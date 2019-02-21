Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
20.02
Бордо0
Генгам0
Футбол. Еврокубки
20.02
Севилья2
Лацио0
Все события
Фоторепортажи
9Цезарь ушел! Сесар Навас завершил карьеру
18Крушение в Сочи. Как хоккеисты России проиграли Олимпиаду
09:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Когда ВАР и пенальти бессильны. «Ман Сити» вырвал победу у «Шальке»

Англичане остались в меньшинстве, но все равно выиграли в Гельзенкирхене — 3:2.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на то, что сразу после жеребьевки пара «Шальке» — «Манчестер Сити» выглядела одной из самых предсказуемых, встречи клубов еще в декабре стали играть особыми красками для как минимум двоих потенциальных участников: Матии Настасича и Лероя Сане. Первый до переезда в Гельзенкирхен выступал за «горожан», а второй — воспитанник немецкой команды, уехавший в «МС». Тренер хозяев Доменико Тедеско поставил серба в стартовый состав, а вот Пеп Гвардьола решил придержать немца в запасе.

Рекорд Агуэро

С первых минут гости пошли вперед, вынуждая пятерку защитников «Шальке» выкладываться по максимуму. Активнее всех действовал Серхио Агуэро, на счету которого в последних 6 последних матчах 9 мячей. Аргентинец прессинговал соперников и караулил шанс для удара. Первый момент форварду создали партнеры, разыграв штрафной — южноамериканец здорово подстроился под мяч и пробил под перекладину, но Ральф Ферманн справился с ударом.

К середине тайма преимущество «Сити» оформилось окончательно, но гол хозяева привезли себе сами. Марк Ут проиграл верховую борьбу в центре поля, несколько футболистов «Шальке» стали апеллировать к судье. Защитники же продолжили встречу и под прессингом допустили ошибку — Ферманн выкатил мяч Салифу Сане, которого накрыл Давид Сильва. Капитан «горожан» дождался, пока голкипер выскочит на него и отдал пас на Агуэро, который расстрелял в упор пустые ворота. Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде, выслушав подсказку ВАР, засчитал мяч. Так Агуэро стал первым игроком английских клубов в истории Лиги чемпионов, забившим на выезде семь раз подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

ВАР и дуплет от Бенталеба

Поведя в счете, «МС» продолжил атаковать, но без особого энтузиазма. А «Шальке» стал гораздо жестче встречать соперников в центре поля и был вознагражден за упорство. После перехвата в центре поля немцы вывели на удар Даниэля Калиджури. Мяч на пути к воротам задел руку Николаса Отаменди. Судья опять решил использовать помощь современных технологий, показал защитнику желтую карточку и указал на «точку». Пока арбитр вслушивался в подсказки и параллельно объяснял игрокам, что именно происходит, на тренерской скамейке «Шальке» случился забавный эпизод. Тедеско и его помощники успели посмотреть повтор на смартфонах и начали активно апеллировать к рефери.

Пенальти уверенно реализовал Набиль Бенталеб — мяч отправился в правый угол, а Эдерсон полетел в левый.

Во время загрузки произошла ошибка.

Через несколько минут гельзенкирхенский Сане исправился за ошибку в эпизоде с голом — при штрафном у ворот «Сити» он занял более выгодную позицию. Фернандинью, выполнявший роль центрального защитника, завалил соперника и Гранде опять назначил пенальти. Бенталеб пробил в другой угол, Эдерсон дотянулся до мяча, но не смог спасти англичан. Алжирец реализовал 15-й одиннадцатиметровый подряд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Успех Сане и Стерлинга

Получив оплеуху, команда Гвардьолы постаралась накрыть «Шальке» прессингом. Но преимущество в матче с фаворитом и поддержка домашних трибун давали о себе знать. Долгое время «Манчестер» не мог вскрыть защиту хозяев, а в тех случаях, когда в штрафную все же удавалось прорваться, игроки английской команды спешили упасть. Судьи эти миниатюры оставили без внимания, в отличие от фола Отаменди на Гвидо Бургшталлере. Гранде показал защитнику второй «горчичник». Для аргентинца эта красная карточка стала первой в карьере.

На последние минуты Гвардьола выпустил своего Сане. А тот отблагодарил тренера уже через 7 минут. Рахим Стерлинг заработал штрафной, Сане его реализовал. Сначала Лерой вскинул руку к небу, но тут же извинился перед трибунами за эмоциональность.

При счете 2:2 на поле вместо Кевина де Брейне появился Александр Зинченко. Но главным героем последних минут оказалось суждено стать Стерлингу. Он здорово откликнулся на передачу от своего вратаря, ворвался в штрафную и с близкого расстояния пробил мимо Ферманна. 3:2!

Во время загрузки произошла ошибка.

«Шальке» не хватило минут, чтобы удержать победу. Секунд, чтобы сохранить ничью. А «Сити» вырвал очень важную победу. Правда, при спорном судействе.

Во время загрузки произошла ошибка.
Шальке-04
2:3
Первый тайм: 2:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Veltins-Arena (Arena AufSchalke), 54417 зрителей
Главные тренеры
Доменико ТедескоХосеп Гвардьола
Голы
Набиль Бенталеб38′
Серхио Агуэро(Давид Сильва)18′
Набиль Бенталеб45′
Лерой Сане85′
Рахим Стерлинг(Эдерсон)90′
Составы команд
1Ральф Ферманн
31Эдерсон
90+5′
5Матия Настасич
2Кайл Уокер
26Салиф Сане
73′
14Эмерик Ляпорт
27Джеффри Брума
25Фернандинью
43′
18Даниэль Калиджури
30Николас Отаменди
37′68′
24Бастиан Очипка
8Илкай Гюндоган
8Суат Сердар
7Рахим Стерлинг
10Набиль Бенталеб
20Бернарду Силва
2Уэстон Маккенни
77′
17Кевин Де Брейне
87′
22Штефен Скрцибски
35Александр Зинченко
3Хамза Мендиль
65′
21Давид Сильва
70′
19Гвидо Бургшталлер
90+5′
4Венсан Компани
7Марк Ут
41′88′
10Серхио Агуэро
78′
25Амин Харит
19Лерой Сане
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
7Удары (всего)20
2Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
2Угловые9
11Фолы9
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяКарлос дель Серро Гранде(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Сити
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Возвращение Роналду в Мадрид обернулось провалом в ЛЧ
ЧЕ по биатлону начался с нового провала России
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
«Чертаново» заявило 14-летнего игрока. Сульшер обещает ему место
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь