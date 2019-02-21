«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матче

Источник: РИА "Новости"

Ответная игра 1/16 финала Лиги Европы пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе на Крестовском острове в четверг и начнется в 20:55 мск.

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В первом матче в Стамбуле турецкий клуб выиграл со счетом 1:0.

Встречу будет судить английский арбитр Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники: ассистенты — Стюарт Берт, Саймон Беннетт, Кристофер Кавана и Андре Марринер, резервный судья — Иан Хуссин.

Поражение в Турции с минимальным счетом поставило «Зенит» в затруднительное положение. Команда Сергея Семака имела шансы забить, но не смогла этого сделать даже с пенальти — с «точки» не сумел пробить в цель Роберт Мак. Теперь на возможный гол «Фенербахче» российская команда вынуждена будет отвечать тремя.

Тренер «Зенита» намерен перетряхнуть состав

Семак перед ответной встречей отметил, что ему не понравилось, как его команда действовала в атаке, и заявил, что вероятность изменений в составе на второй матч с «Фенербахче» высока.

«В первом матче нам не понравилось, как выглядела группа атаки. В центре поля из-за травм у нас не очень большой выбор. Но вероятность изменений высока. В Стамбуле мы сделали ставку на более опытного (Матиаса) Краневиттера с (Вильмаром) Барриосом в середине поля. Это была выездная встреча, по ее ходу можно было что-то изменить. Сейчас ситуация другая, и варианты могут быть другими», — сказал Семак на пресс-конференции.

По его словам, «Зениту» в четверг не смогут помочь хавбеки Александр Ерохин, Олег Шатов, Далер Кузяев и Клаудио Маркизио.

Рисунок игры «Фенербахче» вряд ли не изменится, ряд футболистов не смогут принять участие в матче. Их футбол дома отличается от игры на выезде. Сергей Семак Главный тренер "Зенита"

Семак считает, что «Зениту» в домашней встрече будет играть легче, чем в Стамбуле. «Рисунок игры “Фенербахче” вряд ли не изменится, ряд футболистов не смогут принять участие в матче. Их футбол дома отличается от игры на выезде. С этой стороны нам будет легче. Соперник очень опытный, он имеет небольшое преимущество после первой встречи. Нас ждет тяжелый матч. Как он сложится — увидим завтра», — сказал Семак.

Азмун готовится впервые сыграть в стартовом составе

Новичок «Зенита» Сердар Азмун провел хороший игровой отрезок в Стамбуле во втором тайме. В среду он ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Судя по всему, иранский форвард имеет реальный шанс впервые попасть в стартовый состав команды Семака в официальной встрече.

«Чувствую себя хорошо. Буду играть или нет, зависит от решения тренера. Нам скажут, как играть завтра. Уверен, что наш тренерский штаб на 100 процентов проанализировал соперника. “Фенербахче” — хорошая команда, но мы сделаем все, чтобы добиться результата», — сказал Азмун.

«Фенербахче» ставит задачу забить гол

Главный «Фенербахче» Эрсун Янал заявил, что главная задача его команды — забить «Зениту». «У “Фенербахче”, как и у “Зенита”, есть свои сильные стороны. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу, следовательно, во второй мы должны доказать конкуренту свои сильные качества. Мы изучали атаку “Зенита”. Хотим проявить себя с положительной стороны и в нападении, и в защите. Главная наша задача — забить, увеличить преимущество в противостоянии», — сказал Янал журналистам.

«У нас есть задача с точки зрения мотивации и желания победить. У нас сильный конкурент, лидер чемпионата России. Тем не менее мы хотим выиграть», — добавил Янал.

Слышал о стадионе «Зенита» от Роберта Мака, но всё равно удивлён, насколько он хорош. Мартин Шкртел Игрок "Фенербахче", экс-футболист "Зенита"

Защитник турецкого клуба Мартин Шкртел, выступавший за «Зенит», отметил, что его поразил своей комфортабельностью стадион в Петербурге. «Слышал о стадионе “Зенита” от Роберта Мака, но всё равно удивлён, насколько он хорош. Когда я играл здесь, “Зенит” выступал на “Петровском”, где в это время было холодно и снежно. Не только для игроков, но и для болельщиков здорово, что теперь есть стадион с крышей. Сейчас февраль, играть в таких условиях будет здорово», — сказал Шкртел.

Он отметил, что его команде в Петербурге надо сыграть так, как она играла в первом тайме матча в Стамбуле. «Мы встречались с “Зенитом” неделю назад и уже знаем, чего ждать от этой команды. Для меня лично всегда здорово вернуться, я ведь провел здесь три с половиной года. У меня прекрасные воспоминания об этом времени. Сейчас я полностью сконцентрирован на ближайшем матче», — сказал Шкртел журналистам.

Гаджиев верит в успех «Зенита»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев сказал РИА Новости, что считает «Зенит» фаворитом в противостоянии с турецким клубом.