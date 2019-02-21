«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матче
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» встретятся с турецким «Фенербахче» в первом домашнем матче 2019 года.
С. -ПЕТЕРБУРГ, 21 фев — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» встретятся с турецким «Фенербахче» в первом домашнем матче 2019 года.
Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет в
В первом матче в Стамбуле турецкий клуб выиграл со счетом 1:0.
Встречу будет судить английский арбитр Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники: ассистенты — Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный судья — Иан Хуссин.
Поражение в Турции с минимальным счетом поставило «Зенит» в затруднительное положение. Команда Сергея Семака имела шансы забить, но не смогла этого сделать даже с пенальти — с «точки» не сумел пробить в цель Роберт Мак. Теперь на возможный гол «Фенербахче» российская команда вынуждена будет отвечать тремя.
Семак перед ответной встречей отметил, что ему не понравилось, как его команда действовала в атаке, и заявил, что вероятность изменений в составе на второй матч с «Фенербахче» высока.
«В первом матче нам не понравилось, как выглядела группа атаки. В центре поля
По его словам, «Зениту» в четверг не смогут помочь хавбеки Александр Ерохин, Олег Шатов, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.
Рисунок игры «Фенербахче» вряд ли не изменится, ряд футболистов не смогут принять участие в матче. Их футбол дома отличается от игры на выезде.
Семак считает, что «Зениту» в домашней встрече будет играть легче, чем в Стамбуле. «Рисунок игры “Фенербахче” вряд ли не изменится, ряд футболистов не смогут принять участие в матче. Их футбол дома отличается от игры на выезде. С этой стороны нам будет легче. Соперник очень опытный, он имеет небольшое преимущество после первой встречи. Нас ждет тяжелый матч. Как он сложится — увидим завтра», — сказал Семак.
Новичок «Зенита» Сердар Азмун провел хороший игровой отрезок в Стамбуле во втором тайме. В среду он ответил на вопросы журналистов на
«Чувствую себя хорошо. Буду играть или нет, зависит от решения тренера. Нам скажут, как играть завтра. Уверен, что наш тренерский штаб на 100 процентов проанализировал соперника. “Фенербахче” — хорошая команда, но мы сделаем все, чтобы добиться результата», — сказал Азмун.
Главный «Фенербахче» Эрсун Янал заявил, что главная задача его команды — забить «Зениту». «У “Фенербахче”, как и у “Зенита”, есть свои сильные стороны. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу, следовательно, во второй мы должны доказать конкуренту свои сильные качества. Мы изучали атаку “Зенита”. Хотим проявить себя с положительной стороны и в нападении, и в защите. Главная наша задача — забить, увеличить преимущество в противостоянии», — сказал Янал журналистам.
«У нас есть задача с точки зрения мотивации и желания победить. У нас сильный конкурент, лидер чемпионата России. Тем не менее мы хотим выиграть», — добавил Янал.
Слышал о стадионе «Зенита» от Роберта Мака, но всё равно удивлён, насколько он хорош.
Защитник турецкого клуба Мартин Шкртел, выступавший за «Зенит», отметил, что его поразил своей комфортабельностью стадион в Петербурге. «Слышал о стадионе “Зенита” от Роберта Мака, но всё равно удивлён, насколько он хорош. Когда я играл здесь, “Зенит” выступал на “Петровском”, где в это время было холодно и снежно. Не только для игроков, но и для болельщиков здорово, что теперь есть стадион с крышей. Сейчас февраль, играть в таких условиях будет здорово», — сказал Шкртел.
Он отметил, что его команде в Петербурге надо сыграть так, как она играла в первом тайме матча в Стамбуле. «Мы встречались с “Зенитом” неделю назад и уже знаем, чего ждать от этой команды. Для меня лично всегда здорово вернуться, я ведь провел здесь три с половиной года. У меня прекрасные воспоминания об этом времени. Сейчас я полностью сконцентрирован на ближайшем матче», — сказал Шкртел журналистам.
Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сказал РИА Новости, что считает «Зенит» фаворитом в противостоянии с турецким клубом.
«Считаю, что у “Зенита”, исходя из уровня игры, есть все шансы обыграть дома “Фенербахче” с более крупным счетом, чем 1:0. И пройти в 1/8 финала. На это есть реальный шанс. Во втором тайме матча в Стамбуле “Зенит” во многих игровых эпизодах уже превосходил турецкий клуб, что в том числе свидетельствует о хорошей готовности “Зенита” к матчам 1/16 финала Лиги Европы», — сказал Гаджиев по телефону.