5 голов, 2 пенальти, VAR, удаление, камбек на последней минуте. Как «Сити» выиграл у «Шальке»

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«Манчестер Сити» приехал в Гельзенкирхен в прекрасной форме — 13 побед в 14 матчах. У «Шальке» дела были не так хороши. Немецкая команда выиграла лишь однажды в последних пяти встречах.

Начало матча осталось за англичанами. «Сити» давил и забил уже на 18 минуте. Давид Сильва обокрал защитника соперников и отдал мяч на одиноко дежерившего в чужой штрафной Серхио Агуэро. Аргентинец такие забивает с закрытыми глазами.

Агуэро стал первым в истории нападающим английской команды, который забивал в семи гостевых матчах Лиги чемпионов подряд.

Но «Шальке» довольно быстро пришел в себя. И смог перевернуть ход матча. В последние 7 минут первого тайма Набиль Бенталеб оформил дубль. Причем оба мяча он забил с пенальти. В случае с первым одиннадцатиметровым гельзенкирхенцам помог VAR.

А в середине второго тайма «Сити» и вовсе остался в меньшинстве. Николас Отаменди, который до перерыва привез один из пенальти, грубо сыграл против Гвидо Бургшталлера в центре поля, и получил вторую желтую карточку — первую за всю свою карьеру в Манчестере.

Но вместо того, чтобы развить успех, «Шальке» стал играть на удержание. Зря. За пять минут до окончания основного времени Лерой Сане сравнял счет со штрафного. А на 90 минуте Рахим Стерлинг, получив передачу от своего вратаря, вышел один на один с вратарем соперника и решил исход встречи.

А еще:

Сане поучаствовал в 8 голах «Сити» за последние 7 матчей во всех соревнованиях (3 гола, 5 передач).

«Манчестер Сити» выиграл лигочемпионский матч, уступая после перерыва, впервые с 2015 года.

Стерлинг забивает не менее 15 голов во всех соревнованиях третий сезон подряд.

«Сити» впервые выиграл матч Лиги чемпионов, в котором у команды было удаление.

У вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона в нынешнем сезоне уже две голевые передачи. У Месута Озила столько же.

«Шальке» — «Манчестер Сити» 2:3 (2:1).

Голы: Агуэро, 18 (0:1), Бенталеб, 38 (1:1, с пенальти), Бенталеб, 45 (2:1, с пенальти), Сане, 85 (2:2), Стерлинг, 90 (2:3).