Когда ВАР и пенальти бессильны. «Ман Сити» вырвал победу у «Шальке»
Англичане остались в меньшинстве, но все равно выиграли в Гельзенкирхене — 3:2.
Англичане остались в меньшинстве, но все равно выиграли в Гельзенкирхене — 3:2.
Несмотря на то, что сразу после жеребьевки пара «Шальке» — «Манчестер Сити» выглядела одной из самых предсказуемых, встречи клубов еще в декабре стали играть особыми красками для как минимум двоих потенциальных участников: Матии Настасича и Лероя Сане. Первый до переезда в Гельзенкирхен выступал за «горожан», а второй — воспитанник немецкой команды, уехавший в «МС». Тренер хозяев Доменико Тедеско поставил серба в стартовый состав, а вот Пеп Гвардьола решил придержать немца в запасе.
С первых минут гости пошли вперед, вынуждая пятерку защитников «Шальке» выкладываться по максимуму. Активнее всех действовал Серхио Агуэро, на счету которого в последних 6 последних матчах 9 мячей. Аргентинец прессинговал соперников и караулил шанс для удара. Первый момент форварду создали партнеры, разыграв штрафной — южноамериканец здорово подстроился под мяч и пробил под перекладину, но Ральф Ферманн справился с ударом.
К середине тайма преимущество «Сити» оформилось окончательно, но гол хозяева привезли себе сами. Марк Ут проиграл верховую борьбу в центре поля, несколько футболистов «Шальке» стали апеллировать к судье. Защитники же продолжили встречу и под прессингом допустили ошибку — Ферманн выкатил мяч Салифу Сане, которого накрыл Давид Сильва. Капитан «горожан» дождался, пока голкипер выскочит на него и отдал пас на Агуэро, который расстрелял в упор пустые ворота. Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде, выслушав подсказку ВАР, засчитал мяч. Так Агуэро стал первым игроком английских клубов в истории Лиги чемпионов, забившим на выезде семь раз подряд.
Поведя в счете, «МС» продолжил атаковать, но без особого энтузиазма. А «Шальке» стал гораздо жестче встречать соперников в центре поля и был вознагражден за упорство. После перехвата в центре поля немцы вывели на удар Даниэля Калиджури. Мяч на пути к воротам задел руку Николаса Отаменди. Судья опять решил использовать помощь современных технологий, показал защитнику желтую карточку и указал на «точку». Пока арбитр вслушивался в подсказки и параллельно объяснял игрокам, что именно происходит, на тренерской скамейке «Шальке» случился забавный эпизод. Тедеско и его помощники успели посмотреть повтор на смартфонах и начали активно апеллировать к рефери.
Пенальти уверенно реализовал Набиль Бенталеб — мяч отправился в правый угол, а Эдерсон полетел в левый.
Через несколько минут гельзенкирхенский Сане исправился за ошибку в эпизоде с голом — при штрафном у ворот «Сити» он занял более выгодную позицию. Фернандинью, выполнявший роль центрального защитника, завалил соперника и Гранде опять назначил пенальти. Бенталеб пробил в другой угол, Эдерсон дотянулся до мяча, но не смог спасти англичан. Алжирец реализовал 15-й одиннадцатиметровый подряд.
Получив оплеуху, команда Гвардьолы постаралась накрыть «Шальке» прессингом. Но преимущество в матче с фаворитом и поддержка домашних трибун давали о себе знать. Долгое время «Манчестер» не мог вскрыть защиту хозяев, а в тех случаях, когда в штрафную все же удавалось прорваться, игроки английской команды спешили упасть. Судьи эти миниатюры оставили без внимания, в отличие от фола Отаменди на Гвидо Бургшталлере. Гранде показал защитнику второй «горчичник». Для аргентинца эта красная карточка стала первой в карьере.
На последние минуты Гвардьола выпустил своего Сане. А тот отблагодарил тренера уже через 7 минут. Рахим Стерлинг заработал штрафной, Сане его реализовал. Сначала Лерой вскинул руку к небу, но тут же извинился перед трибунами за эмоциональность.
При счете 2:2 на поле вместо Кевина де Брейне появился Александр Зинченко. Но главным героем последних минут оказалось суждено стать Стерлингу. Он здорово откликнулся на передачу от своего вратаря, ворвался в штрафную и с близкого расстояния пробил мимо Ферманна. 3:2!
«Шальке» не хватило минут, чтобы удержать победу. Секунд, чтобы сохранить ничью. А «Сити» вырвал очень важную победу. Правда, при спорном судействе.
|Доменико Тедеско
|Хосеп Гвардьола
|Набиль Бенталеб
|38′
|Серхио Агуэро(Давид Сильва)
|18′
|Набиль Бенталеб
|45′
|Лерой Сане
|85′
|Рахим Стерлинг(Эдерсон)
|90′
|1
|Ральф Ферманн
|31
|Эдерсон
90+5′
|5
|Матия Настасич
|2
|Кайл Уокер
|26
|Салиф Сане
73′
|14
|Эмерик Ляпорт
|27
|Джеффри Брума
|25
|Фернандинью
43′
|18
|Даниэль Калиджури
|30
|Николас Отаменди
37′68′
|24
|Бастиан Очипка
|8
|Илкай Гюндоган
|8
|Суат Сердар
|7
|Рахим Стерлинг
|10
|Набиль Бенталеб
|20
|Бернарду Силва
|2
|Уэстон Маккенни
77′
|17
|Кевин Де Брейне
87′
|22
|Штефен Скрцибски
|35
|Александр Зинченко
|3
|Хамза Мендиль
65′
|21
|Давид Сильва
70′
|19
|Гвидо Бургшталлер
90+5′
|4
|Венсан Компани
|7
|Марк Ут
41′88′
|10
|Серхио Агуэро
78′
|25
|Амин Харит
|19
|Лерой Сане
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|7
|Удары (всего)
|20
|2
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|2
|Угловые
|9
|11
|Фолы
|9
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Карлос дель Серро Гранде(Испания)