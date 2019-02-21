Ставка на стандарты. Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом

РОНАЛДУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МАДРИД

Криштиану Роналду девять лет отыграл в мадридском «Реале» и за это время провел массу матчей против соседей из «Атлетико» и теперь вернулся на хорошо знакомый «Ванда Метрополитано» с задачей вывести туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Изюминки этой игре придавал еще и тот факт, что именно здесь пройдет финал лучшего футбольного турнира на планете.

Формально португалец расположился на левом фланге атаки «старой синьоры», под Марио Манджукичем, а на противоположной бровке появился Пауло Дибала, с которым Роналду сдружился за последние полгода. Однако на деле главная звезда гостей действовала по всему фронту атаки, регулярно меняясь флангами со своим молодым товарищем.

С первых минут Криштиану продемонстрировал нацеленность на ворота и уже в начале встречи выстрелом со штрафного под перекладину ворот Яна Облака заставил понервничать местных болельщиков. Вратарь перевел мяч на угловой.

Впрочем, с игры ничего создать у него за 90 минут не получилось. Испанцы перекрыли ему кислород и при малейшей возможности не без удовольствия сбивали с ног. Не уследили они за ним лишь в компенсированное время, но португалец на дальней штанге не дотянулся до мяча и головой пробил выше ворот.

БОРЬБА, СНОВА БОРЬБА И ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОРЬБЫ

В матче двух самых тактически выученных и дисциплинированных в обороне команд мало кто ожидал большого количества забитых мячей. Но после вторничных игр, завершившихся нулевыми ничьими, очень хотелось, чтобы в качестве исключения они порадовали нас яркой игрой. В первом тайме команды не разочаровали прогнозистов, хотя о болельщиках того же сказать нельзя. Зато компенсировали тоску первых 45 минут после перерыва.

Можно было представить, что обе команды станут играть в поддавки. В том смысле, что откажутся от владения мячом и сделают ставку на контратаки. Если так, хозяева выполнили установку своего тренера четче. С первых минут они отдали инициативу сопернику, а в атаку переходили за счет перехвата в середине поля и быстрого рывка.

Итальянцы, столкнувшись с низким блоком, вынуждены были меньше рисковать и больше перекатывать мяч. Впрочем, к середине первого тайма хозяева раскачались и перевели игру к чужой штрафной. Тем не менее, бросалось в глаза, что по сравнению с матчем «Ливерпуль» — «Бавария» скорости в атаке команды демонстрировали значительно ниже. А против таких боевитых оборон, как у них, это означало минимум по-настоящему опасных моментов. За исключением рикошетов и стандартов.

«АТЛЕТИКО» ПОТЕРЯЛ КОСТУ И ПАРТИ, А «ЮВЕ» САНДРО

В перерыве Диего Симеоне провел работу над ошибками, и со свистком Феликса Цвайера его подопечные заиграли заметно агрессивнее. Особенно хорош был Антуан Гризманн. Сначала он классно разобрался в сложной ситуации в середине поля и классным пасом бросил в прорыв по центру Диего Косту, а спустя несколько минут сам выскочил на рандеву Войцехом Щенсны и красиво его перебросил, но попал в перекладину.

Коста же в своем эпизоде отдал все силы на рывок и как следует ударить по мячу не сумел. Вскоре Симеоне заменил его на хорошо знакомого туринцам Альваро Морату. Более против «Юве» в нынешнем сезоне бразилец не сыграет. В первом тайме он на ровном месте получил предупреждение, ставшее для него третьим в четырех проведенных в Лиге чемпионов матчах. Ответную игру он пропустит.

Как и Томас Парти с Алексом Сандро, также перебравшие желтых карточек. Удивительно, но до фола Гризманна на 89-й минуте карточки получили только те, кому грозила дисквалификация.

СИМЕОНЕ ОБЫГРАЛ АЛЛЕГРИ

К 67-й минуте Симеоне в желании освежить игру команды использовал все три замены, тогда как Массимилиано Аллегри продолжал наблюдать за происходящим на поле. И это едва не привело к катастрофе, когда Мората выиграл борьбу на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку. Однако после переговоров с видеоассистентами Цвайер пошел смотреть повтор самостоятельно и абсолютно справедливо гол отметил, обратив внимание на тот факт, что перед ударом форвард руками оттолкнул Джорджо Кьеллини.

Второй раз за матч VAR встал на сторону гостей. В первом тайме Коста шел на пенальти, но бездушный видеоповтор четко показал, что фол на нем был за пределами штрафной площади. Ну, или максимум — на ее линии.

Хозяев этот эпизод завел донельзя, и в оставшееся время они задавили «Ювентус» стандартами — Хосе Мария Хименес быстрее других сориентировался после подачи углового, а Диего Годин — после розыгрыша штрафного. Так игра была сделана. Гости же за вторые 45 минут не создали вообще ничего. В ответной встрече отыграть это преимущество соперника итальянцам будет как минимум очень сложно. Особенно если учесть, что даже один гол «матрасников» станет для них практически приговором.

Лига чемпионов

1/8 финала

Первый матч.

Атлетико (Испания) Ювентус (Италия) 2:0 (0:0).

Голы: Хименес, 78; Годин, 83.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Хименес, Годин, Парти (Лемар, 61), Сауль, Эрнандес, Коке (Корреа, 67), Гризманн, Коста (Мората, 58).

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 73), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 85), Роналду, Дибала (Бернардески, 80), Манджукич.

Предупреждения: Коста, 8; Парти, 45+3; Гризманн, 89 Сандро, 55.