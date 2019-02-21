«Зенит» рискует вылететь из Лиги Европы, а «Краснодар» порадует голами

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Матч в Краснодаре неделю назад изобиловал опасными моментами с обеих сторон, но команды так и не смогли распечатать ворота друг друга. Сложно предположить, что и в ответной встрече зрители «БайАрены» не увидят голов. На своем поле «аспириновые» действуют на порядок лучше, чем в гостях. В этом совсем недавно могла убедиться «Бавария», которая была бита в Леверкузене со счетом 1:3.

Вообще, с начала сезона «Байер» лишь один раз не сумел забить дома — в проигранном матче гладбахской «Боруссии» (0:1). В то же время и пропускает команда Боса прилично: 16 голов в 11 матчах. Учитывая количество созданных моментов в первой игре, не самую надежную оборону и уровень атакующей линии «Краснодара», можно предположить, что в ответной игре мы увидим голы в обе стороны. Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что лучшим вариантом пари на эту игру станет «обе забьют» за 1,75.

Что касается «Зенита», то у него задача куда сложнее, потому что встречу в Стамбуле он проиграл с минимальным счетом 0:1. Теперь гол «Фенербахче» в Санкт-Петербурге будет смерти подобно, ведь в таком случае хозяевам нужно будет забивать минимум трижды. У «Зенита» есть серьезные проблемы с созиданием. Команда совсем не выглядит фаворитом в противостоянии с 15-м коллективом чемпионата Турции, ведущим борьбу за выживание в Суперлиге.