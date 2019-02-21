«Атлетико» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Во второй раз в истории Лиги чемпионов взятие ворот было отменено после использования VAR, впервые это произошло 14 февраля в матче 1/8 финала между голландским «Аяксом» и испанским «Реалом» (1:2), когда был отменен гол амстердамского клуба.