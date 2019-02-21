Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20.02
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья2
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
18Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду
09:20 (мск)

«Зенит» рискует вылететь из Лиги Европы, а «Краснодар» порадует голами

В четверг две российские команды проведут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы: «Краснодар» в Леверкузене сыграет с «Байером», а «Зенит» примет в Санкт-Петербурге «Фенербахче».

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Матч в Краснодаре неделю назад изобиловал опасными моментами с обеих сторон, но команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Сложно предположить, что и в ответной встрече зрители «БайАрены» не увидят голов. На своем поле «аспириновые» действуют на порядок лучше, чем в гостях. В этом совсем недавно могла убедиться «Бавария», которая была бита в Леверкузене со счетом 1:3.

Вообще, с начала сезона «Байер» лишь один раз не сумел забить дома — в проигранном матче гладбахской «Боруссии» (0:1). В то же время и пропускает команда Боса прилично: 16 голов в 11 матчах. Учитывая количество созданных моментов в первой игре, не самую надежную оборону и уровень атакующей линии «Краснодара», можно предположить, что в ответной игре мы увидим голы в обе стороны. Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что лучшим вариантом пари на эту игру станет «обе забьют» за 1,75.

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 21.02.2019, 23:00

Байер-:Краснодар-

Что касается «Зенита», то у него задача куда сложнее, потому что встречу в Стамбуле он проиграл с минимальным счетом 0:1. Теперь гол «Фенербахче» в Санкт-Петербурге будет смерти подобно, ведь в таком случае хозяевам нужно будет забивать минимум трижды. У «Зенита» есть серьезные проблемы с созиданием. Команда совсем не выглядит фаворитом в противостоянии с 15-м коллективом чемпионата Турции, ведущим борьбу за выживание в Суперлиге.

Лига Европы 2018/20191/16 финала, 21.02.2019, 20:55

Зенит-:Фенербахче-

В текущем сезоне «канарейки» выиграли в гостях лишь один раз, забив пять голов в 14 играх — меньше всех других команд Турции! Однако в Россию «Фенер» приедет с четкой задачей — выстоять! «Зениту» будет очень сложно вскрыть эшелонированную турецкую оборону. Более того, хозяевам постоянно нужно будет думать о возможных контратаках соперника. Напомним, «Зениту» ни в коем случае нельзя пропускать. Аналитики БК «Лига Ставок» рекомендуют выбрать для пари вариант «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом 1,60.

Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом в ЛЧ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь