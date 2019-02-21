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01:01 (мск), источник: ТАСС

«Атлетико» обыграл «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Атлетико» одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде.

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Голы забили Хосе Хименес (78-я минута) и Диего Годин (83).

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На 70-й минуте нападающий «Атлетико» Альваро Мората отправил мяч в ворота соперника. Однако арбитр встречи Феликс Цвайер, воспользовавшись системой видеопомощи судьям (VAR), принял решение отметить гол.

Во второй раз в истории Лиги чемпионов взятие ворот было отменено после использования VAR, впервые это произошло 14 февраля в матче 1/8 финала между голландским «Аяксом» и испанским «Реалом» (1:2), когда был отменен гол амстердамского клуба.

Ответная встреча пройдет 12 марта в Турине.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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