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02:20 (мск), источник: Sport24

5 голов, 2 пенальти, VAR, удаление, камбек на последней минуте. Как «Сити» выиграл у «Шальке»

Матч, в котором было все.

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«Манчестер Сити» приехал в Гельзенкирхен в прекрасной форме — 13 побед в 14 матчах. У «Шальке» дела были не так хороши. Немецкая команда выиграла лишь однажды в последних пяти встречах.

Начало матча осталось за англичанами. «Сити» давил и забил уже на 18 минуте. Давид Сильва обокрал защитника соперников и отдал мяч на одиноко дежерившего в чужой штрафной Серхио Агуэро. Аргентинец такие забивает с закрытыми глазами.

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Агуэро стал первым в истории нападающим английской команды, который забивал в семи гостевых матчах Лиги чемпионов подряд.

Но «Шальке» довольно быстро пришел в себя. И смог перевернуть ход матча. В последние 7 минут первого тайма Набиль Бенталеб оформил дубль. Причем оба мяча он забил с пенальти. В случае с первым одиннадцатиметровым гельзенкирхенцам помог VAR.

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А в середине второго тайма «Сити» и вовсе остался в меньшинстве. Николас Отаменди, который до перерыва привез один из пенальти, грубо сыграл против Гвидо Бургшталлера в центре поля, и получил вторую желтую карточку — первую за всю свою карьеру в Манчестере.

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Но вместо того, чтобы развить успех, «Шальке» стал играть на удержание. Зря. За пять минут до окончания основного времени Лерой Сане сравнял счет со штрафного. А на 90 минуте Рахим Стерлинг, получив передачу от своего вратаря, вышел один на один с вратарем соперника и решил исход встречи.

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А еще:

  • Сане поучаствовал в 8 голах «Сити» за последние 7 матчей во всех соревнованиях (3 гола, 5 передач).
  • «Манчестер Сити» выиграл лигочемпионский матч, уступая после перерыва, впервые с 2015 года.
  • Стерлинг забивает не менее 15 голов во всех соревнованиях третий сезон подряд.
  • «Сити» впервые выиграл матч Лиги чемпионов, в котором у команды было удаление.
  • У вратаря «Манчестер Сити» Эдерсона в нынешнем сезоне уже две голевые передачи. У Месута Озила столько же.

Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала. 1-й матч.

«Шальке» — «Манчестер Сити» 2:3 (2:1).

Голы: Агуэро, 18 (0:1), Бенталеб, 38 (1:1, с пенальти), Бенталеб, 45 (2:1, с пенальти), Сане, 85 (2:2), Стерлинг, 90 (2:3).

Удаление: Отаменди, 68 (М).

Шальке-04
2:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Veltins-Arena (Arena AufSchalke), 54417 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоХосеп Гвардьола
Голы
Набиль Бенталеб38′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)18′
Набиль Бенталеб45′
Лерой Сане85′
Рахим Стерлинг(Эдерсон)90′
Составы команд
1Ральф Ферманн
31Эдерсон
90+5′
5Матия Настасич
2Кайл Уокер
26Салиф Сане
73′
14Эмерик Ляпорт
27Джеффри Брума
25Фернандинью
43′
18Даниэль Калиджури
30Николас Отаменди
37′68′
24Бастиан Очипка
8Илкай Гюндоган
8Суат Сердар
7Рахим Стерлинг
10Набиль Бенталеб
20Бернарду Силва
2Уэстон Маккенни
77′
17Кевин Де Брейне
87′
22Штефен Скрцибски
35Александр Зинченко
3Хамза Мендиль
65′
21Давид Сильва
70′
19Гвидо Бургшталлер
90+5′
4Венсан Компани
7Марк Ут
41′88′
10Серхио Агуэро
78′
25Амин Харит
19Лерой Сане
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)20
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
11Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
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