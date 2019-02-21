Криштиану Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. «Атлетико» — никогда

Источник: AP 2019

Во время игры фанаты мадридского клуба кричали в адрес португальца «Криштиану, заплати налоги». Он показал им пять пальцев, намекая на количество побед в Лиге чемпионов.

Форвард выигрывал главный еврокубковый турнир в 2008 (с «Манчестер Юнайтед»), 2014, 2016, 2017 и 2018 (все — с «Реалом») году.

После игры он также повторил этот жест журналистам и добавил: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. “Атлетико” — никогда».