5 голов, 2 пенальти, VAR, удаление, камбек на последней минуте. Как «Сити» выиграл у «Шальке»
Матч, в котором было все.
Матч, в котором было все.
«Манчестер Сити» приехал в Гельзенкирхен в прекрасной форме — 13 побед в 14 матчах. У «Шальке» дела были не так хороши. Немецкая команда выиграла лишь однажды в последних пяти встречах.
Начало матча осталось за англичанами. «Сити» давил и забил уже на 18 минуте. Давид Сильва обокрал защитника соперников и отдал мяч на одиноко дежерившего в чужой штрафной Серхио Агуэро. Аргентинец такие забивает с закрытыми глазами.
Агуэро стал первым в истории нападающим английской команды, который забивал в семи гостевых матчах Лиги чемпионов подряд.
Но «Шальке» довольно быстро пришел в себя. И смог перевернуть ход матча. В последние 7 минут первого тайма Набиль Бенталеб оформил дубль. Причем оба мяча он забил с пенальти. В случае с первым одиннадцатиметровым гельзенкирхенцам помог VAR.
А в середине второго тайма «Сити» и вовсе остался в меньшинстве. Николас Отаменди, который до перерыва привез один из пенальти, грубо сыграл против Гвидо Бургшталлера в центре поля, и получил вторую желтую карточку — первую за всю свою карьеру в Манчестере.
Но вместо того, чтобы развить успех, «Шальке» стал играть на удержание. Зря. За пять минут до окончания основного времени Лерой Сане сравнял счет со штрафного. А на 90 минуте Рахим Стерлинг, получив передачу от своего вратаря, вышел один на один с вратарем соперника и решил исход встречи.
А еще:
Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала. 1-й матч.
«Шальке» — «Манчестер Сити» 2:3 (2:1).
Голы: Агуэро, 18 (0:1), Бенталеб, 38 (1:1, с пенальти), Бенталеб, 45 (2:1, с пенальти), Сане, 85 (2:2), Стерлинг, 90 (2:3).
Удаление: Отаменди, 68 (М).
|Доменико Тедеско
|Хосеп Гвардьола
|Набиль Бенталеб
|38′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|18′
|Набиль Бенталеб
|45′
|Лерой Сане
|85′
|Рахим Стерлинг(Эдерсон)
|90′
|1
|Ральф Ферманн
|31
|Эдерсон
90+5′
|5
|Матия Настасич
|2
|Кайл Уокер
|26
|Салиф Сане
73′
|14
|Эмерик Ляпорт
|27
|Джеффри Брума
|25
|Фернандинью
43′
|18
|Даниэль Калиджури
|30
|Николас Отаменди
37′68′
|24
|Бастиан Очипка
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Суат Сердар
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Набиль Бенталеб
|20
|Бернарду Силва
|2
|Уэстон Маккенни
77′
|17
|Кевин Де Брейне
87′
|22
|Штефен Скрцибски
|35
|Александр Зинченко
|3
|Хамза Мендиль
65′
|21
|Давид Сильва
70′
|19
|Гвидо Бургшталлер
90+5′
|4
|Венсан Компани
|7
|Марк Ут
41′88′
|10
|Серхио Агуэро
78′
|25
|Амин Харит
|19
|Лерой Сане
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)