Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
Зенит
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо З
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
20:55
Зальцбург
Брюгге
Футбол. Еврокубки
20:55
Наполи
Цюрих
Футбол. Еврокубки
20:55
Айнтрахт Ф
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Селтик
Футбол. Еврокубки
20:55
Вильярреал
Спортинг
Футбол. Еврокубки
20:55
Арсенал
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
23:00
Интер
Рапид В
Футбол. Еврокубки
23:00
Генк
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
23:00
Байер
Краснодар
Футбол. Еврокубки
23:00
Челси
Мальме
Футбол. Еврокубки
23:00
Бетис
Ренн
Футбол. Еврокубки
23:00
Динамо К
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Галатасарай
Футбол. Зарубежный
20.02
ПСЖ5
Монпелье1
Футбол. Еврокубки
20.02
Шальке-042
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20.02
Атлетико2
Ювентус0
Все события
Фоторепортажи
19«Енисей» победил «Кузбасс» на Красной площади
18«Енисей» выиграл День русского хоккея на Красной площади
09:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Криштиану Роналду: Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. «Атлетико» — никогда

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после поражения от «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) напомнил мадридскому клубу о своих победах в турнире.

Наверх
Источник: AP 2019

Во время игры фанаты мадридского клуба кричали в адрес португальца «Криштиану, заплати налоги». Он показал им пять пальцев, намекая на количество побед в Лиге чемпионов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард выигрывал главный еврокубковый турнир в 2008 (с «Манчестер Юнайтед»), 2014, 2016, 2017 и 2018 (все — с «Реалом») году.

После игры он также повторил этот жест журналистам и добавил: «Я пять раз выигрывал Лигу чемпионов. “Атлетико” — никогда».

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Атлетико
2:0
Первый тайм: 0:0
Ювентус
Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала20.02.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Wanda Metropolitano, 67193 зрителя
Главные тренеры
Диего СимеонеМассимилиано Аллегри
Голы
Хосе Хименес78′
Диего Годин83′
Составы команд
13Ян Облак
1Войчех Щенсны
20Хуанфран
2Маттиа Де Шильо
3Филипе Луис
12Алекс Сандру
55′
2Диего Годин
3Джорджо Кьеллини
24Хосе Хименес
19Леонардо Бонуччи
8Ньигес Сауль
30Родриго Бентанкур
7Антуан Гризманн
89′
7Криштиану Роналду
14Родриго Эрнандес
17Марио Манджукич
6Коке
67′
14Блез Матюиди
84′
10Анхель Корреа
20Жоау Канселу
19Диегу Коста
8′58′
5Миралем Пьянич
72′
22Альваро Мората
23Эмре Джан
5Томас Партей
45+3′61′
10Пауло Дибала
80′
11Тома Лемар
33Федерико Бернардески
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)15
5Удары в створ3
1Штанги, перекладины0
8Угловые7
12Фолы16
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Цвайер(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 У Кокорина и Мамаева все плохо
УЕФА может убрать правило, из-за которого вы много раз плакали
Победа над ВАР и Роналду. Симеоне велик
«Тот, кто делал обыск, начал угрожать». Да, это ЧЕ по биатлону
Когда ВАР и пенальти бессильны. «Сити» вырвал победу у «Шальке»
Баскетболисты РФ сыграют в ключевых матчах отбора к Кубку мира
Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители (фото)
«Зенит» рискует вылететь из ЛЕ, а «Краснодар» порадует голами
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь