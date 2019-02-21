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01:59 (мск), источник: Советский спорт

Ставка на стандарты. Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом

Два гола уругвайских защитников «Атлетико» Хименеса и Година могут стать решающими в противостоянии с «Юве».

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РОНАЛДУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МАДРИД

Криштиану Роналду девять лет отыграл в мадридском «Реале» и за это время провел массу матчей против соседей из «Атлетико» и теперь вернулся на хорошо знакомый «Ванда Метрополитано» с задачей вывести туринцев в четвертьфинал Лиги чемпионов. Изюминки этой игре придавал еще и тот факт, что именно здесь пройдет финал лучшего футбольного турнира на планете.

Формально португалец расположился на левом фланге атаки «старой синьоры», под Марио Манджукичем, а на противоположной бровке появился Пауло Дибала, с которым Роналду сдружился за последние полгода. Однако на деле главная звезда гостей действовала по всему фронту атаки, регулярно меняясь флангами со своим молодым товарищем.

С первых минут Криштиану продемонстрировал нацеленность на ворота и уже в начале встречи выстрелом со штрафного под перекладину ворот Яна Облака заставил понервничать местных болельщиков. Вратарь перевел мяч на угловой.

Впрочем, с игры ничего создать у него за 90 минут не получилось. Испанцы перекрыли ему кислород и при малейшей возможности не без удовольствия сбивали с ног. Не уследили они за ним лишь в компенсированное время, но португалец на дальней штанге не дотянулся до мяча и головой пробил выше ворот.

БОРЬБА, СНОВА БОРЬБА И ЕЩЕ БОЛЬШЕ БОРЬБЫ

В матче двух самых тактически выученных и дисциплинированных в обороне команд мало кто ожидал большого количества забитых мячей. Но после вторничных игр, завершившихся нулевыми ничьими, очень хотелось, чтобы в качестве исключения они порадовали нас яркой игрой. В первом тайме команды не разочаровали прогнозистов, хотя о болельщиках того же сказать нельзя. Зато компенсировали тоску первых 45 минут после перерыва.

Можно было представить, что обе команды станут играть в поддавки. В том смысле, что откажутся от владения мячом и сделают ставку на контратаки. Если так, хозяева выполнили установку своего тренера четче. С первых минут они отдали инициативу сопернику, а в атаку переходили за счет перехвата в середине поля и быстрого рывка.

Итальянцы, столкнувшись с низким блоком, вынуждены были меньше рисковать и больше перекатывать мяч. Впрочем, к середине первого тайма хозяева раскачались и перевели игру к чужой штрафной. Тем не менее, бросалось в глаза, что по сравнению с матчем «Ливерпуль» — «Бавария» скорости в атаке команды демонстрировали значительно ниже. А против таких боевитых оборон, как у них, это означало минимум по-настоящему опасных моментов. За исключением рикошетов и стандартов.

«АТЛЕТИКО» ПОТЕРЯЛ КОСТУ И ПАРТИ, А «ЮВЕ» САНДРО

В перерыве Диего Симеоне провел работу над ошибками, и со свистком Феликса Цвайера его подопечные заиграли заметно агрессивнее. Особенно хорош был Антуан Гризманн. Сначала он классно разобрался в сложной ситуации в середине поля и классным пасом бросил в прорыв по центру Диего Косту, а спустя несколько минут сам выскочил на рандеву Войцехом Щенсны и красиво его перебросил, но попал в перекладину.

Коста же в своем эпизоде отдал все силы на рывок и как следует ударить по мячу не сумел. Вскоре Симеоне заменил его на хорошо знакомого туринцам Альваро Морату. Более против «Юве» в нынешнем сезоне бразилец не сыграет. В первом тайме он на ровном месте получил предупреждение, ставшее для него третьим в четырех проведенных в Лиге чемпионов матчах. Ответную игру он пропустит.

Как и Томас Парти с Алексом Сандро, также перебравшие желтых карточек. Удивительно, но до фола Гризманна на 89-й минуте карточки получили только те, кому грозила дисквалификация.

СИМЕОНЕ ОБЫГРАЛ АЛЛЕГРИ

К 67-й минуте Симеоне в желании освежить игру команды использовал все три замены, тогда как Массимилиано Аллегри продолжал наблюдать за происходящим на поле. И это едва не привело к катастрофе, когда Мората выиграл борьбу на линии вратарской и головой вколотил мяч в сетку. Однако после переговоров с видеоассистентами Цвайер пошел смотреть повтор самостоятельно и абсолютно справедливо гол отметил, обратив внимание на тот факт, что перед ударом форвард руками оттолкнул Джорджо Кьеллини.

Второй раз за матч VAR встал на сторону гостей. В первом тайме Коста шел на пенальти, но бездушный видеоповтор четко показал, что фол на нем был за пределами штрафной площади. Ну, или максимум — на ее линии.

Хозяев этот эпизод завел донельзя, и в оставшееся время они задавили «Ювентус» стандартами — Хосе Мария Хименес быстрее других сориентировался после подачи углового, а Диего Годин — после розыгрыша штрафного. Так игра была сделана. Гости же за вторые 45 минут не создали вообще ничего. В ответной встрече отыграть это преимущество соперника итальянцам будет как минимум очень сложно. Особенно если учесть, что даже один гол «матрасников» станет для них практически приговором.

Лига чемпионов
1/8 финала
Первый матч.

Атлетико (Испания) Ювентус (Италия) 2:0 (0:0).

Голы: Хименес, 78; Годин, 83.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Филипе Луис, Хименес, Годин, Парти (Лемар, 61), Сауль, Эрнандес, Коке (Корреа, 67), Гризманн, Коста (Мората, 58).

Ювентус: Щесны, Де Шильо, Сандро, Бонуччи, Кьеллини, Пьянич (Джан, 73), Бентанкур, Матюиди (Канселу, 85), Роналду, Дибала (Бернардески, 80), Манджукич.

Предупреждения: Коста, 8; Парти, 45+3; Гризманн, 89 Сандро, 55.

Зибрак Артем

Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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