря на отставание в пять очков от «Лейпцига», идущего в бундеслиге на четвертой строчке, которая дает право на участие в Лиге чемпионов, «Байер» не собирается делить турниры по важности. «Это особенный турнир для нас, потому что мы больше не участвуем в Кубке Германии. Мы хотим пройти как можно дальше, поэтому приложим все усилия, чтобы добиться успеха. В первой половине сезона часто говорили, что у нас большой потенциал, но мы не использовали его», — заявил защитника клуба Джонатан Та.
Чтобы выйти в следующий раунд, «Краснодару» достаточно результативной ничьей, тогда как «Байеру» нужно побеждать и не пропускать, иначе любой мяч чреват вылетом из турнира. Усложняет задачу немцам и кадровый дефицит: не примут участие в матче защитник Панайотис Рецос, хавбеки Ларс Бендер и Карим Беллараби, а также нападающий Йоэль Похьянпало. Также под вопросом выход на поле защитника Свена Бендера.