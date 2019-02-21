Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
20.02
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья2
Лацио0
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Все события
Фоторепортажи
12Наталья Непряева: главная звезда лыжной сборной России
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
01:08 (мск), источник: Р-Спорт

«Манчестер Сити» в меньшинстве вырвал победу у «Шальке» в Лиге чемпионов

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Английский «Манчестер Сити» в гостях обыграл немецкий «Шальке» в первом матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.

Наверх

Встреча, прошедшая в среду в Гельзенкирхене, завершилась со счетом 3:2 в пользу «Манчестер Сити».

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

В составе победителей голы забили Серхио Агуэро (18-я минута), Лерой Сане (85) и Рахим Стерлинг (90).

У «Шальке» дубль сделал Набиль Бенталеб (38, 45), дважды реализовавший пенальти.

Гости с 68-й минуты играли вдесятером после удаления Николаса Отаменди.

Ответная игра пройдет 12 марта в Манчестере.

Шальке-04
2:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Veltins-Arena (Arena AufSchalke), 54417 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоХосеп Гвардьола
Голы
Набиль Бенталеб38′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)18′
Набиль Бенталеб45′
Лерой Сане85′
Рахим Стерлинг(Эдерсон)90′
Составы команд
1Ральф Ферманн
31Эдерсон
90+5′
5Матия Настасич
2Кайл Уокер
26Салиф Сане
73′
14Эмерик Ляпорт
27Джеффри Брума
25Фернандинью
43′
18Даниэль Калиджури
30Николас Отаменди
37′68′
24Бастиан Очипка
8Илкай Гюндоган
8Суат Сердар
7Рахим Стерлинг
10Набиль Бенталеб
20Бернарду Силва
2Уэстон Маккенни
77′
17Кевин Де Брейне
87′
22Штефен Скрцибски
35Александр Зинченко
3Хамза Мендиль
65′
21Давид Сильва
70′
19Гвидо Бургшталлер
90+5′
4Венсан Компани
7Марк Ут
41′88′
10Серхио Агуэро
78′
25Амин Харит
19Лерой Сане
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)20
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
11Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Чемпион мира тайно женился на ослепительной модели из Казахстана
Известный тренер объяснила причины неудач Медведевой
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Русские биатлонистки на ЧЕ проигрывают даже китаянкам
Чемпионка мира по фигурному катанию пропустит первенство планеты
ХК ЦСКА выиграл бесполезный трофей и черную метку
«Зенит» в Лиге Европы встретится с «Фенербахче» в домашнем матче
«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь