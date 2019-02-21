Когда ВАР и пенальти бессильны. «Ман Сити» вырвал победу у «Шальке»

Источник: Спорт-Экспресс

Несмотря на то, что сразу после жеребьевки пара «Шальке» — «Манчестер Сити» выглядела одной из самых предсказуемых, встречи клубов еще в декабре стали играть особыми красками для как минимум двоих потенциальных участников: Матии Настасича и Лероя Сане. Первый до переезда в Гельзенкирхен выступал за «горожан», а второй — воспитанник немецкой команды, уехавший в «МС». Тренер хозяев Доменико Тедеско поставил серба в стартовый состав, а вот Пеп Гвардьола решил придержать немца в запасе.

Рекорд Агуэро

С первых минут гости пошли вперед, вынуждая пятерку защитников «Шальке» выкладываться по максимуму. Активнее всех действовал Серхио Агуэро, на счету которого в последних 6 последних матчах 9 мячей. Аргентинец прессинговал соперников и караулил шанс для удара. Первый момент форварду создали партнеры, разыграв штрафной — южноамериканец здорово подстроился под мяч и пробил под перекладину, но Ральф Ферманн справился с ударом.

К середине тайма преимущество «Сити» оформилось окончательно, но гол хозяева привезли себе сами. Марк Ут проиграл верховую борьбу в центре поля, несколько футболистов «Шальке» стали апеллировать к судье. Защитники же продолжили встречу и под прессингом допустили ошибку — Ферманн выкатил мяч Салифу Сане, которого накрыл Давид Сильва. Капитан «горожан» дождался, пока голкипер выскочит на него и отдал пас на Агуэро, который расстрелял в упор пустые ворота. Испанский арбитр Карлос дель Серро Гранде, выслушав подсказку ВАР, засчитал мяч. Так Агуэро стал первым игроком английских клубов в истории Лиги чемпионов, забившим на выезде семь раз подряд.

ВАР и дуплет от Бенталеба

Поведя в счете, «МС» продолжил атаковать, но без особого энтузиазма. А «Шальке» стал гораздо жестче встречать соперников в центре поля и был вознагражден за упорство. После перехвата в центре поля немцы вывели на удар Даниэля Калиджури. Мяч на пути к воротам задел руку Николаса Отаменди. Судья опять решил использовать помощь современных технологий, показал защитнику желтую карточку и указал на «точку». Пока арбитр вслушивался в подсказки и параллельно объяснял игрокам, что именно происходит, на тренерской скамейке «Шальке» случился забавный эпизод. Тедеско и его помощники успели посмотреть повтор на смартфонах и начали активно апеллировать к рефери.

Пенальти уверенно реализовал Набиль Бенталеб — мяч отправился в правый угол, а Эдерсон полетел в левый.

Через несколько минут гельзенкирхенский Сане исправился за ошибку в эпизоде с голом — при штрафном у ворот «Сити» он занял более выгодную позицию. Фернандинью, выполнявший роль центрального защитника, завалил соперника и Гранде опять назначил пенальти. Бенталеб пробил в другой угол, Эдерсон дотянулся до мяча, но не смог спасти англичан. Алжирец реализовал 15-й одиннадцатиметровый подряд.

Успех Сане и Стерлинга

Получив оплеуху, команда Гвардьолы постаралась накрыть «Шальке» прессингом. Но преимущество в матче с фаворитом и поддержка домашних трибун давали о себе знать. Долгое время «Манчестер» не мог вскрыть защиту хозяев, а в тех случаях, когда в штрафную все же удавалось прорваться, игроки английской команды спешили упасть. Судьи эти миниатюры оставили без внимания, в отличие от фола Отаменди на Гвидо Бургшталлере. Гранде показал защитнику второй «горчичник». Для аргентинца эта красная карточка стала первой в карьере.

На последние минуты Гвардьола выпустил своего Сане. А тот отблагодарил тренера уже через 7 минут. Рахим Стерлинг заработал штрафной, Сане его реализовал. Сначала Лерой вскинул руку к небу, но тут же извинился перед трибунами за эмоциональность.

При счете 2:2 на поле вместо Кевина де Брейне появился Александр Зинченко. Но главным героем последних минут оказалось суждено стать Стерлингу. Он здорово откликнулся на передачу от своего вратаря, ворвался в штрафную и с близкого расстояния пробил мимо Ферманна. 3:2!

«Шальке» не хватило минут, чтобы удержать победу. Секунд, чтобы сохранить ничью. А «Сити» вырвал очень важную победу. Правда, при спорном судействе.